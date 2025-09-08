לנוכח ההצפה של הרכבים מסין, נאלצים הקוריאנים לנקוט מהלכים שיווקיים יוצאי דופן, ואחד מהם הוא התמחור המקומי האגרסיבי של קיה EV3 החשמלי החדש, שמכוון לפלח רכבי הקרוס-אובר החשמליים המשפחתיים, שבו מרוכזות רוב המכירות.

אורכו של הרכב 4.3 מטר, רוחבו 1.85 מטר, גובהו 1.57 מטר, והוא מציע תא נוסעים מרווח בזכות בסיס גלגלים באורך 2.68 מטר. תא המטען שלו בנפח 460 ליטר - גבוה מהממוצע בפלח.

קיה EV3 / צילום: יח''צ

הרכב משווק עם שתי תצורות הנעה, שלשתיהן מנוע בהספק 204 כוח סוס. גרסת הטווח הרגיל מצוידת בסוללה בקיבולת 58.3 קילוואט-שעה ומציגה טווח של עד 432 ק"מ ב-WLTP, ואילו גרסת הטווח הארוך מצוידת בסוללה של 81.4 קילוואט-שעה וטווח רציני של עד 589 ק"מ. הדגמים תומכים בטעינה מהירה בקצב של עד 100 או עד 135 קילוואט-שעה.

כל הדגמים מצוידים במערך פיקוד דיגיטלי עם שני מסכים גדולים, ניווט מקורי בעברית, חישוקי 17 אינץ' עד 19 אינץ' ועוד. רמות הגימור הבכירות כוללות גם מושב נהג חשמלי, חלון גג, ריפוד עור מלאכותי ועוד.

המחירים מתחילים כבר ב-165 אלף שקל, טריטוריית מחיר "סינית" לחלוטין, כאשר הדגם ארוך-הטווח, ברמת גימור גבוהה, עולה 187 אלף שקל.