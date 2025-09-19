ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם מגמה מעורבת באסיה; הבנק המרכזי של יפן הותיר את הריבית על כנה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בורסות עולם | סיקור שוטף

מגמה מעורבת באסיה; הבנק המרכזי של יפן הותיר את הריבית על כנה

הניקיי נחלש ב-0.6%, מדד שנזן מוסיף 0.3%, מדד האנג סאנג עולה ב-0.1% והקוספי הדרום קוריאני מאבד 0.7% • החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בעליות של עד 0.06% • תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב מטפסות

שירות גלובס 08:00
הבורסה בטוקיו, יפן / צילום: Shutterstock, spatuletail
הבורסה בטוקיו, יפן / צילום: Shutterstock, spatuletail

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

המסחר באסיה מתנהל כעת במגמה מעורבת: הניקיי נחלש ב-0.6%, מדד שנזן מוסיף 0.3%, מדד האנג סאנג עולה ב-0.1% והקוספי הדרום קוריאני מאבד 0.7%. מדד שנחאי נותר ללא שינוי ממשי.

ראיון | "זה מפץ": האדריכל של עסקת השנה במשק מדבר
בתוך פחות מחודש: התשואה הבלתי נתפסת של ממשל טראמפ באינטל

ביפן הבנק המרכזי הותיר את הריבית על 0.5%, כצפוי. הבנק הודיע על כוונתו להתחיל למכור את אחזקותיו בקרנות סל ובקרנות ריט.

החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים כעת בעליות של עד 0.06%. אמש ננעלה וול סטריט בעליות: מדד S&P 500 עלה ב־ 0.5%, מדד נאסד״ק קפץ ב־ 0.9%, ודאו ג’ונס הוסיף 0.3%.

המניות הקטנות נהנו מהדחיפה המשמעותית ביותר - מדד Russell 2000 של מניות החברות הקטנות זינק ב-2.5% והגיע לשיא, כשהשיא הקודם בסגירה נרשם בנובמבר 2021. מניות בעלות שווי שוק קטן נוטות להרוויח במיוחד מסביבת ריביות נמוכה, מאחר שהן מסתמכות יותר על מימון חיצוני לפעילות ולצמיחה - בניגוד לענקיות טכנולוגיה עתירות מזומנים, שנהנות בעיקר מהטרנד של בינה מלאכותית.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות כעת בעליות קלות: האגרת ל-10 שנים עולה בכ-2 נקודות אחוז, לתשואה של 4.12%. תשואת האגרת לשנתיים עומדת כעת על 3.57%.