בימים אלה נערכת קבוצת יוניברסל מוטורוס (UMI) לקראת הנפקה, ובמצגת למשקיעים שלה הכותרת המרכזית היא "מקבוצת רכב לקבוצת שירות". UMI אמנם התרחבה בשנים האחרונות מחוץ לתחום הרכב, אבל קשה למחות בהינף של מיתוג מחדש היסטוריה של שיווק רכבי ג'נרל מוטורס בישראל, שהתחילה ב־1940.

המותג העיקרי של החברה בישראל הוא שברולט, ולמרות שהמסירות של כלי הרכב האמריקאים בארץ רחוקות מאד מימי השיא של סוף שנות ה־90, הוא עדיין נהנה אצלנו מסטטוס משודרג של "רכב אמריקאי בורגני".

הבעיה העיקרית של שברולט, שמשפיעה גם על שווקי היצוא, היא "הטרלול" שעוברת כל תעשיית הרכב האמריקאית מאז חילופי הממשל בארה"ב. אחרי כמה שנים בהן הוכתבו סטנדרטים ירוקים ויעדים מחמירים להפחתת צריכה ופליטת ה־CO2 מכלי הרכב החדשים, השתנתה התמונה מקצה לקצה. טראמפ הסיר את כל ההגבלות הסביבתיות, הפנה עורף לרכבים החשמליים ומעודד כיום ייצור מנועי בנזין גדולים.

את הזיגזג הזה מבטא היטב שברולט טראוורס החדש - SUV ענק ומסורתי, כמו שהמצביעים של טראמפ אוהבים, אבל עם מנוע 4 צילינדרים צנוע שתוכנן בעידן ביידן. הרכב שייך רשמית לקטגוריית "מיד סייז SUV" אבל במונחים מקומיים הוא לגמרי XL.

עיצוב חיצוני

הדור החדש כבר לא נראה כמו רכב להובלת ילדים עשירים לבית הספר, אלא כמו רכב כביש-שטח קרבי, מעין גרסה מוקטנת של ה"טאהו" הענק של GM. בחזית ממוקם גריל מושחר בגודל של שולחן תה ממוצע ומעליו פנסי חזית דקיקים, שנראים כמו עיניים מלוכסנות וכועסות. מכסה המנוע ממוקם גבוה ומלמטה יש פגוש, שנראה כאילו הוא מתוכנן לגרוס סלעים.

פרופיל הצד מחצין קשתות גלגלים מאסיביות, שבתוכן חישוקי ענק מושחרים עם צמיגי "קוביות" ומעין עמוד אחורי טרפזי, שמפריד חזותית את החלק האחורי מהקדמי. הזנב יותר תקני אבל הוא עדיין מתהדר בארבע מפלטים גדולים.

פנים הרכב

הדגש בתא הנוסעים הוא על ניצול מירבי של החלל הפנימי לטובת שינוע נוסעים, ועם בסיס גלגלים באורך 3.07 מטר יש הרבה מאד חלל לנצל. אחרי דילוג נמרץ מעל סף כניסה גבוה מוצאים את עצמם הנהג ונוסעיו בתא שתוכנן עבור משפחות גדולות, הן במספר והן בממדים.

המושבים הקדמיים יאפשרו תנועה חופשית גם למי ששוקל כמו שחקן NFL ממוצע, ואילו הגג מלפנים ומאחור לא יקפח גם שחקני NBA. תנוחת הישיבה גבוהה וצופה למרחוק מבעד לשמשות ענקיות בחזית ובצדדים, ובין המושבים יש קונסול מאסיבי עם מחזיקי כוסות שיכולים לאכלס בקבוקי ליטר וחצי.

הרכב מתוכנן להסיע שבעה או שמונה נוסעים (כולל הנהג), אולם הגרסה הבכירה בה נהגנו כוללת רק שני מושבים נפרדים בשורה האמצעית. מרווח הרגליים שמוקצה לטובת המושבים הנפרדים האלה הוא מרשים וגם המושבים בשורה השלישית יכולים להכיל שני מבוגרים בגודל מלא עם מרחב סביר לרגליים, לכתפיים ולראש. זה בונוס שאינו נפוץ בפלח הזה. עם זאת, הגישה למושב הזה פחות נוחה מאשר במיניוואנים בגודל מלא דוגמת קיה קרניבל ושות'.

כפי שניתן לצפות מרכב משפחות אמריקאי, תא המטען ענק ויכול להכיל 648 ליטר אפילו כאשר כל המושבים תפוסים. הדלת האחורית העצומה שנפתחת מעלה דורשת תכנון מראש של החניה.

