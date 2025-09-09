התוכניות של ביל אקמן לשבוע הקרוב

1 ביל אקמן בארץ

איש העסקים והמשקיע היהודי־אמריקאי ביל אקמן, 59, הגיע לישראל לביקור בן כמה ימים ביחד עם אשתו המדענית הישראלית פרופ' נרי אוקסמן.

ביום שלישי בבוקר פתח אקמן - שמחזיק ב-5% ממניות הבורסה הישראלית - את המסחר בבורסה בתל אביב, לצד יו"ר רשות ניירות ערך ספי זינגר, יו"ר הבורסה פרופ' יוג'ין קנדל ומנכ"ל הבורסה איתי בן זאב. "ה-7 באוקטובר היה אחד הימים הגרועים בחיי", סיפר במהלך האירוע. "נרי ואני מיד התחלנו להתמקד במה שאנחנו יכולים לעשות כדי לתמוך.

"עשינו הרבה דברים פילנתרופיים, אבל תמיד האמנתי שבעוד שפילנתרופיה יכולה לעזור לפתור סוגים מסוימים של בעיות, הקפיטליזם יכול לפתור בעיות גדולות הרבה יותר. חשבתי שלהיות הבעלים של בורסה זה כמו להיות שותף לתשואות על ההצלחה של מדינה, ואמרתי בפומבי בזמנו שאין זמן טוב יותר להשקיע בישראל. זה התברר כנכון: זו השקעה חשובה באמת". אקמן העניק ראיון נרחב לגלובס, שמתפרסם בגיליון זה - ראו עמ' 2-4.

כמה שעות לאחר האירוע בבורסה השתתף אקמן - שמשמש בין היתר כמנכ"ל קרן Pershing Square ויו"ר פעיל של Howard Hughes Holdings - בכנס הג'רני השנתי של פירמת הייעוץ וראיית החשבון EY.

ביום רביעי ייקח אקמן חלק בכנס TechTrek של בנק ההשקעות ג'פריס, ובמסגרת זו יקיים פגישות עם משקיעים, חברות ויזמים ישראלים. ארבעה ימים אחר כך, בראשון בערב, ייערך באוניברסיטת חיפה (קמפוס הר הכרמל) טקס הענקת תואר דוקטור לשם כבוד לאקמן ואוקסמן - שנולדה וגדלה בחיפה, והיא בוגרת הטכניון.

התארים מוענקים לשניים "על מחויבותם העמוקה לעשייה ציבורית המושתתת על ציונות ואהבת ישראל, על תרומתם לאוניברסיטת חיפה ולצפון הארץ, וכן על תרומתם למאבק האמיץ ורב ההשפעה בתופעת האנטישמיות בקמפוסים ברחבי ארה"ב, תוך מחויבות לעתידה של ישראל".

2 תרומה

אשת העסקים ליאורה עופר, בעלת עופר השקעות המחזיקה במליסרון, תרמה מיליוני שקלים למכון הקרינה באיכילוב שינציח את 12 ילדי מג’דל שמס שנרצחו במלחמה. הכסף ישמש למכשור חדש, חדר המתנה ומשחקיה לילדים. בשנים האחרונות תרמה עופר כ-15 מיליון שקל לבית החולים דנה־דואק לילדים. בתמונה: עופר עם ראש מועצת מג'דל שמס דולאן אבו סלאח, ומנכ"ל איכילוב פרופ’ אלי שפרכר.

ליאורה עופר עם דולאן אבו סלאח ופרופ' אלי שפרבר / צילום: מירי גטניו

3 דירקטוריות

פורום הדירקטוריות של איגוד הדירקטורים בישראל מציין בימים אלה את הצטרפותה של החברה ה־1,000. הפורום, שהוקם במטרה לחזק את נוכחות הנשים בחדרי הדירקטוריונים בישראל, פועל להגדלת ההשפעה של נשים בצמתי קבלת החלטות ולהשראה עבור הדור הבא של המנהיגות. בתמונה: לימור לזרוביץ נוה, סמנכ"לית שיווק ומכירות באיגוד הדירקטורים בישראל, דינה בן טל גננסיה, המנכ"לית הפורשת של אל-על, הדר צופיוף הכהן מנכ"לית איגוד הדירקטורים בישראל, אשת התקשורת עדן הראל, רגינה אונגר יו"ר פורום הדירקטוריות וענת שלף, יו"ר פורום אסטרטגיה.

לימור לזרוביץ נוה, דינה בן טל גננסיה, הדר צופיוף הכהן, עדן הראל, רגינה אונגר וענת שלף / צילום: קארין גוב

4 מסחר

קרן JTLV השיקה השבוע במודיעין את המרכז המסחרי "טרסה", לאחר שביצעה שדרוג משמעותי במתחם הקניות, ויצרה עבורו תמהיל חנויות ומסעדות מחודש. המרכז נרכש על ידי הקרן של עמיר בירם, אריאל רוטר ושלמה גוטמן לפני כארבע שנים.

JTLV מתמחה בייזום והשבחה של נכסי נדל"ן בישראל, ובין הפרויקטים שלה נמנים בין היתר מתחם מד"א בכיכר בזל בתל אביב, פארק העסקים ביקום (גרין וורק), מלון מנדרין בת"א, מתחם שער העיר בכניסה לירושלים ועוד. עד היום היא גייסה שלוש קרנות, בהיקף מצטבר של כ-5 מיליארד שקל.

צילום: אייל אפרתי

5 מינויים חדשים

אושיק פלר-גיל מונתה ליו"ר חבר הנאמנים של המכללה האקדמית ספיר. קודם לכן כיהנה כמנכ"לית המכון הישראלי לדמוקרטיה, וכמנהלת בכירה בבנק מזרחי־טפחות, הדסה ותנובה.

אושיק פלר-גיל / צילום: אילה ברק

אייל רון (בתמונה) מונה למנהל מרכז הפיתוח של חברת הסייבר רובריק בישראל. הוא יחליף את עמית שקד, שיכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה ואבטחת מידע.