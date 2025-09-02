1 תשעה נשיאי אוניברסיטאות נפגשים, וזו לא בדיחה

תשעה נשיאי אוניברסיטאות המחקר בישראל הגיעו השבוע למכון ויצמן, וקיימו בו ישיבה מיוחדת לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית. את הישיבה הוביל פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא אוניברסיטת בן גוריון ויו"ר ועד ראשי אוניברסיטאות המחקר (ור"ה), והמשתתפים שמעו מנשיא המכון, פרופ' אלון חן, על ההרס שגרמה המתקפה האיראנית ועל מאמצי השיקום.

● בלעדי | הסכם המימון שחשף: היהלומן בן ה־97 שמחזיק ב-14 דירות בשדה דב

נושאים נוספים שעלו על הפרק היו מתווה פתיחת השנה לסטודנטים המשרתים במילואים, פורום המאבק בחרם האקדמי, והאפשרות שישראל לא תיקח חלק בתוכנית הורייזן. "פגיעה בהשתתפות ישראל בתוכנית הורייזון היא פגיעה בחוסן הלאומי של ישראל", מציינים הנשיאים. יש לעשות הכול, בשילוב כוחות של העולם האקדמי, מגזר החדשנות וההייטק והממשלה, על מנת להבטיח שישראל לא תידחק מחוץ לאחת מתוכניות המחקר והפיתוח המובילות בעולם".

בתמונה מימין לשמאל: פרופ' אורי סיון, נשיא הטכניון; פרופ' אריאל פורת, נשיא אוני' ת"א; פרופ' ליאו קורי, נשיא האוני' הפתוחה; פרופ' דני חיימוביץ, נשיא אוני' בן גוריון ויו"ר ור"ה; פרופ' אהוד גרוסמן, נשיא אוני' אריאל; פרופ' גור אלרואי, נשיא אוני' חיפה; פרופ' אשר כהן, נשיא האוני' העברית ופרופ' אלון חן נשיא מכון ויצמן (לא בתמונה: פרופ' אריה צבן, נשיא אוני' בר אילן).

2 ישראל מתגייסת

סטודיו באובאב הוקם כבר לפני יותר מ-20 שנה על ידי האמן סשה גליצקי, אולם בשנתיים האחרונות הפך למיזם המשלב אמנות וגילוף בעץ עם תמיכה קהילתית ונפשית הפועל ב-17 מוקדים. זאת עבור ניצולי ה-7 באוקטובר, מפונים מהצפון והדרום וחיילים עם פוסט טראומה.

הסטודיו פועל במתכונת של קבוצות קטנות, ומציע למשתתפים מרחב יצירתי, מרפא ונטול שיפוט, לצד אפשרות לביטוי אישי דרך עבודה ידנית. בעיקר מדובר במסגרת קבוצתית תומכת, כאשר לצד אמנים מקצועיים יש גם מנחים ופסיכולוגים.

לקראת 2026 באובאב נערך לפתיחת 20 מוקדים חדשים, בהם שדרות, קריית שמונה, קיבוצים בצפון ויישובי העוטף. בנוסף מתוכננת מכירה פומבית של יצירות אמנות של אמנים ידועים שהכנסותיה קודש לטובת סיוע לנפגעי מלחמה. לשם כך הוא זקוק לתרומות, שאותו ניתן להעביר לבנק הפועלים, סניף 661, חשבון 501500 ע"ש תדי - תמיכה דרך יצירה.

סשה גליצקי / צילום: לו אוסטרינסקי

3 מינויים חדשים

דורון זילברשטיין מונה למנכ"ל גלידת שטראוס, כחלק מהחלטת יוניליוור העולמית להיפרד מעסקי הגלידה שלה עד סוף השנה, והעברת הבעלות על המותג לחברת מאגנום. עד לאחרונה כיהן זילברשטיין כמנכ"ל יוניליוור פודסולושיינס ישראל.

דורון זילברשטיין / צילום: תמיר לוי

נעמה דרוקמן, שותפה ב-PwC Israel, תעמוד בראש קבוצת הייעוץ הטכנולוגי של הפירמה, המלווה כ-100 חברות ותאגידים מהשוק המקומי והגלובלי.