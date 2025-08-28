מגמה מעורבת באסיה; ההנג סנג יורד בכ-1%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:27

הבוקר (ה') באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי עולה ב-0.7%, ההנג סנג יורד ב-1%, מדד הקוספי מוסיף לערכו 0.5% ובורסת שנגחאי עולה ב-0.4%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה מעורבת.

וול סטריט ננעלה אמש (ד') בעליות קלות - מדד נאסד"ק עלה ב-0.3%. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.4%, ובמרחק קטן משיאו, 45,631.74 נקודות שנקבע ביום שישי. מדד S&P 500 עלה 0.3% ל-6,486 נקודות, ולשיא. שיא הסגירה של 6,468.54 נקודות נקבע ב-14 באוגוסט.

הדוחות הרבעוניים שוול סטריט כולה חיכתה להם התפרסמו אמש (ד'). ענקית השבבים אנבידיה דיווחה כי ברבעון השני לשנת 2026, לפי החלוקה הפיסקלית שלה . ההכנסות הסתכמו ב-46.7 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 46 מיליארד דולרים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.04 דולר למניה, כאשר התחזיות המוקדמות עמדו על 1.01 דולר למניה. החברה צופה מכירות של 54 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, בהשוואה להערכה של 53.14 מיליארד דולר.

החברה אישרה כי במהלך הרבעון לא מכרה שבבי H20 לסין. הרווח הנקי של החברה עלה ב‑59% והגיע ל‑25.78 מיליארד דולר, כלומר 1.05 דולר למניה מדוללת, לעומת 16.6 מיליארד דולר, או 0.67 דולר למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. את הצמיחה הזו הובילו בעיקר עסקי מרכזי הנתונים, שבהם אנבידיה מוכרת מעבדי גרפיקה ומוצרים משלימים לשימוש בכמויות גדולות; הכנסות הסגמנט הזה עלו ב‑56% והגיעו ל‑41.1 מיליארד דולר. למרות הדוחות החזקים, המניה ירדה ב-3% במסחר המאוחר לאחר שכן הכנסות מרכז הנתונים היו נמוכות מהציפיות.

בשוק האג"ח האמריקאי, התשואות באפיק הממשלתי נסחרות ביציבות הבוקר (ה'). התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב 4.22%, והתשואה לשנתיים עומדת על 3.67%. השווקים מתמחרים הסתברות של 84% להפחתת ריבית בארה"ב בספטמבר, כאשר מדד האינפלציה מועדף על הפד (PCE) שצפוי להתפרסם ביום שישי הקרוב, צפוי לשפוך אור נוסף על סביבת המחירים בארה"ב.

בשוק הפורקס העולמי, קיראן קאוושיק, אסטרטג המט"ח הגלובלי בבנק לומברד אודייר, מציין כי במחצית הראשונה של 2025 הדולר האמריקאי רשם את הירידה החדה ביותר בחצי שנה מאז 1973 מול סל המטבעות: "בשבועות האחרונים נרשמה יציבות יחסית, אך ישנם לא מעט גורמים שצפויים להביא להיחלשות נוספת של המטבע בחודשים הקרובים וגם ב־2026, בראשם תחילת מחזור הפחתות הריבית של הפד. לראשונה מזה שנים, הפד יפעל שלא בתיאום עם בנקים מרכזיים גדולים אחרים, מהלך שבבנק מעריכים כי יכביד על הדולר בטווח הקרוב".

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרו יורדים קלות הבוקר (ה'). מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 66.9 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 63.6 דולרים.

בנק אוף אמריקה מורידים המלצה לחברת אמריקן איגל למרות הקמפיין המבטיח אותו מובילה השחקנית סידני סוויני: " אנו מורידים את המלצתנו למניית אמריקן איגל ל'תשואת חסר' (Underperform) ומפחיתים את מחיר היעד מ-11 דולר ל-10 דולר. ההחלטה נובעת מהערכה כי מכסים חדשים וסביבה קמעונאית קשה יכבידו על רווחיות החברה ויעכבו את התאוששותה".

עוד מציינים כלכלני הבנק כי הם מכירים בסיכון החיובי לטווח הקצר הנובע מהקמפיין האחרון בכיכובה של השחקנית סידני סוויני: "לקמפיין יש פוטנציאל להוסיף מומנטום למכירות ולסייע לחברה לספק תחזית חיובית לרבעון השלישי, עם זאת, אנו לא סבורים בסבירות גבוהה שהמומנטום מקמפיין זה יוכל לשנות את מסלול העסקים של המותג בטווח הארוך. לכן, למרות הבאזז השיווקי, אנו מאמינים שהסיכונים הבסיסיים לעסק, לצד התמחור הגבוה ביחס למתחרות והסיכון לדיבידנד, עדיין תומכים בהורדת ההמלצה".

בבנק האמריקאי התייחסו גם להמלצתם על מניית אפל : "אנו חוזרים על המלצת 'קנייה' למניית אפל עם מחיר יעד של 250 דולר, לקראת אירוע השקת האייפון הקרוב, הצפוי להתקיים ב-9 בספטמבר. אנו מעריכים כי אפל תשיק את סדרת iPhone 17, כאשר החידוש המרכזי יהיה דגם "Air" דק במיוחד, אשר צפוי להחליף את דגם הפלוס ולהיות מתומחר כ-100 דולר מעליו". עם זאת, מציינים בבנק אוף אמריקה, "ציפיותינו לסבב שדרוגים משמעותי נותרו מתונות ואיננו צופים זינוק חד במכירות כתוצאה מהעיצוב החדש בלבד. מבחינה היסטורית, אירועי השקה מסוג זה נטו להיות אירועי 'מכור בחדשות', עם ירידה במחיר המניה בטווח הקצר שלאחריה התאוששות. הפתעה חיובית עשויה להגיע מכיוון הדגמה משכנעת של יכולות הבינה המלאכותית (Apple Intelligence) או הכרזות תמחור בלתי צפויות, שעשויות לשפר את ביצועי המניה הפעם".