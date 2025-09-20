רילוקיישן לעשירים בלבד: המהלך הדרמטי שעלול לפגוע גם בישראלים

אמש (ו') נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם על צו שמייקר את אגרת ויזת העבודה H-1B ל-100 אלף דולר. במקביל, הנשיא השיק מסלול ויזת "כרטיס זהב" לעשירים בלבד - בשווי מיליון דולר לאדם וכ-2 מיליון דולר לחברה. טראמפ פתח גם "מסלול פלטינה" ב-5 מיליון דולר המאפשר שהייה של עד 270 יום באמריקה, ללא מס על הכנסות מחו״ל.

מי שעמד לצד טראמפ הוא הווארד לוטניק מזכיר המסחר שתמך במהלך וטען כי "כל החברות הגדולות בפנים". סביר להניח שהמהלך של טראמפ ייתקל בקשיים משפטיים לאור הביקורת שהוא "עוקף את הקונגרס". במידה והמהלך יצא לפועל הוא עלול לפגוע גם בשוק ההייטק וגם באפשרויות של ישראלים לעבוד באמריקה.

המסלולים החדשים של טראמפ ויזת H-1B לעובדים זרים מיומנים לתפקידי הייטק, בעלי תואר ראשון

תתייקר מ-215 דולר ל-100 אלף דולר "כרטיס זהב" - המסלול המהיר לעשירים מיליון דולר ליחיד

2 מיליון דולר לחברה "כרטיס פלטינה" - מסלול שהות פרימיום שהייה בארה״ב עד 270 יום בשנה בלי מס על הכנסות שמחוץ לארה״ב

5 מיליון דולר

"תכשירו עובדים אמריקאים"

המהלך יביא להתייקרות דרמטית של ויזות העבודה. תוכנית הוויזה H-1B לעובדים זרים מיומנים מיועדת למשרות שחברות הטכנולוגיה מתקשות לאייש. לפי AP, עד כה האגרה עמדה על 215 דולר. גם האגרה לויזות משקיעים תעלה מ־10 אלף דולר בשנה.

המהלך מגיע כחלק ממדיניות "אמריקה תחילה" של הנשיא וכן לאור הביקורת שעובדים זרים מחליפים עובדים אמריקאים. לוטניק אמר לתקשורת "אם אתם הולכים להכשיר אנשים, תכשירו אמריקאים". בנוסף מזכיר המסחר אמר שהשינוי במדיניות כנראה יביא למספר נמוך יותר של ויזות H-1B מהתקרה השנתית של 85 אלף ויזות, משום שהעניין הזה "פשוט כבר לא כלכלי".

לפי AP, בשנה האחרונה אמזון הייתה המקבלת הגדולה ביותר של ויזות H-1B כשיותר מ-10 אלף עובדים קיבלו את האשרה. החברות הגדולות האחרות שהובילו השנה בקבלת ויזת העבודה לעובדים מיומנים הן Tata Consultancy, מיקרוסופט, אפל וגוגל.