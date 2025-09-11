האם הניו יורק טיימס המציא כתבה על התקיפה הישראלית באיראן?

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● המסר לאיראן, המעמד של טראמפ: בעולם מתקשים לעכל את התקיפה בדוחא

● אחרי התקיפה בקטאר: טורקיה עשויה להתבסס כמקלט עיקרי לבכירי חמאס

1הולנד תטיל עצמאית חרם על מוצרי התנחלויות ישראליות

ממשלת המעבר ההולנדית הכריעה כי המדינה תטיל חרם גורף על יבוא מוצרים מהתנחלויות ישראליות, אחרי שיוזמה בעניין ברמת האיחוד האירופי עדיין תלויה בהסכמה על ידי רוב החברות; כך מדווח העיתון ההולנדי טלגרף. עד כה, המפלגה השמרנית החברה בקואליציה הודיעה כי היא מתנגדת לכך (וזו היתה אחת הסיבות להתפטרות המתוקשרת של שר החוץ קספר ולדקאמפ), אך כעת, בלחץ דעת הקהל, היא שינתה את דעתה.

הממשלה גם שוקלת להגיש תצהיר לבית הדין הבינלאומי לצדק הדן בשאלה אם ישראל מבצעת "רצח עם" בעזה. גם אירלנד הכריזה על צעד דומה והיא נמצאת בשלבי חקיקה אחרונים שלו, וכך גם ספרד. עם זאת, הצעדים תלויים במתן אישור משפטי מהנציבות האירופית בנוגע לחוקיותם

מתוך הטלגרף. לקריאת הכתבה המלאה.

2האם הניו יורק טיימס המציא שהתקיפה הישראלית באווין פגעה בטרנסג'נדרים?

העיתון הגרמני TAZ ניסה לחקור מדוע דיווח הניו יורק טיימס ביולי על כך שההפצצה הישראלית על כלא אווין באיראן הביאה ל"היעלמותם" של 100 עצירים טרנסג'נדרים שלכאורה הוחזקו במקום - טענה שעדיין מופיעה באתר העיתון הנחשב. הדיווח הזה מצוטט בוויקיפדיה, הופץ ברחבי העולם ונשען על "דיווחים מאיראן".

העיתון הגרמני מצא כי כתבת העיתון פרנז פסיהי, היושבת בניו יורק, ככה הנראה "הוציאה מהקשר" דברים שאמר עורך דין איראני לזכויות אדם בנוגע לנושא. הוא עצמו התראיין לעיתון הגרמני ואמר כי הביע בראיון ספקולציה לגבי גורלם של מתנגדי משטר שהיו עצורים במקום, ביניהם טרנסג'נדרים, וכי הכתבת ביררה כמה אסירים יכולים לאכלס אגף מסוים - והפכה זאת לטענה כאילו 100 אסירים טרנסג'נדרים בכלא אווין "נעלמו" בעקבות ההפצצה. "אני חושב שהיא רצתה להזים את הטענה הישראלית שרק גורמי ממשל נהרגו בהפצצה", אמר עורך הדין לעיתון הגרמני, "הייתה לה אג'נדה".

לפי האיראנים עצמם, כ-80 בני אדם נהרגו בהפצצה, רובם המכריע עובדי בית הכלא הנודע לשמצה. ה-TAZ רמז כי יכולים להיות "קשרים" בין הכתבת לבין המשלחת האיראנית לאו"ם, "היושבים באותו בניין". העיתון האמריקאי הנחשב הפסיק לענות לשאלות ה-TAZ ובשלב זה לא שינה את הדיווח באתר שלו.

מאת עלי סאדרזאדה. מתוך ה-TAZ. לקריאת הכתבה המלאה.

3ראש הממשלה הספרדי הצר ש"אין לנו פצצות אטום" כדי לעצור לבד את ישראל

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז עורר ביקורת בינלאומית אחרי שאמר השבוע בהערות לעיתונאים כי לספרד אין נשק גרעיני, ולכן היא לא יכולה לעצור את ישראל בכוחות עצמה; כך מדווח הדיילי מייל הבריטי. סנצ'ז אמר את הדברים בתום מסיבת עיתונאים שבו הודיע על החרמת תוצרת התנחלויות בספרד (יוזמה שעדיין טעונה אישור של האיחוד האירופי), איסור כניסה לשרים ישראלים קיצוניים, אמברגו נשק מוחלט, גם למכירת ציוד ביטחוני, וכן איסור על עגינה בנמלים או מעבר בשטח האווירי של משלוחי נשק לישראל.

בתום ההכרזה אמר לעיתונאים "אין לנו נשק גרעיני, אין לנו נושאות מטוסים, אין לנו מאגרי נפט גדולים... אנו לבדנו לא יכולים לעצור את המתקפה הישראלית, אבל זה לא אומר שנפסיק לנסות, משום שיש נושאים ששווה להילחם עליהם". לפי העיתון, ההצהרה עוררה זעם בעיקר ברשתות החברתיות, בקרב גולשים פרו-ישראלים.

מאת סברינה פנטי. מתוך הדיילי מייל. לקריאת הכתבה המלאה.

4בגרמניה זועמים אחרי שפסטיבל ביטל הופעת פילהרמונית בניצוח ישראלי

פסטיבל למוזיקה קלאסית בעיר גנט שבבלגיה הודיע כי התזמורת הפילהרמונית של מינכן תסולק מהתוכנית ברגע האחרון, משום שהמנצח הישראלי שלה, להב שני, "לא הרחיק את עצמו מספיק" מהמדיניות של ישראל בעזה. לפי אתר המגזין הגרמני דר שפיגל, ההחלטה עוררה זעם בבוואריה וטענות לאנטישמיות מצד גורמים גרמנים כלפי הבלגים.

שני היה המנצח של הפילהרמונית הישראלית ואמור לעבור להיות המנצח הקבוע של התזמורת של מינכן בחודשים הקרובים. מנהלי הפסטיבל הבלגים כתבו כי למרות שהביע את תמיכתו בשלום, "הוא לא דיבר בקול ברור מספיק" נגד המלחמה בעזה ו"המשטר הרוצח עם" בישראל. הנהלת הפסטיבל גם מנמקת את ביטול הקונצרט, שהיה אמור להתקיים בשבוע הבא, ברצון "לשמור על שלווה" במהלך האירוע, ולהימנע מהפגנות. ראש העיר מינכן אמר כי "אינו יכול להבין את ההחלטה", לפי הדיווח, ושר התרבות של בוואריה אמר כי מדובר בפסילה על רקע אנטישמי. "הם חצו קו אדום", אמר.

מתוך דר שפיגל. לקריאת הכתבה המלאה.