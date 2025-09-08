מגמה חיובית באירופה; דריכות לקראת הצבעת אי־האמון בצרפת

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:00

המסחר באירופה ממשיך להתנהל במגמה חיובית: מדד הדאקס מתקדם בכ-0.6%, הפוטסי עולה בכ-0.1% והקאק מוסיף לערכו 0.2%.

ברויטרס דווח אמש כי ענקית השבבים הדנית ASML השקיעה 1.5 מיליארד דולר בסטראט-אפ ה-AI הצרפתי Mistral, וצפויה להיות מחזיקת המניות העיקרית בחברה. סבב הגיוס של Mistral יהפוך אותה לחברת ה-AI בשווי הגדול ביותר באירופה, עם הערכת שווי של 11.7 מיליארד דולר לפני הכסף.

10:10

אירופה

פתיחה חיובית באירופה: מדד הפוטסי מתקדם בכ-0.1%, הקאק עולה בכ-0.4% והדאקס מוסיף לערכו כ-0.8%. המשקיעים יסבו את תשומת לבם להצבעת אי־האמון שתתקיים בהמשך היום בפרלמנט בצרפת, שגררה ירידות בבורסה הפריזאית בימים האחרונים, על רקע החשש מפני אי־ודאות פוליטית נוספת במדינה.

ראש ממשלת צרפת, פרנסואה ביירו, שמונה על ידי הנשיא עמנואל מקרון לתפקיד בדצמבר האחרון, צפוי לפי הערכות רוב הגורמים בצרפת להפסיד היום אחר הצהריים בהצבעה. צרפת סובלת מחוב לאומי תופח העומד על 114% מהתמ"ג השנתי שלה - כ-3.3 טריליון אירו - והיא משלמת מיליארדי אירו בחודש רק על החזרי הריבית.

אסיה

באסיה, נרשמות הבוקר עליות שערים. הניקיי קפץ בכ-1.6%, על רקע הודעת ההתפטרות של ראש ממשלת יפן, שיגרו אישיבה, במהלך סוף השבוע. בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.4%, הקוספי מטפס בכ-0.4% וההנג סנג מוסיף לערכו כ-0.8%.

וול סטריט

בוול סטריט, נרשמה מגמה מעורבת בשבוע החולף, אך המדדים עדיין נסחרים סביב רמות שיא כל הזמנים. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.3%, הנאסד"ק התחזק ב-1.1%, ואילו מדד הדאו ג'ונס נחלש ב-0.3%. ביום שישי האחרון, המדדים המרכזיים ננעלו בירידות קלות, לאחר שפורסם דוח תעסוקה חלש במיוחד לחודש אוגוסט, עם עלייה של 22 אלף בכמות המשרות החדשות, לעומת הצפי, שעמד על 75 אלף משרות.

לאחר שביום שישי האחרון, הודיעה S&P Global כי אפליקציית מסחר המניות רובין הוד ומניית טכנולוגיית הפרסום אפלווין צפויות להצטרף למדד ה-S&P 500 ב-22 בספטמבר, במרקטוואץ' מסמנים מספר מניות נוספות שעשויות להצטרף למדד הדגל היוקרתי בתקופה הקרובה: חברת הקריפטו מיקרו-סטרטג'י , שדורגה במקום השני ברשימת המועמדות להכללה למדד במונחי שווי שוק; אסטרה לאבס , חברת שבבים שחצתה לאחרונה את הרף לכניסה למדד; ופיור סטוראג' , שמנייתה עלתה ב-42% רק בחודש שעבר.

המשקיעים מחכים בציפייה לשני נתונים מרכזיים שיפורסמו השבוע בארה"ב - מדד המחירים ליצרן, שיפורסם ביום רביעי, ומדד המחירים לצרכן, שיפורסם ביום חמישי שלמחרת. הכלכלנים צופים עלייה של 0.3% בקצב האינפלציה החודשי ועלייה של 2.9% בקצב האינפלציה השנתי, לעומת 2.7% שנרשם ביולי.

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל בעליות קלות של עד 0.2%.

שוק החוב האמריקאי

דוח התעסוקה החלש מן הצפוי שפורסם ביום שישי האחרון הוביל לירידות משמעותיות בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, והפך את הורדת ריבית הפד בספטמבר האחרון לעובדה מוגמרת כמעט. בשוק האג"ח מתמחרים סיכוי של 100% להורדת ריבית ב־17 לחודש - 89% להורדה של 25 נ"ב ו־11% להורדה של 5 נ"ב.

הבוקר, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות עליות קלות: התשואה לעשר שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 4.1%, והתשואה לשנתיים עולה גם היא בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 3.52%.

שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות של מעל 1%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-62.6 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.3 דולר. ביום שישי האחרון, מחירי הנפט נפלו במעל 2%, וכך סגרו יום שלישי ברציפות של ירידות. ברויטרס פורסם כי אופ"ק+ הסכים באופן עקרוני להגביר את הפקת הנפט שלו בחודש הבא, וכבר העלה את מכסת ההפקה שלו בכ-2.5 מיליון חביות ביום.

אתמול, דווח כי הארגון הודיע כי שמונה מחבריו הסכימו להגדיל את הפקת הנפט בחודש הבא ב-137 אלף חביות ליום - הגדלה משמעותית קטנה יותר מההגדלות החודשיות של 555 אלף חביות ליום באוגוסט-ספטמבר, ושל 411 אלף חביות ליום ביוני-יולי.

מחיר הזהב יורד קלות, ומחירו עומד על כ-3,620 דולר לאונקיה. מחיר הזהב חצה את שיא כל הזמנים שלו בשבוע שעבר, על רקע החולשה שנרשמה בשוק העבודה והציפייה להורדת ריבית בארה"ב, שצפויה להחליש את הדולר. בגולדמן זאקס העריכו בשבוע שעבר כי מחיר הזהב יזנק ל־4,000 דולר לאונקיה עד אמצע שנת 2026 - מה שמשקף לו אפסייד של מעל 10% ביחס למחירו הנוכחי.

בנק ההשקעות ציין כי במידה שהמתיחות בין הממשל האמריקאי לפדרל ריזרב תגבר, ו־1% מהמסחר באג"ח יזרום לשוק הזהב, המחיר עשוי להגיע עד קרוב ל־5,000 דולר לאונקיה - פרמייה של 37%. "לכן, זהב נותר הנכס האמין ביותר עליו אנו ממליצים לטווח ארוך בשוק הסחורות", כתבו האנליסטים של הבנק.