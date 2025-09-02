מגמה מעורבת באסיה; מדד שנגחאי יורד במעל ל-1%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:56

באסיה הבוקר מגמה מעורבת, בטוקיו מדד ניקיי 225 עולה ב-0.25%, הנג סנג נסוג ב-0.5% לאחר שזינק אתמול במעל 2% ומדד שנגחאי יורד ב-1.1%.

באירופה צפוייה היום תנועה ערה במניית נסטלה השוויצרית, לאחר שזו פיטרה בפתאומיות את המנכ"ל לורן פריקס בעקבות קשר רומנטי עם כפופה לו, וזאת שנה בלבד לאחר שנכנס לתפקיד. העזיבה המפתיעה עלולה להגביר את חוסר היציבות בנסטלה, על רקע סביבה צרכנית מאתגרת והאיום הגלובלי של מכסי סחר.

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על ירידות קלות של עד 0.2% במדדים המובילים.

המשקיעים נערכים לחודש סוער, על רקע הדרמה המשפטית סביב מכסי הנשיא טראמפ והחששות בנוגע לעצמאות הפדרל ריזרב - השבועות הקרובים צפויים לתת לוול סטריט אינדיקציה ברורה אם הראלי האחרון בשוק המניות ימשיך - או שייכנס לבלימה - בתוך 14 ימי מסחר יתפרסמו נתוני התעסוקה, נתוני האינפלציה והחלטת הריבית של הפדרל ריזרב, וזאת בזמן שסוחרים מתמודדים עם חודש שנחשב היסטורית לחלש ביותר בשווקים האמריקאיים.

נשיאת הבנק המרכזי של אירופה (ECB), כריסטין לגארד, הזהירה אתמול כי הניסיונות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפגוע בעצמאות הבנק הפדרלי מהווים איום על הכלכלה העולמית. בריאיון בצרפת התייחסה לגארד ללחצים שמפעיל טראמפ על יו"ר הפד, ג'רום פאוול, ולדרישתו לפטר את חברת הפד ליסה קוק. "זו סכנה רצינית מאוד לכלכלת ארה"ב ולכלכלה העולמית".

This morning, I had the pleasure of speaking with @radioclassique about the @ecb’s work, the economic outlook in Europe, and more. Watch the full interview (in French) https://t.co/qlu4DkdDDO pic.twitter.com/etOkj4L6wi - Christine Lagarde (@Lagarde) September 1, 2025

המסחר היום יתן גם תשובה לגבי איך השוק תופס את הבשורה האחרונה שנחתה על השוק בשישי בלילה - בית המשפט הפדרלי קבע כי מרבית המכסים שהטיל טראמפ אינם חוקיים. הפסיקה צפויה להיכנס לתוקף בעוד כחודש וחצי, ובינתיים מעלה לא מעט סימני שאלה ואי וודאות.

במיטב מעריכים שרמת הסיכון בשוק המניות האמריקאי עלתה וממליצים על חשיפה בינונית אליו, תוך פיזור גאוגרפי רחב יותר. "בחודש האחרון בלטו בארה"ב מדדי המניות הקטנות על רקע הציפיות להורדת ריבית. Russell 2000 ו-S&P Small Cap 600 עלו בכ-5%. מנגד, הנתונים הכלכליים החלשים והספקות שהתחילו להופיע לגבי השיקולים הכלכליים מאחורי זינוק במניות הקשורות ל-AI גרמו לביצועים פחות חזקים במדדי המניות של החברות הגדלות. מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 השיגו בחודש האחרון תשואה חיובית, אך לא בולטת בכלל בהשוואה לשוקי המניות האחרים בעולם".

אנבידיה דיווחה על הכנסות שיא של 46.7 מיליארד דולר, עלייה של 56% מהשנה שעברה. מתוך הדוח מתברר ש כמעט 40% מהכנסות אנבידיה ברבעון השני הגיעו משני לקוחות בלבד ולא חשפה את שמותיהם. דייב נובוסל, אנליסט של Gimme Credit, אמר ל־Fortune כי "ריכוזיות ההכנסות בקרב קבוצת לקוחות קטנה מהווה סיכון משמעותי.

