משרד האוצר

סמוטריץ' המריא להודו לפגישות עם שרים על הרחבת ההשקעות בישראל

השר בצלאל סמוטריץ’ מוביל משלחת של משרד האוצר לפגישות עם שרים ונציגי התעשייה בהודו, במטרה להרחיב את הסחר וההשקעות ההדדיות בין המדינות

אורן דורי 21:45
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

משלחת של בכירי משרד האוצר בראשות השר בצלאל סמוטריץ' יצאו היום (א') להודו. במהלך הביקור יקיימו פגישות עם שרים ובכירי ממשל הודים, ועם נציגי התעשייה והקהילה העסקית בהודו.

מטרת הביקור היא חיזוק שיתופי פעולה כלכליים בין המדינות, להרחבת ההשקעות ההדדיות - בדגש על השקעות הודיות בישראל. בכירי משרד האוצר המשתתפים במשלחת: מנכ"ל המשרד אילן רום, הכלכלן הראשי שמואל אברמזון, החשב הכללי יהלי רוטנברג וראש הרשות לניירות ערך ספי זינגר.

הודו היא שותפת הסחר השנייה בגודלה עבור ישראל באסיה, אחרי סין. סך הסחר הכולל (סחורות ושירותים) בשנת 2024 עמד על כ-4.7 מיליארד דולר. היצוא ישראלי להודו הסתכם בכ-1.56 מיליארד דולר בשנה שעברה, או 1.15 מיליארד דולר ללא יהלומים.

הודו, עם כלכלה בהיקף 3.9 טריליון דולר וצמיחה של 6.5% ב-2024, מהווה שוק משמעותי עבור החברות הישראליות. המדינות נמצאות במקביל כבר שנים בתהליך משא ומתן איטי על הסכם סחר חופשי, שעשוי להרחיב עוד יותר את המסחר ההדדי אם ייחתם.

לפי סקירה כלכלית עדכנית של משרד הכלכלה על הודו, תחומי היצוא הישראליים המובילים להודו כוללים מכונות ומיכון חשמלי ומכני (63% מהיצוא), כימיקלים ומוצרי תעשיות כימיות (15%) ומכשור אופטי, רפואי ואחר (8%).