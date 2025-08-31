החל מהלילה: מחיר הדלק יעלה ב-9 אגורות

לאחר שמחיר הדלק ירד באוגוסט לשפל של שנה וחצי, על רקע התחזקות השקל והירידה של מחירי הנפט העולמיים, מחיר הדלק בתחנות צפוי לעלות הלילה ב-9 אגורות, כך שבנזין 95 בשירות עצמי יעלה עד 7.16 שקלים לליטר, כולל מע"מ. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), עלייה של אגורה אחת מעדכון קודם.

● שכר המורים המתחילים זינק, אבל הפער לעומת הוותיקים עדיין גדול

● מצרים תשקיע 400 מיליון דולר בצינור גז מישראל

על פי בת שבע אבוחצירה, מנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, העליה במחיר נובעת מ"עליה במס הבלו, ירידה בשער הדולר ועלייה במחיר הבינלאומי". הבלו הוא כמחצית ממחיר הדלק לצרכן, והשאר מתחלק בין מחיר הדלק המושפע ממחיר הנפט, המע"מ ומרווח שיווק עבור תחנות הדלק.

תעריף הדלק הגבוה ביותר מאז תחילת 2023 נקבע במאי 2024, ברף של 7.90 שקלים לליטר. מנגד, המחיר הזול ביותר בתחנות הדלק באותה תקופת זמן נמדד בחודשים אפריל-מאי 2023 עם 6.81 שקלים לליטר - תעריף שהושג בזמנו באמצעות הקלות של הממשלה בצו הבלו על הדלק. מחיר הבנזין בתחנות הדלק מחושב על-ידי משרד האנרגיה לקראת סוף כל חודש, בהתבסס על ממוצע מחירי הדלק באזור אגן הים התיכון ושער הדולר. בנוסף כולל המחיר סל הוצאות שיווק לתחנה, מס הבלו ומע"מ.