ב-RBC Capital ממליצים על מניית פאלו אלטו נטוורקס ,בעקבות הדוח הרבעוני המעודד, מת'יו הדברג מ-RBC חזר על המלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 232 דולר ל-12 חודשים, ב-22% מעל מחירה כעת. לדברי הדברג, הדוחות והתחזיות מלמדים כי רכישת סייברארק נעשית מעמדת חוזק ולא מתוך חולשה עסקית. בנוסף, הוא מציין את העובדה שהנהלת החברה הציבה יעד לשנת 2028: יצירת מעל 40% מרווח תזרים מזומנים חופשי עבור החברה הממוזגת עם סייברארק. החברה תיהנה להערכתו מהביקוש הגובר ל-AI ותישאר מבודדת יחסית מהסיכונים שמאפיינים קטגוריות תוכנה.

השבוע הקרוב יביא למשקיעים בארה"ב ארבעה ימי מסחר בלבד, אך גם דוח תעסוקה קריטי שיתפרסם בשישי - הראשון מאז תיקוני יולי הדרמטיים והשינוי הפתאומי בהנהגת לשכת הסטטיסטיקה של משרד העבודה (BLS) שהפתיעו את השווקים. חשיבותו של דוח התעסוקה לחודש אוגוסט נובעת בעיקר מהשפעתו על החלטות הפד ב-17 לחודש. הצפי הוא כי הכלכלה האמריקאית יצרה 73 אלף משרות חדשות באוגוסט, וכי שיעור האבטלה עלה ל- 4.3%.

בנוסף, נתוני מפתח על סקטור הייצור ושירותים ישלימו יומן כלכלי עמוס. בצד הדוחות, יפורסמו תוצאות החברות לולולמון, ברודקום, סיילספורס, מייסי'ס ופיגמה.

בשוק הסחורות, מחיר הביטקוין, שהגיע בחודש שעבר לשיא של מעל 124 אלף דולר, נסחר אתמול במחיר של פחות מ־109 אלף דולר - ירידה של כ־12%. ב־Yahoo Finance צוטט אסטרטג של ג'יי.פי מורגן שאמר שחברות אוצר מחזיקות כבר מעל 6% מהיצע הביטקוין, מה שלהערכתו תורם לירידה בתנודתיות המטבע, והופך אותו לאטרקטיבי יותר למשקיעי ערך. הבוקר מתחזק המטבע בכ-2% ל-110,300 דולר.

הזהב רשם שיא חדש, על רקע הציפיות לקיצוצי ריבית מצד הפדרל ריזרב והחששות הגוברים לגבי עתיד הבנק המרכזי, מה שנתן דחיפה נוספת לראלי המתמשך במתכות היקרות.

מחיר הזהב למסירה מיידית עלה עד 0.9% לרמה של 3,508.73 דולר לאונקיה - מעל השיא הקודם שנרשם באפריל - לפני שמחק חלק מהעליות במהלך המסחר המוקדם באסיה היום. המתכת היקרה זינקה ביותר מ־30% מתחילת השנה, מה שהופך אותה לאחת הסחורות המרכזיות בעלות הביצועים הטובים ביותר. העליות האחרונות מונעות מציפיות כי הבנק המרכזי האמריקאי יוריד את הריבית החודש, לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול פתח בזהירות את הדלת להפחתה. דוח התעסוקה המרכזי של ארה"ב ביום שישי צפוי להוסיף סימנים להיחלשות מתמשכת בשוק העבודה - מה שמחזק את ההצדקה לקיצוצים. הדבר מגביר את האטרקטיביות של מתכות יקרות, שאינן משלמות ריבית למחזיקים בהן.

במיטב אומרים שנוכח הנסיבות, האינפלציה מאפשרת הורדת ריבית הפד. "בהתחשב במכסים, אינפלציית ה-PCE בארה"ב נותרה יחסית יציבה. היא עומדת ברמה של 2.6% והליבה ב-2.9%. בנוסף, עצם העובדה שהחברות נאלצות לספוג חלק מעליות המחירים צפויה לגרום לשחיקת רווחיות ולמתן עליות מחירים. בנסיבות רגילות האינפלציה הנוכחית לא הייתה תומכת בהורדת ריבית, אך בהתחשב בחולשה בצריכה הפרטית ובכלכלה בכלל הפד צפוי להוריד ריבית בהחלטתו הקרובה".