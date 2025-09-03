סמנכ"ל ומנהל החטיבה הפיננסית בבנק מזרחי טפחות, עדי שחף, הציג הבוקר (ד') בכנס ההשקעות של גלובס בשיתוף קבוצת הפניקס שורה של יתרונות מובנים בכלכלה הישראלית שמאפשרים לה להפגין עוצמה גם בזמן מלחמה, אך ציין לרעה את יוקר המחיה בישראל ואמר כי "זה אחד הנושאים שתקציב המדינה חייב לטפל בו".

"מאזן התשלומים של המשק, העובדה שהשוק הישראלי הוא מלווה-נטו לעולם, היתרון בשער החליפין וההשקעות הזרות שממשיכות להגיע מציבות את הכלכלה הישראלית במצב מצוין", אמר שחף בכנס שנערך בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

"עברנו את גרמניה בתוצר לנפש - את גרמניה שהיא מעצמה כלכלית ממוסדת וותיקה. עם זאת, כשמכניסים לשיקול את כוח הקנייה של הצרכן הישראלי מגלים את נקודת החולשה שלנו. הכלכלה הישראלית צמחה, גם בשנים האגרסיביות ביותר, אבל יקר פה ולכן הנתון הכללי יורד משמעותית ב-25%, וזה מקום שיש מה לשפר.

"כל 'הטוב הזה', יכול היה להיות הרבה יותר טוב", ממשיך שחף. "כיוון שאנחנו משחקים בסיף עם היד החלשה שלנו, ואם נעשה את הדברים הנכונים בתקציב המדינה, יכול היה להיות פה יותר טוב: הורדת יחס החוב תוצר מאזור ה-70% לאזור ה-60% תוך הצגת תוכנית לפעולה בנושא, והצגת תוכניות השקעה בתחום האנרגיה, בריאות, תחבורה וחינוך. אנחנו היינו רוצים שישקיעו יותר בתחומים האלה ואת המחויבות של המדינה לטיפול ביוקר המחיה, ומייחלים לחזרת חיילינו וכל החטופים בשלום".

"משקי הבית בישראל לא ממונפים"

שחף הציג נתונים רבים המעידים על חוסנה של הכלכלה הישראלית, גם שנתיים לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל והמשך מבצע מרכבות גדעון: שיעור הילודה בצמרת מדינות ה-OECD, עם קרוב לשני ילדים לאישה, ביחס לממוצע של 1.5 בקרב מדינות אלה. שיעור האבטלה נמוך ביחס למדינות אחרות, אף שזה נתון שיכול להשתנות במהירות יחסית, ומשק הבית הישראלי איננו ממונף: "למרות מה שאנחנו נוטים לחשוב, משקי הבית בישראל לא ממונפים, למרות נטילת המשכנתאות - חלק מזה הודות לכך ששיעור המשכנתאות ביחס לתוצר הוא במקום טוב, למרות 15 שנה של עליית מחירי הדיור. לרגולטור מגיעה מילה טובה כמי שמשחק עם פתור הווליום באיזון שבין היכולת למנוע מהשוק להתפרע מחד, ומאידך להוזיל את המשכנתאות".

בנושא החוב הממשלתי מציין שחף את הפסקת ההנפקות של אג"ח מיועדות שנעשתה בעיתוי נכון וסייעה לאזן את הגידול הטבעי בעלויות שנבעה ממימון הוצאות המלחמה: "גם בתחום הוצאות האנרגיה, ההוצאות לחשמל למשק בית נמוכות מאוד, ודאי ביחס למדינות אירופה".

