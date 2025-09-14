שוק הדירות מצטמק בהיקף של כ-3% בחודש, והקושי של יזמי הנדל"ן למכור דירות גובר. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (א') עולה כי מלאי הדירות החדשות למכירה מגיע לכמעט 83 אלף, ולפי קצב המכירות, ייקח ליזמים 31 חודשים עד שיצליחו להיפטר מכולן.

על-פי הסקירה, בחודשים מאי-יולי 2025 נמכרו כ-21,640 דירות, ירידה של כ-20% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.

מדובר לא רק בירידה חדה, אלא גם בשינוי משמעותי בתמהיל הדירות שנמכרו, שכן אם מנכים את הדירות שנמכרו במסגרת תוכנית הדיור המסובסד "דירה בהנחה", ומתמקדים בשוק החופשי, משקל הדירות החדשות מכלל השוק הזה הגיע בחודשים האחרונים ל-28% בלבד, כשרק לפני שנה וחצי המשקל הוא חצה אף רף ה-40%.

במילים אחרות, אם הרוכשים הגדילו מאוד מאז תחילת המלחמה ועד סוף השנה שעברה את הביקושים שלהם לדירות חדשות - מתחילת השנה אנו רואים נסיגה וחזרה למשקל מלפני 3 שנים. וכל זאת בשוק שמצוי בירידה, כלומר גם בדירות יד שנייה יש ירידה במספר העסקאות המבוצעות. בסך-הכול, גם בדירות חדשות ודם בדירות יד שנייה המגמה היא של ירידה חודשית של כ-3% במספר העסקאות, מספר שאינו מבשר טוב לשוק.

אופקים בראש

השינויים הללו אינם היחידים, ואנו רואים שינויים גם בהיבט הגאוגרפי של מיקום הרכישות. העיר אופקים ממשיכה לככב ברכישת הדירות החדשות שבה, והיא מובילת הטבלה של רכישת הדירות החדשות. בסך-הכול נמכרו בעיר בשלושת החודשים המסוקרים 535 דירות, לעומת 516 דירות שנמכרו בתל אביב ו-356 ירושלים. גם לוד, נתיבות ואלעד מצויות בצמרת מכירת הדירות החדשות.

בסך-הכול מדובר במספרים נמוכים גם של הערים המובילות, אך כאלה שמורים שוב שכיום הגורם החשוב ביותר בנדל"ן למגורים זה מחיר הדירה. ובמקומות יקרים - יותר קשה למכור דירות.

כפועל יוצא מזה, היצע הדירות תופח ומתקרב ל-83 אלף דירות חדשות לא מכורות. מדובר בשיא שנשבר מדי חודש, שנובע מפערים בין התחלות בנייה רבות יחסית לתקופה, לעומת מכירות נמוכות.

תל אביב היא העיר עם ההיצע הגדול ביותר - אחת לשמונה דירות חדשות לא מכורות מצוייה בעיר הגדולה, שבעת הזו מתקשה מאוד במימוש הבנייה הרבה שבה. אחריה ירושלים, שבה כ-8,000 דירות חדשות לא מכורות, בת ים 4,300 ונתניה עם כ-3,900 דירות לא מכורות.