אצל יצרן מערבי רכב כה מרשים ומושקע היה עולה כפול

בין השנים 2022־2023 נמכרו בסין כ־772 אלף רכבי טסלה Y. המכוניות יוצרו בסין על ידי פועלים סינים תוך שימוש ברכיבים של ספקים סינים, אבל זו הייתה קריאת השכמה עבור יצרני הרכב המקומיים. הסינים קראו את התמונה ורתמו את משאבי המו"פ המסיביים שלהם, ואת התוצאה ניתן לראות בדמות גל של דגמים סיניים ששואפים להיות "יותר טסלה Y מטסלה Y" בתחומים כמו ממדים, אבזור, טכנולוגיה, הספק, טווח וכמובן מחיר. כעת מגיע אלינו הנציג בפלח של מותג הפרימיום של ג'ילי, ZEEKR.

עיצוב חיצוני

חיצונית ל־7X יש עיצוב די גנרי עם פרופורציות קלאסיות של קרוס־אובר משפחתי, משטחים חלקלקים והימנעות מקווים "הרפתקניים". הוא ארוך במעט מטסלה Y, רחב ממנה וגבוה בכמה סנטימטרים. החרטום המסיבי מחצין פס תאורה דקיק שחוצץ בין מכסה המנוע לבין הפגוש עתיר הקימורים. פרופיל הצד נשלט על ידי קשתות גלגלים עגולות וגדולות שנמתחות לתוך החלק הקדמי, משטחי זכוכית רחבים וגג כמעט אופקי. בשורה התחתונה זה רכב גדול ונאה שמשדר סטטוס אבל נטמע ברקע.

פנים הרכב

בתא הנוסעים ניכר המגע הסקנדינבי של וולבו, החברה הבת השוודית של ג'ילי. התא רגוע עם קווים סימטריים ומינימליסטיים, ללא מתגים בולטים או מאפיינים "רועשים". הדיפונים מסיביים אבל יוצרים קו אחיד שזורם מדלת לדלת, שילובי הצבעים נעימים לעין, הטקסטורות מעודנות והחלונות הגדולים מכניסים הרבה אור לתא. המגע של וולבו ניכר גם במושבים, שהם מהטובים בקטגוריה הן מבחינת הנוחות והן מבחינת המגע והמראה.

בחזית יש קונסול גדול וסימטרי וכל מערך הפיקוד והשליטה מרוכז סביב מסך מרכזי דקיק ורחב נוסח טסלה. מול הנהג ממוקם לוח מחוונים דיגיטלי גדול ואליפטי בהשראת פורשה טייקן, וההגה פחוס כמקובל אצל הסינים.

המרחב בתא הנוסעים נדיב מאד, כפי שניתן לצפות מרכב רחב עם בסיס גלגלים של 2.9 מ'. הגג מותיר מרחב מכובד לראש של נוסעים גבוהים מלפנים ומאחור והמושב האחורי מרווח דיו לשלושה מבוגרים. מושב הנהג אפילו כולל הדום רגליים מתקפל שמאפשר לנמנם בדרכים. תא המטען עמוק ורחב עם נפח רציני של 616 ליטר, לא גדול כמו של טסלה Y אבל יענה על רוב הצרכים.

איכות הייצור והגימור מהטובות בהן נתקלנו ברכב סיני מהקטגוריה ומותירה רושם יוקרתי עם חומרים רכים על רוב המשטחים החשופים ובידוד יעיל של רעשי הרוח גם במהירויות גבוהות, שיוצר סביבה אקוסטית מצוינת בתא.

מולטימדיה ומצלמות

גם הנדסת האנוש בהשראת טסלה. התפריטים גדולים, יש שירותים מקוונים מתוחכמים והמידע מוצג בצורה ברורה, לחטוא במוזרויות גרפיות שאופייניות לתוצרת סין. מוטות תפעול מקובלים שולטים על ההילוכים והאורות אם כי כוונון המראות, ההגה, מערכת האקלים מערכת הקול ועוד מתבצעים באמצעות תפריטי מגע בעברית או פיקוד קולי באנגלית. התלונה העיקרית שלנו בפרק הזה נוגעות לפתחי האוורור, שהם קצת קטנים ומרוחקים מהנהג. הגג לא נפתח חשמלית אם כי לפחות יש לו וילון חשמלי מובנה, שאין בטסלה.

היינו שמחים גם למתג פיזי לצורך נטרול מהיר של מערכות הסיוע לבטיחות, שמטרידות את הנהג ללא הרף בשלל נזיפות והערות על אופי נהיגתו. הדרך היחידה לנטרל אותן היא באמצעות הפעלת תפריט פרטני לפני כל נסיעה.

