כמעט 40% מהכנסות אנבידיה מהרבעון השני של השנה לפי החלוקה הפיסקלית שלה הגיעו משני לקוחות בלבד - כך עולה ממסמך שהגישה החברה לרשות ניירות הערך האמריקאית. במסמך זה אנבידיה לא חשפה את שמות הלקוחות האלו, אלא התייחסה אליהם כ"לקוח א'" וכ־"לקוח ב'". במסמך מפורט כי ברבעון השני לקוח א' אחראי על 23% מהכנסות החברה, ולקוח ב' אחראי על 16% מההכנסות. מדובר בנתון גבוה יותר מזה של השנה שעברה, שבה שני המקומות הראשונים תפסו נתחים קטנים יותר, 14% ו־11% בהתאמה.

במסמך נכתב שלקוחות אלו הם לקוחות "ישירים", כמו יצרני ציוד מקורי (OEM), אינטגרטורים או מפיצים (חברות כמו Foxconn או Dell) - כלומר, כאלו שרוכשים את השבבים שלהם ישירות מאנבידיה במטרה למכור מערכות או יכולות. מדובר למעשה בחברות שרוכשות את השבבים כדי לבנות איתם מערכות שלמות ואז מוכרות אותן לדאטה־סנטרים, ספקי שירותי ענן ומשתמשי קצה.

לקוחות עקיפים, כמו ספקי שירותי ענן וחברות אינטרנט צרכניות, רוכשים את השבבים של אנבידיה מהלקוחות הישירים. לפי הסבר במסמך של אנבידיה, כאן סביר שנמצאות ענקיות הטכנולוגיה. במסמך, אנבידיה מסבירה שהיא יכולה להעריך הכנסות מצד לקוחות עקיפים על סמך הזמנות רכש ונתוני מכירות פנימיים - כך למשל, מצוין כי שניים מהלקוחות העקיפים שלה תפסו נתח של יותר מ־10% מההכנסות שלה כל אחד, בעיקר מרכישות דרך לקוחות א' ו־ב'.

במסמך של אנבידיה נכתב כי במחצית הראשונה של שנת הכספים, שני הלקוחות האלו תפסו נתח של 20% ו־15% מסך ההכנסות, בהתאמה. ארבעה לקוחות אחרים מדורגים במקומות הבאים בסדר הבא: 14%, 11%, 11% ו־10% מסך ההכנסות ברבעון השני. כדי להוסיף מסתורין, ציינה אנבידיה שחברת מחקר ופיתוח בתחום הבינה המלאכותית השקיעה סכום "משמעותי" מסך ההכנסות דרך לקוחות ישירים ועקיפים.

לקוחות מסתוריים

נזכיר כי בשבוע שעבר אנבידיה דיווחה על הכנסות שיא של 46.7 מיליארד דולר, עלייה של 56% מהשנה שעברה. העלייה הזו בהכנסות הגיעה בעיקר מהצמיחה של סגמנט הדאטה־סנטרים בתחום הבינה המלאכותית.

מי הם אותם לקוחות סודיים? בדיווחים השונים ברחבי העולם נכתב כי לא סביר שספקי שירותי ענן כמו מיקרוסופט, מטא, אמזון, גוגל או אורקל הם לקוחות א' ו־ב', אבל חברות אלו יכולות להיות הלקוחות העקיפים שהוזכרו, שרכשו את השבבים דרך הלקוחות הישירים.

על פניו, ייתכן שבמסמך תצוין חברת OEM במקום הראשון או השני, אבל אותה חברה מוכרת את המערכות לאחר מכן לענקיות טכנולוגיה כמו מיקרוסופט ומטא, כך שלמעשה החלוקה לא באמת מבטאת את הנתח של כל אחת מהענקיות.

יתרה מכך, לפי CNBC, באנבידיה אמרו כי ספקי שירותי ענן גדולים, כמו מיקרוסופט למשל, אחראים ל־50% מההכנסות בסגמנט הדאטה־סנטרים של אנבידיה, ולדברי החברה, אלו היו אחראים ל־88% מכלל הכנסות של החברה.

