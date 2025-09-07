ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
כטב"ם מתימן פגע בנמל התעופה רמון; המרחב האווירי בדרום נסגר
כטב"ם מתימן פגע בנמל התעופה רמון; המרחב האווירי בדרום נסגר

אדם אחד נפצע קל • מדובר צה"ל נמסר כי האירוע נמצא כעת בתחקיר • בתוך כך, ברשות שדות התעופה עדכנו כי המרחב האווירי הדרומי מעל רמון נסגר לתנועת מטוסים

סתיו ליבנה 15:02
נמל התעופה רמון / צילום: סיון פרג'
נמל התעופה רמון / צילום: סיון פרג'

צה"ל אישר כי כטב"ם ששוגר מתימן פגע לפני זמן קצר באולם הנוסעים בנמל התעופה רמון שבערבה. אדם אחד נפגע קל. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע נמצא כעת בתחקיר.

במקביל, ברשות שדות התעופה עדכנו כי המרחב האווירי הדרומי מעל רמון נסגר לתנועת מטוסים, בעקבות הפגיעה.