רשות התחרות החלה בבדיקת ריכוזיות של קבוצות הקניונים הגדולות - מליסרון, עזריאלי וביג. מדובר בבדיקות ראשוניות שמגיעות לאחר פנייה של איגוד לשכות המסחר שהוגשה לפני כחודשיים, בה ביקשה מהרשות להכריז על הקניונים הגדולים כקבוצת ריכוז, מה שיאפשר לרשות התחרות לקבוע הוראות ולהטיל הגבלות על הקניונים, על מנת למנוע פגיעה בתחרות.

ברשות החלו להיפגש עם שוכרים ולאסוף חומרים ונתונים על שכר הדירה והסכמים עם חברות הניהול, כאמור כחודשיים לאחר שהנושא הוצף ע"י איגוד לשכות המסחר בעקבות מלחמת 12 הימים עם איראן, בצילה רוב המשק נסגר ומרבית הקניונים לא הזדרזו להציע מתווה הקלות לשוכרים בגין הפגיעה שספגו בגין אותה תקופה.

"פניתי לממונה על התחרות וביקשתי להכריז עליהם כקבוצת ריכוז, מאחר שיש פה כשל תחרותי", אומר שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר. "דרשתי שתי דרישות ספציפיות, למרות שיש הלכות מעבר לכך: ראשית, יש לאלץ אותם למכור את חברת הניהול שבבעלותן, כי בעולם מתוקן הן לא באותו מבנה בעלות, ושנית - לאלץ אותן לפנות לממונה על התחרות כל אימת שבונים או קונים נכס. הרשות התחילה להיפגש איתנו, לשאול שוכרים ומתחילה לצלול לעומק".

"השכירות ודמי הניהול בקניונים שערורייתיים"

תורג'מן הוסיף כי למחירי השכירות ודמי הניהול השפעה ישירה על מחירי הביגוד וההנעלה, ואחד מתפקידי הרשות הוא לדאוג להורדת יוקר המחיה לא רק בתחום המזון שנמצא בכותרות תקופה ארוכה, אלא גם בענף האופנה. "הרווחיות של הקניונים אסטרטגית, ולראשונה אני מדליק זרקור על אחד ממחוללי יוקר המחיה בישראל שמעולם לא עסקו בו, ותמיד היה מתחת למכ"ם", אמר. "האזרח פוגש את המחיר אצלנו (רשתות האופנה), רואה את התוצאה וכועס עלינו. אבל זה בגלל שהארנונה יקרה, כןח האדם יקר, והשכירות ודמי הניהול בקניונים שערורייתיים.

"ברבעון האחרון דיווחנו כולנו, או שהפסדנו או שנגרעו סכומים מהותיים מהרווחיות שלנו. זאת בעוד הקניונים הרוויחו, מכיוון שההוצאות שלהם פחתו - על כוח אדם, חשמל ושמירה, אבל ההכנסות נשארו זהות מכיוון שאת דמי השכירות גבו במלואם. החלטתי שאני צולל לפרטים, ואני רוצה להגיד לציבור את האמת - שהחבר'ה האלו, בגלל כוחם וגודלם עושקים אותנו. אם השכירות ודמי הניהול מטורפים, אני מתמחר בהתאם, כי אני צריך להרוויח בסוף".

ואם יהיה פיקוח על מחירי השכירות ודמי הניהול בקניונים, זה מה שיוריד את המחירים בחנויות האופנה בקניונים? תורג'מן גורס בתוקף שכן. "ב-2017, כשירדו המכסים על הלבשה והנעלה, מחירי ההלבשה ירדו. זה מה שקורה כשיש תחרות, ויש תחרות בריאה בענף המסחר בישראל, ואז זה משתרשר למטה. קבוצות האופנה מתחרות זו בזו. אם מישהו מוריד את המחיר, גם אני אוריד, כמו שברגע שמישהו יוצא במבצע מתחיל הלחץ על הרשתות, וכולם נגררים פנימה. זה ענף בריא צרכנית, ומאוד תחרותי. אבל יש להיות רווחי, ויש להיות חזיר. הם חזירים, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום. לרשות התחרות יש שתי מטרות - לוודא שיש תחרות, ולהוזיל את יוקר המחיה בישראל, מה שנגזר מהמשימה הראשונה".

עוד הוסיף כי "שלוש קבוצות מכתיבות את המחירים בשוק, ואין לך אלטרנטיבה כשוכר. אני לא מתכוון להניח לזה. אני מתכוון לוודא שרשות התחרות תבדוק את זה עד תום, לצייד אותה בכל המידע שעומד לרשותי, ולעודד את כל השחקנים במשק לשתף פעולה עם רשות התחרות. אני משוחח עם שוכרים ומדגיש שזו ההזדמנות לשטוח את טענותיהם בפני הרשות. נשק יום הדין שלי הוא שאם המצב יישאר כמו שהוא, אני אזום את חוק הקניונים, כמו שיש את חוק המזון, שירסן את הכוח המגלומני שלהם".

"קונגלומרט של שלושה שחקנים"

ביוני, לאחר המלחמה עם איראן, קרא תורג'מן לקניונים במכתב חריף "לבצע חשיבה מחודשת בנוגע לתקופה בה המרכזים המסחריים היו סגורים, ולזכות את השוכרים באופן הוגן בחלק היחסי של דמי השכירות ודמי הניהול עבור ימים אלה". עוד ביקש תורג'מן לפרוס את תשלום דמי השכירות של חודש יולי למספר תשלומים עתידיים.

הוא ציין אז כי "בשגרה, כאשר העסקים משגשגים ונהנים מצמיחה, אתם גובים שיעור ממחזור העסקים בנוסף לדמי השכירות הקבועים, מודל שמבוסס על שותפות ברווחים. לכן, טבעי היה לצפות כי בעתות משבר, כאשר המחזורים נפגעים באופן דרמטי, תנהגו בהתאם לרוח השותפות ותסתפקו בגבייה המבוססת על מחזור בלבד, מבלי לדרוש תשלום על דמי שכירות בסיסיים".

נזכיר כי קבוצת ביג מרכזי קניות פרסמה אז מתווה לשוכרים, לפיו גביית שכר הדירה בגין חודש יוני תבוצע לפי תחשיב אחוז העומס של החנות ביוני של השנה הקודמת ובהתאם לפידיון בפועל ביוני השנה - כולל ימי המלחמה. גם הכשרת היישוב פרסמה מתווה לשוכרים של 50% הנחה על התקופה שהקניון היה סגור, מליסרון הציעה לשוכרים לחלק את שכר הדירה לשלושה תשלומים, ועזריאלי לא פרסמה מתווה כלשהו. גם היום מציין תורג'מן כי "מבין שלוש קבוצות, הכי קשובה למצוקות של השוכרים היא קבוצת ביג, אבל עם כל הנחמדות הם עדיין חלק מהקונגלומרט הזה של שלושה שחקנים ששולטים בשוק".

מעזריאלי, מליסרון וביג לא נמסרה תגובה.