מגמה מעורבת באסיה; הבנק המרכזי של יפן הותיר את הריבית על כנה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

המסחר באסיה מתנהל כעת במגמה מעורבת: הניקיי נחלש ב-0.6%, מדד שנזן מוסיף 0.3%, מדד האנג סאנג עולה ב-0.1% והקוספי הדרום קוריאני מאבד 0.7%. מדד שנחאי נותר ללא שינוי ממשי.

ביפן הבנק המרכזי הותיר את הריבית על 0.5%, כצפוי. הבנק הודיע על כוונתו להתחיל למכור את אחזקותיו בקרנות סל ובקרנות ריט.

החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים כעת בעליות של עד 0.06%. אמש ננעלה וול סטריט בעליות: מדד S&P 500 עלה ב־ 0.5%, מדד נאסד״ק קפץ ב־ 0.9%, ודאו ג’ונס הוסיף 0.3%.

המניות הקטנות נהנו מהדחיפה המשמעותית ביותר - מדד Russell 2000 של מניות החברות הקטנות זינק ב-2.5% והגיע לשיא, כשהשיא הקודם בסגירה נרשם בנובמבר 2021. מניות בעלות שווי שוק קטן נוטות להרוויח במיוחד מסביבת ריביות נמוכה, מאחר שהן מסתמכות יותר על מימון חיצוני לפעילות ולצמיחה - בניגוד לענקיות טכנולוגיה עתירות מזומנים, שנהנות בעיקר מהטרנד של בינה מלאכותית.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות כעת בעליות קלות: האגרת ל-10 שנים עולה בכ-2 נקודות אחוז, לתשואה של 4.12%. תשואת האגרת לשנתיים עומדת כעת על 3.57%.