מולטימדיה ומצלמות

מערך הפיקוד ביצע הגירה מוצלחת לעידן הדיגיטלי והוא כולל מסך לוח מחוונים גדול וברור ולידו מסך מולטימדיה רוחבי ענק בגודל 17.7 אינץ'. המערך יוצר רושם עתידני ו"חללי" אבל ממשק האנוש שלו עדיין ידידותי מספיק עבור לקוחות שמרניים. התפריטים הגרפיים גדולים ומאורגנים היטב ויש גיבוי של מתגים פיזיים ענקיים לרוב המערכות החיוניות. מנגד, היינו מצפים לפיקוד קולי יעיל יותר.

שברולט היא המותג העממי במשפחת GM ואיכות החומרים והגימור בתא תואמת את הייעוד. יש אמנם ריפוד עור תפור, משטחי דיפון רכים על מערך הפיקוד ובידוד רעשים טוב, אבל גם הרבה משטחי פלסטיק נוקשים, מתגים ועיטורים שמרגישים די זולים.

האבזור התקני מכובד וכולל בין השאר חלון גג כפול, דלת תא מטען חשמלית וכו'. מצד שני יש "חורים" במפרט של רכב ברמת המחיר הזו, כמו למשל מושב נוסע קדמי ידני וללא כוונון לגובה. מערכת האקלים מתגברת ללא קושי על הקיץ הישראלי.

מנוע וצריכת דלק

בעידן ביידן נאלצה GM לנטוש את מנוע ה־V6 בנפח 3.7 ליטר לטובת מנוע 2.5 ליטר עם ארבעה צילינדרים, שמייצר הספק דומה של 315 כ"ס, אבל הפליטה שלו נמוכה משמעותית. צבירת המהירות עם המנוע הזה מכובדת תודות לתיבה אוטומטית נמרצת בת 8 מהירויות, שמחפה על תגובה ראשונית מהוססת באמצעות העברות הילוכים זריזות.

השיוט במהירויות גבוהות חסר מאמץ, ונתון תאוצה של כ־7.5 שניות מאפס ל־100 קמ"ש הוא מכובד עבור קרוס־אובר של חמישה ורבע מטר ששוקל 2 ורבע טון. אבל חובבי המנועים האמריקאים מרובי הצילינדרים יתגעגעו לגרגור הכריזמטי של מנוע ה־V6 ולהזרמת הכוח החלקה שלו. ספק אם הם יתגעגעו לצריכת הדלק שלו, שעמדה על כ־7 ק"מ לליטר. המנוע הנוכחי מחזיק אמנם 9.3 ק"מ לליטר בממוצע וכ־8.5 ק"מ לליטר ריאלית, אבל זה עדיין שדרוג.

על הכביש

הטראוורס די ידידותי לנהיגה, כל עוד לא חורגים משמעותית מאזור הנוחות שלו. ההיגוי אינו מהיר אבל די מאוזן ולא דורש תיקונים מיותרים כל עוד מקפידים לנתק את מערכת "הסיוע לנהיגה". נטיית הגוף בפניות הדוקות די מרוסנת ועל כבישים מפותלים לא שמענו מהנוסעים תלונות על מחלת ים.

אחיזת הכביש של צמיגי השטח המחורצים די בינונית וכניסה מהירה לסיבוב מייצרת לא מעט חריקות גומי, אבל זו תופעה מוכרת בכלים עם צמיגים כאלה. הרכב סופג היטב מהמורות, אם כי צריך לזכור שהגרסה בה נסענו מצוידת בבולמי זעזועים נשלטים אלקטרונית ולא בדקנו את הגרסאות על המתלים הרגילים.

ה-Z71 מוצג כרכב בעל יכולות שטח ויש לו גם הנעה כפולה מתוחכמת, אך הגחון לא גבוה וממוגן כמו ברכבי שטח מקצועיים ונראה שייעוד "השטח" העיקרי של הגרסה הזו הוא שלג ושבילי עפר ולא אתגרים קשוחים.

מחיר

המחיר של שברולט טראוורס בסיסי עם הנעה קדמית ושמונה מושבים מתחיל בכ־340 אלף שקל ונוסק עד לכ־420 אלף שקל עבור דגם ה־Z71 בעל ההנעה הכפולה. אלה לא מחירים חריגים בימינו עבור כלי רכב בממדים האלה שמיועדים למשפחות גדולות, והטראוורס עדיין יציע נוכחות כביש עתירת סטטוס ויכולת לשנע משפחות גדולות בנוחות גם מחוץ לאספלט.

חלק מהמתחרות

יונדאי סנטה פה 2025

320 עד 400 אלף שקל עולה הדור החדש של הסנטה פה. בסיס הגלגלים שלו קצר אבל יש לו תא נוסעים איכותי ומרווח לשבעה, כאשר המושב האחורי בעיקר לילדים.

יונדאי סנטה פה 2025 / צילום: יח''צ

מאזדה CX-90

290 עד 310 אלף שקל עולה הקרוס-אובר הגדול של מאזדה. יש לו אורך נכבד ובסיס גלגלים של 3.12 מ' ותא הנוסעים שלו איכותי ומתוכנן עבור 6־8 מבוגרים.