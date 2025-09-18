חברת התוכנה הבינלאומית Jfrog תשכור 15 אלף מ"ר משרדים בפרויקט החדש East& שבמתחם תוצרת הארץ במזרח תל אביב, עם אופציה להרחבה ב־5,000 מ"ר נוספים. כך מדווחת היום (ה') חברת רבוע כחול נדל"ן, ומאשרת למעשה את הפרסום הראשון בגלובס לפני כארבעה חודשים.

על פי הדיווח של רבוע כחול לבורסה, במסגרת העסקה תשכור חברת התוכנה משרדים לתקופה ראשונה של 6.5 שנים, עם שתי אופציות להארכה, עד ל־13 שנים בסך הכול. עוד אופציה העומדת לרשות החברה, כאמור, היא הרחבה של השטח שתשכור ל־20 אלף מ"ר בסך הכול.

בהודעה מצוין כי ההכנסות הצפויות לרבוע כחול נדל"ן בגין כל תקופת השכירות (לרבות תקופות האופציה), הן כ־500 מיליון שקלים, ותוספת של הרחבת השטח תניב לה הכנסות של 150 מיליון שקלים נוספים - ו-650 מיליון שקלים בסך הכול לאורך כל 13 שנות השכירות, אם ימומשו. ההערכה בשוק היא שהמחיר למ"ר בעסקה גבוה למדי, כיאה לאזור זה של העיר, ונע סביב 150 שקל למ"ר בחודש. נציין כי עסקת השכירות על פרטיה השונים כוללת גם חניות ו"שטחים נוספים לשימושים שונים", לשון ההודעה.

Jfrog מעסיקה נכון להיום כ־1,600 עובדים, מחצית מהם במשרדיה בישראל - בנתניה ובתל אביב. על פי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה, חוזה השכירות שלה במשרדיה בנתניה, בשטח של כ־5,000 מ"ר, מסתיים בשנת 2026. היא נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 4.9 מיליארד דולר. לגלובס נודע כי בעבר ביקשה החברה להיכנס כשוכרת בפרויקט סמוך לזה של רבוע כחול, הפרויקט של קבוצת מבנה במתחם הסוללים (דרך חברת סוויצ'אפ ששכרה שם שטח גדול), אך מהלך זה לא יצא אל הפועל.

הפער בין תל אביב לכל השאר

רבוע כחול נדל"ן שותפה בפרויקט East& עם קבוצת סופרין, קבוצת וייס, GF נדל"ן ובולטהאופ. החברה מחזיקה בכל שטחי המשרדים והמסחר בפרויקט - 32 אלף מ"ר בסך הכול, וב־50% משטחי המגורים, הכוללים 390 יחידות דיור.

החברה עדכנה במסגרת הודעה היום כי העסקה מול Jfrog למעשה מביאה אותה לתפוסה מלאה בשטחי המשרדים - בתקופה שבה ענף המשרדים ככלל סובל ממצוקה רבה. זו עוד דוגמה לשונות הרבה בין האזורים היוקרתיים והמבוקשים ביותר של תל אביב־יפו, שם שטחי המשרדים מתאכלסים בקצב גבוה ובמחירים גבוהים, לעומת המעגל השני והשלישי לעיר, שם המצוקה רבה.

השבוע פרסמנו דוגמה מובהקת לכך: במגדל THE PARK שמקימות החברות אמות השקעות ואלייד נדל"ן בבני ברק, מול קניון איילון וסמוך לרמת החייל, הכולל כ־100 אלף מ"ר של שטחים עיליים, טרם דווח על חוזי שכירות בשטחי המשרדים - זאת על אף שטופס האכלוס צפוי להתקבל, על פי דוחות חברת אמות, ברבעון הרביעי של השנה. דווקא שלוש קומות המסחר כבר נמסרו לשוכרים ואוכלסו, אך עם שטחי המשרדים הסיפור שונה לגמרי. חולשה זו היא רק דוגמה אחת מיני רבות בערים שמחוץ לתל אביב, לפרויקטי משרדים חדשים המתקשים לאכלס את שטחיהם, בפתח תקווה, בחולון, בראשון לציון ועוד.