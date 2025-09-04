1 תיירות

בתחילת השבוע מונו האחים אסף ונדב פתאל למנכ"לים משותפים של רשת המלונות המשפחתית פתאל בישראל, וימים ספורים לכן הגיעו להשקה ראשונה בתפקיד - של מלון הבוטיק נוצ'ה בירושלים. מדובר במלון הרביעי של הרשת בעיר הבירה, והוא מיועד למבוגרים בלבד. במהלך האירוע ציין האב והבעלים דוד פתאל כי "למרות מצב התיירות בארץ, אנו פותחים 8 בתי מלון במהלך השנה הקרובה".

2 ניהול

למרות שנשים מהוות כשליש מכוח העבודה בהייטק, רק 10% מהמנכ"לים הן נשים ורק כ-17% בדרגי הניהול הבכירים. על רקע זו נולדה האקדמיה למנכ"ליות WOMEN, שהשבוע הסתיים המחזור הראשון שלה, בהשתתפות 20 מנהלות בכירות מתעשיות הדיפ-טק- תחבורה, אנרגיה וייצור מתקדם.

האקדמיה למנכ''ליות WOMEN / צילום: ירין טרנוס

האקדמיה מעניקה למנהלות בכירות כלים אסטרטגיים, הכשרה ייעודית, ליווי מקצועי וחשיפה למשקיעים - במטרה לצמצם את הפער המגדרי בשולחנות קבלת ההחלטות. לדברי מנכ"לית WOMEM, אורלי גרופר, "אנו מבקשות לבסס עתודה ניהולית נשית, שתוביל את החברות הישראליות לשווקים הגלובליים - לא רק כיעד שאפתני אלא כצורך אסטרטגי לכלכלה הישראלית.

"התוכנית הזאת יצאה לדרך בזכות שותפים כמו רשות החדשנות, קונקט פולקסווגן, פורד, בזן, חברת חשמל, פרל כהן וארקין, ובימים אלו נפתחת ההרשמה למחזור הבא".

3 ישראל מתגייסת

מערך המתנדבים של צה"ל בחיל הלוגיסטיקה הקים את פרויקט מקצוה"ל - במטרה לרתום כוח אדם איכותי בעורף לטובת משימות הצבא. עד כה גויסו למערך עשרות אלפי אזרחים למשימות זמניות, ואילו מעתה הם משובצים להתנדבות קבועה בתפקיד מוגדר.

ישראל מתגייסת - פרויקט מקצוה''ל / צילום: אורנה עמר' ''אהבת חינם'' אופקים

במסגרת היוזמה, שמנוהלת על ידי אנשי מילואים בראשות משה לבהר, אזרחים בעלי מקצוע כמו נגרים, רתכים, מכונאים, מוקדנים או טבחים מעניקים מזמנם ומכישוריהם אחת לשבוע. הפרויקט החל בגדודים של אגד טנ"א הארצי בחיל החימוש, וכבר כיום פועלים בו עשרות מתנדבים בשני גדודים שונים. המעוניינים להתנדב יכולים לפנות דרך הרכזים של הרשויות המקומיות, או במייל היחידה: israelivolunteersunit@gmail.com.

4 מינויים חדשים

אבי מוצפי, 52, מונה למנכ"ל חברת הבנייה איטונג מקבוצת אינרום. לאחרונה הוחלט על הקמת מפעל בלוקים חדש באתר הקבוצה באשקלון, בהשקעה של כ-240 מיליון שקל.

אבי מוצפי / צילום: יח''צ

ישי רוט מונה למנכ"ל קבוצת שובל הנדסה, וסמנכ"ל הכספים שגיא ברזאני מונה בנוסף למשנה למנכ"ל.