האבזור התקני נדיב ובגרסת לונג־ריינג' יש בנוסף גם מערכת קול רצינית שכוללת 21 רמקולים, הגה חשמלי, תצוגה עילית ענקית, מושבים עם עיסוי, דלת תא מטען חשמלית ועוד.

מנוע וטווח חשמלי

הגרסאות החד־מנועיות של ה־7X מצוידות במנוע אחורי בהספק מכובד של 422 כ"ס, כאשר גרסת הלונג־ריינג' מגיעה עם סוללה של 100 קילוואט־שעה וטווח מוצהר של עד 610 ק"מ ב־WLTP. במצבי התכנות הרגילים העברת הכוח מעודנת והרכב צובר מהירות בצורה לינארית ונעימה בכל השיפועים ומספק תגובת דוושה סבירה.

מצב הספורט כבר מספק גל מומנט ראוי, ועם זינוק מאפס ל־100 קמ"ש ב־6 שניות חובבי התאוצות לא יקופחו. מי שמחפש ריגושי אקסטרים ימצא את מבוקשו בגרסה כפולת ההנעה, שמייצרת הספק מוגזם של 646 כ"ס ותאוצה ל־100 ב־3.8 שניות, שתשאיר מאחור הרבה מכוניות ספורט־בנזין רציניות.

את הטווח המוצהר בין טעינות, 610 ק"מ, ניתן אולי להשיג באירופה הקרירה. אבל לקיץ הישראלי יש חוקים משלו, וכשמערכת הקירור של הסוללה עובדת במלוא הכוח ומערכת האקלים מתאמצת לקרר את התא, אפשר לצפות לטווח ריאלי של 400־450 ק"מ בנהיגה מתונה.

המכונית תוכננה לתמוך בטעינה אולטרה־מהירה בקצב של עד 450 קילוואט, אבל עד ואם שתמצאו בישראל מטען ציבורי בקצב כזה, תצטרכו להתנחם במערכת יעילה למחזור אנרגיית הבלימה, שמזרימה לסוללה לא מעט קילוואטים בירידות.

על הכביש

למרות הדנ"א האירופי, התחושה על הכביש טיפוסית לכלי רכב סיניים. ההיגוי קליל ודי מעורפל ונטיית הגוף בפניות הדוקות מורגשת. מנגד זהו "קרוזר" טוב למרחקים ארוכים עם יציבות כיוונית טובה על הכביש המהיר גם במהירויות גבוהות.

מתלי אוויר קיימים רק בגרסה כפולת ההנעה וחסרונם מורגש בגרסת הלונג־ריינג' בה נסענו. המתלים הרכים מנטרלים היטב מהמורות במהירויות בינוניות וגבוהות אבל מפגש עם מהמורות בנסיעה עירונית איטית יכול לטלטל את יושבי הרכב לא מעט, בעיקר את היושבים מאחור. הבונוס של מתלי האוויר הוא גם יכולת להגביה משמעותית את מרווח הגחון לצורך ירידות מזדמנות מהכביש הסלול ונסיעות פנאי על דרכי עפר.

מחיר

בשורה התחתונה זיקר 7X הוא קרוס־אובר חשמלי מרשים ומושקע, שאמנם אינו מושלם דינמית אבל הוא מרווח, מתוחכם, בנוי היטב, מפואר ומאובזר בנדיבות ־ ואם היה עליו סטיקר של מותג מערבי "ידוע", קרוב לוודאי שהיה עולה כפול. גרסת הבסיס עולה 234 אלף שקל וגרסת הטווח הארוך עולה כ־263 אלף שקל, קצת פחות מטסלה Y המקבילה והפחות מאובזרת. אבל נראה שהגרסה הנכונה היא הגרסה הבכירה עם שני המנועים, שעולה 290 אלף שקל ומציעה תמורה מרשימה מאד למחיר. זו בהחלט עוד קפיצת מדרגה לתעשיית הרכב הסינית, שצריכה להדאיג את הקורא אלון מאסק.

חלק מהמתחרות

XPENG G9



284־354 אלף שקל לקרוס־אובר החשמלי שמוביל את המכירות בפלח. תא נוסעים מאובזר ומפואר. בגרסת הלונג־ריינג' מנוע של 313 כ"ס וטווח של עד 570 ק"מ.

XPENG G9 / צילום: יח''צ

טסלה Y לונג־ריינג'

269 אלף שקל לגרסת הלונג־ריינג' החד־מנועית של טסלה Y החדשה. תא נוסעים מרווח ותא מטען ענק, אך באבזור יש פערים. מנוע בהספק 347 כ"ס וטווח של עד 622 ק"מ