ירידות בוול סטריט ובבורסות אירופה; נתון מדאיג במיוחד לכלכלת בריטניה

וול סטריט חוזרת מחופשת סוף השבוע הארוך בחששות מחודשים סביב מניות הטכנולוגיה שנסחרות במחירי שיא והגירעונות התקציביים המתרחבים. אג"ח ממשלתיות ברחבי העולם רשמו ירידות חדות, וזהב נגע לרגע בשיא כל הזמנים. בחוזים העתידיים, נאסד"ק יורד ב-1%, S&P 500 ב-0.7% ודאו ג’ונס ב-0.6%.

● למה הסקטור הלוהט של הבורסה נופל כבר יומיים

● בלעדי | הסכם המיליארדים בין חברת החשמל לשותפות תמר על סף פיצוץ

המשקיעים נערכים לחודש סוער, על רקע הדרמה המשפטית סביב מכסי הנשיא טראמפ והחששות בנוגע לעצמאות הפדרל ריזרב - השבועות הקרובים צפויים לתת לוול סטריט אינדיקציה ברורה אם הראלי האחרון בשוק המניות ימשיך - או שייכנס לבלימה - בתוך 14 ימי מסחר יתפרסמו נתוני התעסוקה, נתוני האינפלציה והחלטת הריבית של הפדרל ריזרב, וזאת בזמן שסוחרים מתמודדים עם חודש שנחשב היסטורית לחלש ביותר בשווקים האמריקאיים.

הדולר רשם את העלייה היומית הגדולה ביותר מאז יולי, מדד הדולר (DXY) עולה ב-0.6% ובדרכו לקטוע רצף ירידות של שישה ימים. תשואת אג"ח האוצר האמריקני ל־30 שנה עלתה בחמש נקודות בסיס ל־4.98%, בעוד התשואה על מקבילותיהן בבריטניה טיפסה לשיא מאז 1998. הצורך של בריטניה לממן גירעון הולך ומתרחב בלט במיוחד לקראת הנפקת אג"ח ל־10 שנים, הצפויה לגייס סכום שיא של 14 מיליארד ליש"ט. הליש"ט צנחה ביותר מ־1%.

בבלובמרג מציינים שהתשואה על אג"ח ממשלת בריטניה ארוכות טווח זינקה לשיא מאז 1998 והליש"ט נחלשה, מה שמגביר את הלחץ על ממשלתו של ראש הממשלה קיר סטארמר להשיב את אמון המשקיעים החוששים מהמצב הפיסקאלי.

התשואה על אג"ח gilts ל־30 שנה עלתה ביום שלישי בחמש נקודות בסיס ל־5.69% על רקע ירידות גלובליות באג"ח ממשלתיות. הליש"ט צנחה עד 1.3% לרמה של 1.3376 דולר ונחלשה מול כל המטבעות המרכזיים. מדד הפוטסי 100 ירד ב־0.5%.

העלייה בעלויות המימון מאיימת להחמיר את התמונה התקציבית המאתגרת שעומדת בפני שרת האוצר רייצ'ל ריבס לקראת תקציב הסתיו. לפי הערכות של בלומברג אקונומיקס, היא מנסה למצוא מקורות לחיסכון או העלאת מסים כדי לסגור פער תקציבי של 35 מיליארד ליש"ט (כ־46.9 מיליארד דולר). המשימה מורכבת פוליטית במיוחד לאחר שהממשלה נאלצה לסגת מרפורמות ברווחה בעקבות מרד מצד חברי פרלמנט.

מגמה אדומה גם בת"א

המגמה השלילית ברחבי העולם לא מדלגת על הבורסה המקומית והיא מתנהלת באדום, זה היום השלישי ברציפות. במקביל לירידות באירופה ובחוזים בוול סטריט - מדד ת"א יורד ב-1.1% ומדד ת"א 90 ב-1.6%.

גם היום מובילות את הירידות מניות הביטוח, מדד הביטוח יורד ב-3.3% כשהראל בולטת לשלילה עם ירידות של כ-5%. בשבוע שעבר, התפרסמו הדוחות של חברות הביטוח והמדד זינק בכ-11%, אך מאז (25 לאוגוסט) השיל כ-8%.