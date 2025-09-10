לראשונה: מאנדיי וקומרה משקיעות יחד בסטארט-אפ וייב קודינג

חברת הסטארט-אפ Blocks מודיעה היום (ד') על גיוס סיד של 10 מיליון דולר בהובלת חברת מאנדיי ובהשתתפות קרן ההון סיכון קומרה כמו גם אנטריי קפיטל. מצדן של מאנדיי וקומרה מדובר בפעם הראשונה: מאנדיי, שנמנעה עד כה מלהשקיע בחברות אחרות, נכנסה כאמור בפעם הראשונה כמשקיעה ישירה וקומרה, שידועה כקרן צמיחה המשקיעה בשלבים מתקדמים, חתמה על השקעת סיד ראשונה בתולדותיה.

את Blocks הקימו מיכל לופו, לשעבר סמנכ"לית מוצר צמיחה ואסטרטגיה במאנדיי, וטל הרמתי, מהנדס בכיר שהיה חלק מצוות ההקמה של החברה. השניים, שנחשבים בין העובדים הוותיקים ביותר במאנדיי, יצאו בתחילת השנה לדרך עצמאית, וכיום הם מובילים צוות של עשרה עובדים במרכז תל אביב.

בנייה אינטואיטיבית של כלי עבודה

הפלטפורמה שפיתחו ב־Blocks נועדה לאפשר לכל עובד להרכיב לעצמו כלי עבודה חכמים וסוכני AI בשימוש פשוט בשפה טבעית וללא צורך ברקע טכנולוגי. מהחברה מסבירים כי המשתמשים בעצם משוחחים עם הסוכנים, מגדירים את הצרכים שלהם והמערכת בונה עבורם אפליקציות חכמות לניהול תהליכים, לאוטומציה של משימות שוטפות ולקישוריות עם מערכות קיימות. לצד הפשטות, אפשר לצלול פנימה, לקרוא את הפרומפטים ולבצע התאמות, כך שהשימוש משלב בין חוויה אינטואיטיבית לבקרה מלאה. "רצינו להעביר את המסר שכל אחד יכול להרכיב לעצמו פתרון מאבני בניין שאנחנו מספקים", מסרו לופו והרמתי. ״זה שילוב היברידי: מצד אחד פשוט ואינטואיטיבי, מצד שני נותן ביטחון ושליטה״. הפלטפורמה כוללת בין היתר גם Marketplace של תבניות שהכינו מומחים וחברי קהילה, ומשתלבת בקלות עם מערכות כמו ג'ימייל, לינקדאין ומאנדיי עצמה.

"אנחנו גאים שזו ההשקעה הראשונה שלנו בחברה חיצונית", מסר רועי מן, מייסד ומנכ"ל משותף של מאנדיי. "עבדנו עם מיכל וטל שנים וראינו מקרוב את היכולות שלהם. אנחנו מאמינים שהם יכולים להגדיר מחדש את עתיד העבודה, ולכן בחרנו לתמוך בהם גם מחוץ למאנדיי". מקומרה מסרו כי "מיכל וטל זיהו הזדמנות יוצאת דופן לחולל מהפכה בעולם היעילות הארגונית, הן הבינו שהכוח האמיתי של AI טמון ביכולת להפוך אותו נגיש לכל עובד, ללא קשר לרקע הטכנולוגי שלו״.

ובכלל המגמה סביב חברות שמאפשרות בנייה אינטואיטיבית של אפליקציות וכלים באמצעות AI הולכת ומתרחבת. רק לאחרונה רכשה וויקס - ממנה אגב יצאו מייסדי מאנדיי, את חברת Base44 שהקים מאור שלמה תמורת 80 מיליון דולר - חברה שהוקמה גם היא השנה ומציעה גם היא פיתוח אפליקציות באמצעות שיחה טבעית.