כטב"ם מתימן פגע בנמל התעופה רמון; המרחב האווירי בדרום נסגר

צה"ל אישר כי כטב"ם ששוגר מתימן פגע לפני זמן קצר באולם הנוסעים בנמל התעופה רמון שבערבה. אדם אחד נפגע קל. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע נמצא כעת בתחקיר.

במקביל, ברשות שדות התעופה עדכנו כי המרחב האווירי הדרומי מעל רמון נסגר לתנועת מטוסים, בעקבות הפגיעה.