מגמה מעורבת באסיה; מדד ההנג סנג קופץ במעל 1.5%

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת: מדד הניקיי יורד בכ-0.1%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.4%, ההנג סנג קופץ בכ-1.7% והקוספי מאבד מערכו כ-1.1%.

בבריטניה, פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. האינפלציה השנתית נותרה על קצב שנתי של 3.8%, בהתאם לצפי. אינפלציית הליבה, שמנכה את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, עלתה בקצב שנתי של 3.6% - ירידה לעומת הנתון של 3.8% שנרשם ביולי.

וול סטריט

אמש בוול סטריט, לקראת החלטת הריבית שתתקיים היום בערב, הבורסה ננעלה בירידות קלות. S&P 500 ירד ב-0.15% ועדיין מעל 6,600 נקודות שרשם שלשום לראשונה. מדד נאסד״ק ירד ב-0.1% ועצר רצף של תשעה ימי עליות. הדאו ג'ונס ירד ב-0.3%.

המשקיעים מצפים ברובם שהפד יוריד את הריבית המרכזית ברבע אחוז היום. עיקר המתח טמון בשאלה אם יו"ר הפד, ג'רום פאוול, ינקוט טון ניצי או יוני במסיבת העיתונאים. רוב הסוחרים צופים שהפד יבצע הורדות נוספות של רבע אחוז בכל אחת משלוש הישיבות שנותרו השנה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יתבשר על הורדת הריבית בעודו בלונדון. הנשיא יצא אמש לביקור מדיני בבריטניה, שם הוא צפוי להתקבל מחר בטירת וינדזור על ידי המלך צ'ארלס והמלכה קמילה.

בתוך כך, מיקרוסופט הודיעה אתמול כי היא מתכננת להשקיע 30 מיליארד דולר בתשתיות בינה מלאכותית בבריטניה עד שנת 2028. ההשקעה כוללת 15 מיליארד דולר בהוצאות הון ו־15 מיליארד דולר בפעילות החברה בבריטניה, כך נמסר ממיקרוסופט. החברה ציינה כי ההשקעה תאפשר להקים את "הסופר-מחשב הגדול ביותר בבריטניה", עם יותר מ־23,000 יחידות עיבוד גרפי מתקדמות, בשיתוף עם חברת המחשוב הענני הבריטית Nscale.

מיקרוסופט מצטרפת לאלפאבית (גוגל) שהכריזה גם היא על השקעה של 5 מיליארד ליש"ט (6.8 מיליארד דולר) בפיתוח בינה מלאכותית בבריטניה במהלך השנתיים הקרובות. במסגרת ההסכם, גוגל תקים חוות שרתים צפונית ללונדון. שרת האוצר הבריטית רייצ'ל ריבס כינתה את ההשקעה כ"הצבעת אמון בכלכלה הבריטית".

בגזרת הישראליות בוול סטריט:

מניית וויקס עלתה בכ-4%. בתוך כך פורסם היום שניר זוהר, נשיא ואחד ממייסדי החברה, הוא אחד החתומים על מסמך ההקמה של המפלגה החדשה של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

סולאראדג' זינקה בכ-8% בהתאם למגמה הכללית במניות האנרגיה הירוקה בוול סטריט. סקטור האנרגיה המתחדשת נמצא במומנטום חיובי בעקבות החקיקה המרוככת מן הצפוי שהעביר הממשל האמריקאי באשר להטבות המיסוי על פרויקטים ירוקים, בחודש שעבר.

בריינסוויי הדואלית, שמתמחה טיפול מתקדם ולא פולשני בהפרעות מוחיות זינקה בכ-12%. החברה דיווחה היום שמינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את הרחבת פרוטוקולי הטיפול של מערכת Deep TMS של החברה, להכללת פרוטוקול מואץ לטיפול בחולים עם דיכאון מג'ורי (MDD) לרבות חולים עם תסמיני חרדה נלווים.

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר ביציבות.

מאקרו

היום בערב, יודיע הבנק הפדרלי בארה"ב על החלטת הריבית שלו, כאשר הקונצנזוס בשוק הוא כי הבנק יודיע על הורדת ריבית של רבע אחוז. לפי שעה, השוק מתמחר הורדת ריבית של רבע אחוז בהסתברות של כ-96%, וכן סיכוי קלוש של 4% להורדת ריבית גדולה של מחצית האחוז - כך לפי נתוני CME Group.

כלכלני הבנק השוויצרי יוליוס בר מעריכים כי נסללה הדרך להפחתת ריבית של 0.25%. בסקירה שפרסמו, ציינו כי "לפדרל ריזרב יש אור ירוק לחדש את מחזור ההקלות המוניטריות ב־17 בספטמבר עם הורדת ריבית של 25 נקודות בסיס. ההנחיות לגבי מסלול המדיניות המוניטרית יהיו גם הן במרכז תשומת הלב". לדברי כלכלני יוליוס בר, הנתונים האחרונים בארה"ב, "כמו שוק עבודה מדשדש, אישרו את הרקע הכלכלי המתמתן שמאזן את הלחצים האינפלציוניים המגיעים כתוצאה ממכסים גבוהים יותר.

ביוליוס בר הוסיפו: "נתוני האינפלציה מ־10 בספטמבר הראו רק העברה מתונה של השפעת המכסים אל מחירי הצרכן, בעוד שמדד המחירים לצרכן הליבה (בניקוי אנרגיה ומזון) עלה כצפוי ל־3.1% בשיעור שנתי. הפדרל ריזרב יתעלם מהעלייה הזמנית באינפלציה ויוכל לעבור ממדיניות שעדיין נחשבת מצמצמת למדיניות נייטרלית יותר. אנו צופים סך של חמש הורדות ריבית עד סוף הרבעון הראשון של 2026, מה שיוריד את טווח יעד ריבית הפד ל־3% עד 3.25%".

שוקי החוב הגלובליים

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות הבוקר ביציבות. התשואה לעשר שנים עומדת על כ-4.02% והתשואה לשנתיים עומדת על כ-3.51%.

שוקי הסחורות והמטבעות

מחיר הנפט התחזק קלות בשלישי והוא נסחר סביב 63.7 דולרים לחבית. בחודש האחרון כבר ביקר הנפט ברמה של 65 דולרים, מאז נחלש ובסה"כ המסחר בו רגוע, כאשר למתקפה של ישראל על בכירי חמאס בקטאר לא הייתה השלכה מוחשית מבחינת המשקיעים על אספקת הנפט הגלובלית. הבוקר, מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-64.5 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-68.4 דולר.

הכוכב התורן בתחום הסחורות הוא הזהב, שמחירו עקף את רף ה־3,700 דולר לאונקיה. מחיר הזהב עלה ב־10% בחודש החולף וב־43% בשנה האחרונה. זאת, על רקע החלשות הדולר בעולם, והחיפוש של המשקיעים אחר חוף מבטחים שהוא חסין בפני זעזועי האינפלציה או היקפי החוב העצומים שצברה ארה"ב וממשלות אחרות.