זוהרן ממדאני, המועמד הדמוקרטי לראשות עיריית ניו יורק, אומר כי אם ייבחר יתנגד להשבת ההשקעות ההיסטוריות של העיר באגרות חוב של מדינת ישראל.

ממדאני נמנע מלקרוא במפורש לניתוק השקעות מעסקים ישראליים, אך גם לא דחה את האפשרות, והסביר כי ניו יורק צריכה להתמקד במקומות שבהם היא "מעורבת ישירות" בהפרות של המשפט הבינלאומי. "ובתוך קרן הפנסיה העירונית, רכישת אגרות חוב ישראליות היא מבחינתי ביטוי ברור לערכינו - ואנחנו יודעים שערכינו נמצאים לצד המשפט הבינלאומי", אמר ממדאני ל־CBS.

ההשקעות של העיר באגרות החוב של ישראל שהסתכמו בכ־39 מיליון דולר נכון לינואר 2022, הופסקו השנה ביוזמת בעל בריתו של ממדאני, מבקר העירייה בראד לנדר, שטען למדיניות כוללת של הימנעות מהלוואת כספים לממשלות זרות, כאשר ישראל הייתה החריג שכעת מתיישר עם הכלל.

מארק לוין, המועמד הדמוקרטי לתפקיד מבקר העירייה, הצהיר כי יחזיר את ההשקעות באגרות החוב, ואישר לאחר דבריו של ממדאני, שבו הוא תומך, כי בכוונתו לעשות כך אם ייבחר.

בריאיון ביקר ממדאני גם את ראש העיר הנוכחי של ניו יורק, אריק אדמס, ואמר כי "קיים פגישה עם מנהיגי המתנחלים בישראל והבטיח שיתוף פעולה נרחב יותר בין העיר הזו לבין התנועה הזו".

אדמס ביקר בישראל בשנת 2023 ונפגש עם אישים מכל קצות הקשת הפוליטית, בהם גם יו"ר המועצה האזורית מטה בנימין ישראל גנץ.