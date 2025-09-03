מגמה חיובית באירופה; גוגל מזנקת במסחר המוקדם בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:10

מניית גוגל מזנקת במסחר המוקדם בוול סטריט לאחר שאתמול, שופט פדרלי בארה"ב קבע שהחברה תוכל להמשיך להחזיק בדפדפן כרום, אך תיאסר עליה חתימה על חוזים בלעדיים שמבטיחים את שליטתה בשוק החיפוש. פסק הדין מגיע כמעט שנה לאחר שקבע כי החברה החזיקה באופן בלתי חוקי במונופול על שוק החיפוש באינטרנט.

משרד המשפטים האמריקאי דרש צעדים מרחיקי לכת בהרבה, בהם פיצול מגוגל של כרום או של מערכת ההפעלה אנדרואיד - אך הדרישה נדחתה. "התובעים חרגו מעבר לנדרש כשביקשו פירוק כפוי של נכסים מרכזיים", כתב השופט אמית מהטה. עם זאת, גוגל תחויב לשתף נתוני חיפוש מסוימים עם מתחרים, ובהם נתוני אינדקס חיפוש ונתוני אינטראקציות משתמשים (אך לא נתוני פרסום), ותיאסר עליה חתימה על הסכמים בלעדיים סביב כרום.

למרות ההגבלות, בית המשפט קבע כי גוגל תוכל להמשיך לשלם ליצרניות ולשותפים עסקיים עבור טעינה מוקדמת של מוצריה, כל עוד לא מדובר בהסכמים בלעדיים. מדובר בסוגיה מהותית, שכן גוגל משלמת לאפל מיליארדי דולרים בשנה כדי להיות מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל באייפונים, הסכם שהיווה מוקד מרכזי בתביעה.

10:40

המסחר באירופה מתנהל הבוקר במגמה חיובית לאחר הנפילות של אתמול ובעקבות ההתאוששות המסתמנת בוול סטריט. פרנקפורט ופריז עולות ב-0.4%, בורסת לונדון ללא שינוי.

09:00

הבוקר באסיה (ד'), המדדים המרכזיים נסחרו בירידות שערים. הניקיי יורד ב-1%, בורסת שנגחאי משילה מערכה 1.1%, ההנג סנג יורד ב-0.6% ומדד הקוספי עולה ב-0.1%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר (ד') במגמה מעורבת.

אמש (ג'), וול סטריט חזרה מחופשת סוף השבוע הארוך בחששות מחודשים סביב מניות הטכנולוגיה שנסחרות במחירי שיא והגירעונות התקציביים המתרחבים. המשקיעים נערכים לחודש סוער, על רקע הדרמה המשפטית סביב מכסי הנשיא טראמפ והחששות בנוגע לעצמאות הפדרל ריזרב - השבועות הקרובים צפויים לתת לוול סטריט אינדיקציה ברורה אם הראלי האחרון בשוק המניות ימשיך - או שייכנס לבלימה - בתוך 14 ימי מסחר יתפרסמו נתוני התעסוקה, נתוני האינפלציה והחלטת הריבית של הפדרל ריזרב, וזאת בזמן שסוחרים מתמודדים עם חודש שנחשב היסטורית לחלש ביותר בשווקים האמריקאיים.

בתוך כך, יום המסחר אמש ננעל בירידות שערים: דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, S&P 500 ירד ב-0.7% והנאסד"ק איבד 0.8%.

מניית קראפט היינץ צנחה לשפל יומי לאחר שוורן באפט אמר שהוא "מאוכזב" מהחלטת החברה להתפצל - צעד שמפרק במידה רבה את המיזוג שיזם לפני כעשור. המניה נסחרה לאחרונה בירידה של יותר מ-3%. ברקשייר האת'ווי של באפט היא בעלת המניות הגדולה ביותר בקראפט היינץ, עם אחזקה של 27.5%.

חברת החלל Firefly, ששיגרה גשושית שנחתה על הירח ויש לה שיתופי פעולה עם נאס"א ו-SpaceX, הונפקה לראשונה בנאסד"ק בחודש שעבר. לאחר עלייה במניה בימים הראשונים למסחר, היא נחלשה ונסחרת כיום במחיר שגבוה בכ-1% בלבד ממחירה בהנפקה. שווי השוק של החברה הוא 6.6 מיליארד דולר. בג'פריס החלו לסקר את מניית פיירפליי בהמלצת "קנייה" ומחיר יעד של 60 דולר, פרמיה של 31.7% על המחיר הנוכחי.

האנליסטית שילה קהיוגלו ציינה שמוצרי החברה תואמים לסדרי העדיפויות של שוקי הביטחון הלאומי והתקשורת ומאפשרים שיגורים קטנים ובינוניים. לדבריה, צבר ההזמנות של החברה משקף הצלחה מסחרית. מחיר היעד נקבע על בסיס מכפיל מכירות של 10.5 ל-2027. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, עד כה החלו 4 אנליסטים לסקר את המניה, שניים בהמלצות "קנייה" ושניים ב"החזק".