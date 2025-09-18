איך בריטים, יפנים, תאים וצרפתים נפטרים מראש ממשלה באמצע הדרך

1 כורתים ראשים

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, קיווה שביקורו הממלכתי של טראמפ השבוע יעניק לו יתרונות, לפחות במדיניות חוץ וכלכלה. אבל עכשיו נראה ששום דבר, פשוט שום דבר, לא יוכל להציל את סטארמר.

14 חודשים לאחר שהגיע לשלטון, מנהיג הלייבור מדלג מאסון פוליטי אחד למשנהו. השבוע גברו מאוד הרינונים, שמורדים בתוך מפלגתו יעשו מאמץ להדיח אותו מראשות הממשלה. המועמד המדובר ביותר לרשת אותו הוא אנדי ברנהאם, ראש עיריית מנצ'סטר. הוא יטה את המפלגה, ואת הממשלה, שמאלה, בייחוד בענייני חברה וכלכלה, אבל ייתכן שגם בענייני המזרח התיכון.

הפוליטיקה הבריטית עשירה בדוגמאות של ראשי ממשלה המודחים באמצע הדרך כדי לשפר את סיכוייה האלקטורליים של מפלגתם. השבועות האחרונים לא האירו פנים לראשי ממשלה גם בארצות אחרות. בשבועיים האחרונים בלבד, בית המשפט העליון של תאילנד הדיח את ראש הממשלה, מפלגת השלטון ביפן נפטרה מראש הממשלה, ובצרפת ראש הממשלה הובס בהצבעת אמון בפרלמנט, והתפטר.

2 משטר הקרטל

מתרחבת מלחמת דונלד טראמפ במבריחי הסמים של אמריקה הלטינית. הוא הודיע השבוע, כי הצי האמריקאי חיסל עוד ספינת מבריחים בים הקריבי, והרג את שלושת נוסעיה, שבועיים לאחר חיסול קודם שהרג 11. לפי טראמפ, גם הספינה השנייה שייכת לממשלת ונצואלה, שהוא מתאר כ"משטר הקרטל".

ונצואלה, דיקטטורה בחסדי קובה, מטילה אחריות מיוחדת על מזכיר המדינה מרקו רוביו, שלדעתה מחרחר מלחמה באמריקה הלטינית. רוביו וסגן הנשיא ואנס התבדחו השבוע, שאפילו דייגים ונצואליים נמנעים מלצאת לים הפתוח מאימת הצי האמריקאי.

יחסי ארה"ב עם ממשלות שמאליות באמריקה הלטינית הוסיפו להידרדר השבוע, לאחר שארה"ב שינתה את סיווגה של קולומביה במלחמה נגד הסמים ל'מדינה לא־משתפת־פעולה'. הנשיא השמאלי של קולומביה, לוחם גרילה לשעבר, הודיע שקולומביה לא תרכוש עוד נשק בארה"ב. נראה איך זה יעבוד.

3 צוללת בגליסיה

על רקע מלחמת טראמפ בקרטלים אנחנו שומעים עדויות נוספות על ההיקף המדהים של הברחת סמים מאמריקה הלטינית לאירופה.

בשבת שעברה, צוללת של מבריחי סמים הגיעה אל חופי גליסיה, החבל הצפון־מערבי של ספרד, על האוקיינוס האטלנטי, עם 3,500 ק"ג קוקאין, ששווי השוק שלהם מוערך ב־122 עד 280 מיליון אירו.

המשטרה המקומית הוזהרה. בתוך 24 שעות היא הצליחה לאתר את הקוקאין ולעצור שלושה אזרחים קולומביאניים, החשודים שהשיטו את הצוללת.

נתיב ההברחה מאמריקה הלטינית לאירופה הומה. המשטרה האירופית Europol מעריכה, כי מדי שנה בשנה מוברחים ליבשת סמים בהיקף של כמעט 140 מיליארד אירו, או אחוז שלם של התמ"ג האירופי.

4 אפריקאים וסינים

בשבוע שבו סין התקרבה להציל את טיקטוק מפני גירוש מארה"ב, והבטיחה להגן על האינטרסים של חברות סיניות, תזכורת לא נעימה על מעשי החברות האלה באה ממעמקי אפריקה.

חקלאים בזמביה הגישו תביעה של 80 מיליארד דולר נגד שתי חברות בשליטה סינית בגין "אסון אקולוגי". התובעים מטילים על החברות את האחריות להתמוטטות סכר, שממנו נפלטו מיליוני ליטרים של חומר חומצתי ממכרות נחושת, זיהמו מקורות מים, הרגו כמויות ענקיות של דגה והשמידו יבול חקלאי. לפי כתב התביעה, כ־300,000 משפחות נפגעו באסון.

אין זו הפעם הראשונה שחברות סיניות באפריקה בכלל, ובזמביה בפרט, מואשמות באדישות מוחלטת לחיי המקומיים. 80 מיליארד דולר הוא סכום עצום בכל קנה מידה. בזמביה הוא שווה לכל התוצר המקומי הגולמי.

5 1,231 מחלות

חוקרים אירופיים פרסמו השבוע ממצאים של מחקר, שבו השתמשו בבינה מלאכותית כדי לחזות את עתידם הרפואי של 400,000 בני אדם. הם הצליחו לחשב שנים מראש את הסבירות שהנבדקים יפתחו 1,231 מחלות.

המומחים אינם טוענים לוודאויות, אלא לשווי־ערך של מודלים לחיזוי מזג האוויר: דיוק ניכר בטווח הקצר. הסיכוי לחיזוי נכון לעשר שנים עומד על 70%.

המודל מיטיב במיוחד בחיזוי מחלות כמו סוכרת מסוג 2, התקפי לב וספסיס. לאנשים מוצעת תרופה להורדת כולסטרול על סמך חישוב הסיכון שלהם להתקף לב או לשבץ מוחי.

החיזוי עומד להשפיע לא רק על בריאותם של יחידים כי אם על יכולתן של ממשלות לתכנן את מדיניות הבריאות שלהן על סמך חיזוי צרכים. אם כבר, אז כבר.

