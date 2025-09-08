ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם ממדאני: אתנגד להשבת ההשקעות של ניו יורק באג"ח של מדינת ישראל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
זוהרן ממדאני

זוהרן ממדאני בראיון: אתנגד להשבת ההשקעות של ניו יורק באג"ח של מדינת ישראל

אם יבחר לראשות עיריית ניו יורק, אמר זוהרן ממדאני בראיון ל־CBS, כי יתנגד להשבת ההשקעות ההיסטוריות של העיר באגרות חוב של מדינת ישראל • "בתוך קרן הפנסיה העירונית, רכישת אגרות חוב ישראליות היא מבחינתי ביטוי ברור לערכינו", הוא הוסיף

אריאל ויטמן 09:02
זוהרן ממדאני, המועמד הדמוקרטי לראשות העיר ניו יורק / צילום: ap
זוהרן ממדאני, המועמד הדמוקרטי לראשות העיר ניו יורק / צילום: ap

זוהרן ממדאני, המועמד הדמוקרטי לראשות עיריית ניו יורק, אומר כי אם ייבחר יתנגד להשבת ההשקעות ההיסטוריות של העיר באגרות חוב של מדינת ישראל.

כותרות העיתונים | הפרשן שבטוח: זאת הסיבה שלא תהיה מלחמה בין טורקיה לישראל
כבר לא רק סמל סטטוס: לכמה אנשים בישראל יש דרכון זר

ממדאני נמנע מלקרוא במפורש לניתוק השקעות מעסקים ישראליים, אך גם לא דחה את האפשרות, והסביר כי ניו יורק צריכה להתמקד במקומות שבהם היא "מעורבת ישירות" בהפרות של המשפט הבינלאומי. "ובתוך קרן הפנסיה העירונית, רכישת אגרות חוב ישראליות היא מבחינתי ביטוי ברור לערכינו - ואנחנו יודעים שערכינו נמצאים לצד המשפט הבינלאומי", אמר ממדאני ל־CBS.

ההשקעות של העיר באגרות החוב של ישראל שהסתכמו בכ־39 מיליון דולר נכון לינואר 2022, הופסקו השנה ביוזמת בעל בריתו של ממדאני, מבקר העירייה בראד לנדר, שטען למדיניות כוללת של הימנעות מהלוואת כספים לממשלות זרות, כאשר ישראל הייתה החריג שכעת מתיישר עם הכלל.

מארק לוין, המועמד הדמוקרטי לתפקיד מבקר העירייה, הצהיר כי יחזיר את ההשקעות באגרות החוב, ואישר לאחר דבריו של ממדאני, שבו הוא תומך, כי בכוונתו לעשות כך אם ייבחר.

בריאיון ביקר ממדאני גם את ראש העיר הנוכחי של ניו יורק, אריק אדמס, ואמר כי "קיים פגישה עם מנהיגי המתנחלים בישראל והבטיח שיתוף פעולה נרחב יותר בין העיר הזו לבין התנועה הזו".

אדמס ביקר בישראל בשנת 2023 ונפגש עם אישים מכל קצות הקשת הפוליטית, בהם גם יו"ר המועצה האזורית מטה בנימין ישראל גנץ.