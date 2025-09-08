עוד לפני ההשקה: הסטארט־אפ של גור שץ מפטר עובדים ועובר פיבוט

קורטאניקס, הסטארט־אפ החדש של גור שץ, פועל כרגע במצב "Stealth" (מתחת לראדר) וטרם נחשף רשמית, אך לגלובס נודע כי החברה כבר מבצעת פיטורים כחלק מניסיון לשנות כיוון. שץ, שנחשב לדמות ותיקה ומוערכת בעולם הסייבר הישראלי, הקים את החברה ב־2024 לאחר פרישתו מקייטו נטוורקס, וגייס עבורה 21 מיליון דולר ממשקיעים בולטים, בהם מיקי בודאי, דן אמיגה וקרן Cyberstarts של גילי רענן.

לפי גורמים בענף, למרות שמדובר בפיטורי מרבית העובדים, זהו בעצם צמצום כחלק משינוי אסטרטגי שנעשה בשלב מוקדם של פעילות החברה. כלומר, הפיטורים מגיעים עוד בטרם נחשפה קורטאניקס רשמית או הציגה את כיוונה הראשוני, כאשר החברה עדיין פועלת כאמור במתכונת Stealth. גורמים שונים בתעשייה מציינים כי מדובר בצמצום שנועד להתאים את מבנה כוח האדם לכיוון חדש שאליו מתכוונת החברה לפנות, אך בשלב זה לא נמסרו פרטים רשמיים על תחום הפעילות או על המוצר העתידי. מהחברה לא נמסרה תגובה.

שץ הקים כאמור את קורטאניקס בתחילת 2024 לאחר שעזב את קייטו נטוורקס, אותה ייסד עם שלמה קרמר. עזיבתו את קייטו התרחשה חודשים ספורים לפני ההנפקה המתוכננת של החברה, ובאה לאחר סיום השותפות רבת־השנים עם קרמר, שנחשבה לאחת מהבולטות בעולם הסייבר הישראלי. קייטו, שהוקמה ב־2015, גייסה עד היום מאות מיליוני דולרים ושוויה האחרון עמד על כ־3 מיליארד דולר. שץ, שהיה השכיר הראשון באימפרבה בתחילת שנות האלפיים, שימש בהמשך כמייסד־שותף וסמנכ"ל תפעול בקייטו נטוורקס.