כטב"ם מתימן פגע בנמל התעופה רמון; המרחב האווירי בדרום נסגר

צה"ל אישר כי כטב"ם ששוגר מתימן פגע לפני זמן קצר באולם הנוסעים בנמל התעופה רמון שבערבה. אדם אחד נפגע קל. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע נמצא כעת בתחקיר.
● החות'ים מגבירים קצב? מהו ראש קרב מתפצל והאם יש לישראל מענה
● פרשנות | הירי לישראל: משלמים בריבית דריבית על הבורות בנוגע לחות'ים
במקביל, ברשות שדות התעופה עדכנו כי המרחב האווירי הדרומי מעל רמון נסגר לתנועת מטוסים, בעקבות הפגיעה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.