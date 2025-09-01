חברת כנפיים אחזקות , לשעבר בעלת השליטה באל על (עד משבר הקורונה), מדווחת על רכישה שבאמצעותה תגדיל את פעילותה בתחום הביטחוני, שהפך לחם בשווקים. החברה, הנמצאת בשליטת תמי מוזס-בורוביץ', רוכשת את חברת אלבטרוס א.ד. מכלולים תעופתיים מידי בעליה והמנכ"ל שלה, דורי ששון, בתמורה ל-5.4 מיליון שקל שישולמו בארבעה תשלומים שנתיים שווים צמודים למדד, החל משנה לאחר מועד השלמת העסקה. במועד ההשלמה, כנפיים תעמיד לאלבטרוס הלוואת בעלים בסך 5 מיליון שקל, לפירעון חלק הארי של הלוואות הבעלים בחברה.

● "לא היה דבר כזה": הנתון החריג של שופרסל והשאלה - האם הלקוחות נוטשים?

● ההנפקה החדשה שמקדמת פורמולה תייצר שתי מיליונריות חדשות

כנפיים פועלת בתחום התעופה, בעיקר באמצעות החברה הבת הגלובל כנפיים ליסינג, העוסקת ברכישה של מטוסים, מימונם והחכרתם לחברות תעופה במדינות שונות בעולם, וכן היא מחזיקה בשותפות כנפי תחזוקה, העוסקת במתן שירותי תחזוקת מטוסים לחיל האוויר, בעיקר כקבלן משנה של התעשייה האווירית. כנפיים נסחרת בשווי 268 מיליון שקל אחרי עלייה של מעל 50% במניה בשנה האחרונה.

אלבטרוס, החברה הנרכשת, פועלת משנת 1993 ומתמחה בייצור, השבחה והרכבה של רתמות ומערכות מכלולים תעופתיים, בעיקר לכלי טיס צבאיים ואזרחיים. לקוחות החברה הנרכשת הם חברות ישראליות מהתחום הביטחוני, ובמקביל אלבטרוס גם מייצגת בישראל חברה בינלאומית מהתחום. מעבר לפעילות, היא גם מעמידה שירותים מסוימים ללקוחותיה באתרים שלהם, בין היתר שירותי תחזוקת מטוסים למשרד הביטחון.

הכנסות אלבטרוס ב-2024 צמחו ב-38% לעומת 2023 והסתכמו ב-25.8 מיליון שקל, הרווח הגולמי קפץ ב-193% ל-4.2 מיליון שקל ובשורה התחתונה נרשם רווח נקי של 2.2 מיליון שקל, לעומת איזון ב-2023. החברה צירפה גם נתונים לתקופה של עד סוף אפריל 2025 בו ההכנסות הסתכמו ב-7.7 מיליון שקל, והרווח הנקי ב-770 אלף שקל.

פוזלת לבית שמש

נזכיר כי בבורסה יש כיום שתי חברות העוסקות בתחום דומה, אך בהיקפים גדולים הרבה יותר. החברה הדואלית תאת טכנולוגיות מספקת מוצרים, שירותי תחזוקה ותיקונים לתעשיית התעופה האזרחית והצבאית ונסחרת בשווי 1.6 מיליארד שקל אחרי עלייה של 30% במניה מתחילת השנה, ואילו מנועי בית שמש משפצת ומייצרת חלקי מנועי מטוסים אזרחיים וצבאיים ונסחרת בשווי 5.7 מיליארד שקל אחרי שיותר מהכפילה את עצמה מתחילת השנה. בעלת במניות הגדולה במנועי בית שמש היא קרן פימי, ואילו בתאת טכנולוגיות פימי הייתה בעלת השליטה, אך מכרה לאחרונה את חלקה בחברה ברווח.

ערן בן מנחם, מנכ"ל כנפיים, מסר כי רכישת אלבטרוס "מהווה צעד משמעותי במימוש האסטרטגיה של קבוצת כנפיים להרחבה וגיוון פעילויותיה בתחום התעופה, בדגש על חיזוק פעילות כנפי תחזוקה כזרוע הביטחונית של הקבוצה". להערכתו, העסקה תאפשר לחברה לחזק את המוניטין וסל היכולות הביצועיות שלה בתחום תחזוקת מטוסי חיל האוויר, ולהרחיב את הפעילות ואת סל השירותים, כולל באמצעות התמודדות על פרויקטים ומכרזים חדשים הצפויים לאור הגידול בצרכים הצבאיים ובתקציבי הביטחון.

לפני כחודש הלך לעולמו דדי בורוביץ, מבעלי השליטה בכנפיים, ממייסדיה ומי שכיהן שנים רבות בתפקידי מפתח בחברה. בורוביץ המנוח היה נשוי לתמי מוזס-בורוביץ המשמשת כיום כיו"ר כנפיים ואביו של נמרוד בורוביץ, סגן יו"ר הדירקטוריון.