הכותבים מייצגים בסכסוכים הקשורים לליקויי בנייה מורכבים

בית המשפט השלום בחיפה פסק לאחרונה פיצויים של למעלה מ־1.3 מיליון שקל לטובת דיירי בניין בן 15 קומות ברחוב אלמוג 18 בחיפה. התביעה, שהוגשה על ידי דיירי הבניין באמצעות ועד הבית הופנתה נגד חברת רמת הנשיא גב־ים רסקו בע"מ, שהייתה אחראית על בניית הבניין בגין ליקויים שהתגלו בשטחים המשותפים בבניין.

התביעה המקורית עמדה על סכום של 1.2 מיליון שקל, ובית המשפט פסק סכום גבוה עוד יותר, כ.1.3 מיליון שקל, והוא כולל כולל פיצויים על מגוון ליקויי בנייה, הוצאות שהוציאו הדיירים וגם שכר טרחה לעורכי הדין.

הליקוי העיקרי, שבגינו נפסק פיצוי של כ־900 אלף שקל, היה בגין התפרקות טיח בתחתית המרפסות. שאר הליקויים שבגינם התקבל פיצוי כללו רטיבות ונזילות בחניונים ובגינות, סדקים ברצפת החניון, נזילה בין הגגון לקיר הכניסה, נזילות מצנרת ניקוז, ואפילו נפסק החזר עבור עלויות צריכת מים שבהם השתמשה חברת הבנייה במהלך בניית הבניין.

המשמעות: בית המשפט קבע כי חוסר תום הלב מצד חברת הבנייה גרם לנזק ראייתי לנציגות הדיירים, מאחר שנמנע מהאחרונה להוכיח - באמצעות מומחה בית המשפט - את נזקיהם שפורטו בחוות דעת המומחה מטעמם. במצב זה, נקבע, יש מקום להעביר לכתפי חברת הבנייה את נטל השכנוע לאי־התקיימות הנזקים הנטענים וכן את נטל הבאת הראיות הדרושות לשיכנוע האמור.

הדיירים יוכלו לתבוע בגין ליקויים נוספים

עוד נקבע כי בהיעדר תצהירים וראיות מטעמה של חברת הבנייה, היא למעשה ויתרה על הגנתה והתוצאה בהיעדר הגנה: ביהמ"ש פסק כנגדה את מלוא הסך שנתבע. הוא קיבל את חוות הדעת החלקית של המומחה מטעמו ואת חוות דעת מומחה נציגות הדיירים, וחייב את חברת הבנייה בפיצוי כספי של למעלה מ־1.3 מיליון שקל ואף התיר לנציגות הדיירים לתבוע את חברת הבנייה לפיצוי בגין ליקויים נוספים.

בתביעות ליקויי בנייה אקטיביזם של מומחה ביהמ"ש עלולה להשפיע על תוצאת ההליך - לא פעם לרעת הדיירים. ניהול קפדני יותר של המשפט יבקש כי במצב שבו מומחה מבקש לקבל מסמכים, יפנה בקשתו לביהמ"ש ולא לצדדים. כך תינתן לצדדים האפשרות להביע עמדתם לבקשתו. רק אז ביהמ"ש ולא המומחה - יקבע כיצד יימשך ההליך.

תקנות סדר הדין האזרחי קובעות בין היתר כי בלי לגרוע מסמכויות בית המשפט, צד בתביעה שלא נענה לדרישה או להוראה של בית המשפט או שלא נענה במידה מספקת ואי־היענותו אינה מוצדקת, לא ייזקק בית המשפט להוכיח שחוות דעתו של המומחנה של אותו צד - היא אכן הדעה הנכונה.

חשוב לציין כי מומחה שמינה בית המשפט מוסמך לפנות לביהמ"ש אם סבר שאחד הצדדים במשפט או צדדים אחרים להליך, עלולים לפגוע במילוי תפקידו.

המסר החשוב של ביהמ"ש לצדדים בתביעה הוא כי צד המתנהל בהליך בחוסר תום לב או מתעלם מהוראות ביהמ"ש יישא בהשלכות לכך והן יכולות להיות משמעותיות. בתי המשפט מוכנים כיום להפעיל את מלוא כובד משקלם ולהעביר את הנטל הראייתי על כתפי הגורם שפועל בחוסר תום לב.

עבור ציבור הדיירים, פסק הדין מאותת כי עליהם לעמוד על זכויותיהם בהליך המשפטי ולדרוש את המידעים המוכיחים טענותיהם. אם לא יזכו לשת"פ יכול הדבר להוות חיזוק משמעותי במיצוי זכויותיהם נגד חברות יזמיות וקבלנים שסטו ממה שהתחייבו לו בהסכם המכר.

ת"א 13441-08-20