היהלומן בן ה־97 שמחזיק בקרוב ל־14 דירות בשדה דב

1

פנחס פוזיילוב ומשפחתו, ממייסדי תעשיית היהלומים בישראל ובעלי חברת החזקות בתחום הנדל"ן, נמנים עם כ־203 בעלי זכויות בשדה דב (מגרש 105) שחתמו על הסכם מימון עם חברת מימון הנדל"ן ברקת שבניהולו של עדי גזית - כך נודע לגלובס. הקרקע שבבעלות חברת ההחזקות של פוזיילוב כוללת 13.5 דירות בפרויקט, שמוערכות בשווי של 90 מיליון שקל.

● פורטפוליו | הוא בן 97, אחיו בן 99, ושניהם עדיין הולכים לעבודה מדי יום

פוזיילוב, שהקים יחד עם אחיו את חברת יהלומי פז בשנות ה־40, צמצם עם השנים הפעילות בתחום היהלומים והסב חלק מהעיסוק לנדל"ן. חברת ההחזקות של המשפחה הקימה בין היתר מגדלי משרדים להשכרה בבורסה ברמת גן. מטעם משפחת פוזיילוב בחרו לא להגיב לנושא.

ברקת הודיעה על עסקת המימון בתחילת חודש אוגוסט, בהיקף כולל של כ־1.15 מיליארד שקל. על פי הודעת החברה, שנמצאת בשליטת גזית (34%) ואנשי העסקים גיל דויטש ורוני בירם (34%) החברה תעמיד מסגרת אשראי עבור הקמת פרויקט הקמת 372 יחידות דיור למגורים, 66 יחידות מלונאיות וכן שטחי מסחר בשדה דב (מגרש 105). את האשראי תעמיד ברקת בשיתוף עם מגדל ביטוח פיננסים, מנורה ועמיתים, לפי הסכם המימון עומד על כ־1.153 מיליארד שקל.

עוד דווח כי ההלוואות מתוך מסגרות האשראי יועמדו על ידי ברקת לאורך חיי הפרויקט בהתאם להתקדמות הבניה. מועד פירעון קרן האשראי והריבית בגין הפרויקט יהיה בתום 6 שנים ממועד העמדת הפעימה הראשונה של האשראי, או תוך 12 חודשים ממועד קבלת אישור האכלוס לפרויקט, לפי המוקדם מבניהם. בעלי הזכויות התחייבו להשלים את הקמת הפרויקט שיוקם על המקרקעין ולקבל אישור אכלוס תוך 5 שנים מתחילת ההקמה ולא יאוחר מיום 30.9.2030.

שדה דב / צילום: גיא יחיאלי

2 שלום כיתה א'

עובדי נמל חיפה, בשיתוף עם עמותת מרכז לילך מטירת כרמל, תרמו למעלה מ־350 ילקוטים אורטופדיים חדשים לתלמידי העיר לרגל שנת הלימודים החדשה.

שלום כיתה א' / צילום: אייל פישר

3 זוכרים את 7 באוקטובר

פסל "כתמית אריאל" נתרם לגן ביבס במגדל העמק לזכר המשפחה המנוחה. הפסל, שנוצר על ידי האמן רוברט מויאל והאמנית א. קוהן, יוצב ברחוב על שם שירי, אריאל וכפיר ביבס.

זוכרים את 7 באוקטובר / צילום: שירה ספיר

4 מינוי

נדב ואסף פתאל מונו למנכ"לים משותפים של פעילות מלונות קבוצת פתאל בישראל.

אסף פתאל / צילום: באדיבות רשת מלונות פתאל

תמר רפפורט־דגים, סמנכ"לית הכספים של אמדוקס, הצטרפה לדירקטורית בסימילרווב.

נדב פתאל מנכל חברת rooms / צילום: איל יצהר

עו"ד הראל ישראלי מונתה לתפקיד היועץ המשפטי לרשות המסים. איש העסקים יקיר עבאדי מונה למנכ"ל חברת הטכנולוגיה AppYea.