"תמהיל מכירות ריכוזי"

סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר בבית ההשקעות אופנהיימר, מסביר כי הגיוני "שתמהיל המכירות של אנבידיה מאוד ריכוזי". לדבריו, גם אם מתעלמים מהשאלה הפורמלית על זהות הלקוחות הישירים, עדיין ניתן לנסות ולהעריך מי הן ספקי הענן שרכישותיהם הן הגדולות ביותר. וסצ'ונוק מעריך כי מיקרוסופט במקום הראשון, גוגל במקום השני ומטא במקום השלישי. אך אלו נתונים שמשתנים מדוח לדוח.

אלון לסט, אנליסט טכנולוגיות בבית ההשקעות מיטב, אומר לגלובס כי "זה לא משנה אם ההכנסות נובעות ממפיצים או ממכירות ישירות, הביקושים נובעים מפריצת ה־AI והשקעות הדאטה־סנטרים והענן. אין זה מפתיע שחלק ניכר מההכנסות מגיע מכמה לקוחות בודדים, הם דוחפים את הביקושים לאנבידיה".

לדברי לסט, "אנבידיה לא חשפה מי הלקוחות האלו". עם זאת, הוא מדגיש כי "אין זה משנה אם מכירה מתבצעת ישירות או דרך מפיץ שגוזר עמלה - מנוע הביקוש של אנבידיה הוא ארבע השחקניות: מיקרוסופט, גוגל, מטא ואמזון". הוא מציין כי "היקף ההשקעות ההוניות שלהן צפוי לעמוד על כ־350 מיליארד דולר. ברבעון הנוכחי, מדובר בסדר גודל של 70% מההכנסות של אנבידיה: אמזון השקיעה 32 מיליארד דולר בהוצאות הון; גוגל השקיעה 22 מיליארד דולר; מטא ומיקרוסופוט השקיעו 17 מיליארד דולר".

נשאלת השאלה אם הצמיחה המהירה של אנבידיה מוּנעת על ידי קומץ ספקי ענן גדולים כמו מיקרוסופט, מטא, גוגל, אורקל ואמזון. כפי שפורסם במסמך אנבידיה, נתח משמעותי מההכנסות שלה מגיע ממספר מצומצם של לקוחות, "והמגמה הזו עשויה להימשך".

דייב נובוסל, אנליסט של Gimme Credit, אמר ל־Fortune כי "ריכוזיות ההכנסות בקרב קבוצת לקוחות קטנה מהווה סיכון משמעותי. ללקוחות האלה יש מזומנים בשפע, והם מייצרים כמויות אדירות של תזרים מזומנים חופשי - וצפויים להוציא סכומי עתק על דאטה־סנטרים במהלך השנתיים הקרובות".

זו מהות העסק

וסצ'ונוק לא מסכים עם כך שהריכוזיות היא בעיה של אנבידיה. "לא כל חברה בעולם יכולה להרשות לעצמה להשקיע 100 מיליארד דולר בשנה במשהו. זו לא סכנה, זו מהות העסק. אולי יש סכנה לטווח ארוך, כי יכול להיות שלב שהחברות האלו לא יצטרכו לקנות עוד. זו יכולה להיות הוצאה חד פעמית שנתית".

וסצ'ונוק מוסיף כי "אנבידיה טוענת שאין כאן תחרות למיקרוסופט. גם החברות מודות שהן לא מצליחות לספק בעצמן את הביקושים".

לסט מסביר כי "בטווח הקצר לא נראה שיש סכנה. יכול להיות שנראה האטה בצמיחה, אבל בהיקף הביקושים לא רואים סימני האטה". גם בטווח הארוך, "יש צמיחה נאה בכל תחום השבבים בשל הבינה המלאכותית. לא נראה שקיים סיכון ברמת הביקושים".

מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג אמר כי תחזיות החברה עומדות על 5-3 טריליון דולר בתשתיות בינה מלאכותית עד סוף העשור. לדבריו, אנבידיה עשויה לקבל כ־70% מהעלות הכוללת של מרכז נתונים ממוקד בינה מלאכותית, עבור יחידות עיבוד גרפי ועבור שבבים אחרים שהיא מוכרת. הואנג אף חשף כי כלל חברות שירותי הענן כמו מטא ומיקרוסופט התחייבו להוציא 600 מיליארד דולר השנה, זאת לצד חברות נוספות שיצטרפו לבניית דאטה־סנטרים.