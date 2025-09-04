ביקורת ממקום לא צפוי: העימות שאליו נקלעה רשות שדות התעופה

מכתב שהגיע לידי גלובס מגלה עימות בין ארגון חברות התעופה הבינלאומי (IATA) לבין רשות שדות התעופה. במכתב, שנשלח על ידי קובי זוסמן, מנהל IATA בישראל, אל מנהל נתב"ג אודי בר עוז, נטען כי הקריטריונים להקצאת סלוטים (חלונות זמן להמראה ונחיתה) בטרמינל 1 חורגים מהנהוג בעולם ועלולים לעוות את התחרות הבריאה בין חברות התעופה.

● טיסות ישירות בין קופנהגן לתל אביב: חברת התעופה הסקנדיבית חוזרת לנתב"ג

● המלחמה עם איראן הרסה לאל על את הרבעון: הרווח צנח ב-55%

במערכת התעופה הבינלאומית מקובל לפעול לפי קווים מנחים אחידים לניהול סלוטים, כך שכל חברות התעופה יקבלו יחס שווה, ללא קשר לטרמינל שבו הן פועלות. לטענת יאט"א, בנמל התעופה בן גוריון נוצר פער בין הקריטריונים של טרמינלים: בטרמינל 3 נדרשת הפעלה רצופה של טיסות במשך עשרה שבועות כדי לקבל סלוטים לעונה, ואילו בטרמינל 1 הדרישה מחמירה יותר - הפעלה רצופה של 20 שבועות בקיץ או 14 שבועות בחורף.

מנגד, ברשות שדות התעופה מסבירים כי ההבדלים בין הקריטריונים בטרמינלים נובעים משיקולים תפעוליים. טרמינל 1 הוא מתקן קטן ומבוקש במיוחד, בשל עלויות התפעול הנמוכות בו, ולכן נדרש בו רצף פעילות ארוך ויעדים קבועים כדי להבטיח יציבות ולמקסם את השימוש בו. ברשות מדגישים כי "בנתב"ג עובדים על פי הקריטריונים, אבל לכל שדה תעופה מותר לעשות התאמות, אם חברה רוצה, היא תמיד יכולה להיכנס לטרמינל 3" טוען אודי בר עוז מנהל נתב"ג. ביאט"א שוללים את טענה זו.

יאט"א: פגיעה בשוויון בין חברות

מלבד הסתירה בין מה שמקובל בעולם, לטענת יאט"א עלולה להיווצר פגיעה בשוויון בין חברות, בעיקר כאלה שמפעילות קווים עונתיים או חברות חדשות שנכנסות לשוק, כי להן קשה יותר להתחייב לסדרות ארוכות.

בשונה מחברות תעופה ישראליות שנמצאות כאן לאורך כל השנה, אם חברת תעופה רוצה להריץ קו לעונה קצרה, רק בקיץ, או רק בתקופת חגים הקריטריונים החדשים יפגעו בה. "IATA מבקשת להסיר באופן מיידי את הקריטריונים, בשל אופיים המפלה, חוסר התאמתם ל־WASG (Worldwide Airport Slot Guidelines - קווי ההנחיה העולמיים לניהול סלוטים בשדות תעופה) והפוטנציאל שלהם ליצור אפקט אנטי תחרותי".

ברש"ת שוללים את הטענה לאפקט אנטי תחרותי. זאת מכיוון שההפרש באגרות ובעלויות התפעול בין הטרמינלים עומד על כ־17 דולר לנוסע בלבד, שאף הוא מתגלגל לנוסעים. כמו כן, לדברי רש"ת, הקריטריונים הקיימים אינם פוגעים בחברות שכבר פעילות בטרמינל 1, כאשר הבולטות בהן הן אל על, ישראייר, ארקיע ו-וויזאייר, שכן ממילא הן מפעילות קווים קבועים לאורך כל העונה. רוב הסלוטים בטרמינל כבר תפוסים על ידן כסלוטים היסטוריים- זכויות שנשמרות לחברות שהשתמשו בהם בעקביות בעבר, בהתאם לכללים הבינלאומיים, ואינם ניתנים לחלוקה מחדש.