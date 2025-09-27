בדרך ההגנה 130 בשכונת נווה ברבור בתל אביב נמכרה דירת 3.5 חדרים בשטח של 80 מ"ר בקומה 6 מתוך 12, תמורת 2.15 מיליון שקל. בבניין יש חניה משותפת לדיירים וממ"קים.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 2.29 מיליון שקל, והדירה עמדה על המדף כארבעה חודשים. לפני כשנה נמכרה בקומה התשיעית בבניין דירה זהה במחיר של 2.33 מיליון שקל.

הדירה בדרום תל אביב / צילום: ליאל פליישמן

המוכרים יורשו את הדירה ולא היו מעוניינים להמשיך להחזיק בה, והקונים הם משפחה שעברה לגור בה.

את המוכרים ייצג המתווך יעקב בנימינוב, ואת הקונים ייצג וליאב כהן ואבי ברוך מסוכנות Dirotlv.

בכמה נמכרה דירת 3.5 חדרים בדרום תל אביב? / צילום: ליאל פליישמן

"מחפשים הזדמנויות"

עומר לוי, בעלים של סוכנות Dirotlv, מספר כי הדירה עוררה לא מעט התעניינות. לדבריו, "עדיין מרגישים את הירידה בשוק בתל אביב. יש כבר יותר עסקאות, אבל בינתיים המחירים לא חוזרים למה שהיה. הקונים שחזרו לשוק הם אלה שמחפשים הזדמנויות.

"למרות זאת, יש כרגע הרגשה באוויר שהשוק עומד בפני שינוי, ושהמחירים יחזרו לעלות לאחר שבנק ישראל יוריד את הריבית".

דירות יד שנייה שנמכרו

תל אביב

ברחוב שמואל תמיר בשכונת נופי ים, דירת 4 חדרים, 109 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, עם חניה כפולה, נמכרה ב־4.37 מיליון שקל.

ברחוב פיקוס ביפו, דירת 3 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 5 מתוך 14, נמכרה ב־2.1 מיליון שקל.

ברחוב רוזנבאום בלב העיר, דירת 4 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־4.8 מיליון שקל.

ברחוב אסירי ציון בקריית שלום, דירת 3 חדרים, 72 מ"ר, בקומה 2 מתוך 9, נמכרה ב־3 מיליון שקל.

רחובות

ברחוב הרב שאלי ברחובות החדשה, דירת 4 חדרים, 91 מ"ר, בקומה 1 מתוך 9, עם חניה כפולה, נמכרה ב־2.35 מיליון שקל.

ברחוב כובשי החרמון בשעריים, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־1.64 מיליון שקל.

ברחוב גורדון במרכז העיר, דירת 5 חדרים, 116 מ"ר, בקומה 1 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־3.32 מיליון שקל.

כרמיאל

ברחוב שיזף, דירת 4 חדרים, 98 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־1.36 מיליון שקל.

ברחוב מבצע בן עמי, דירת 3 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 6 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־1.43 מיליון שקל.

ברחוב הרימון, דירת 3 חדרים, 60 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־835 אלף שקל.

אשקלון

ברחוב מפל התנור בשכונת אגמים, דירת 4 חדרים, 106 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־1.68 מיליון שקל.

בשדרות שפירא בשכונת גולדה, דירת 6 חדרים, 123 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, עם חצר בשטח 184 מ"ר, נמכרה ב־2.1 מיליון שקל.

ברחוב מעלות אשר בנווה דקלים, דירת 4 חדרים, 100 מ"ר, בקומה 2 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־1.6 מיליון שקל.

ברחוב השומר הצעיר באזור הדרומי, דירת 3 חדרים, 66 מ"ר, בקומה 8 מתוך 9, נמכרה ב־1.22 מיליון שקל.

קריית אונו

ברחוב המעגל בשכונת רימון, דירת 3 חדרים 66 מ"ר, בקומה 5 מתוך 8, נמכרה ב־2.4 מיליון שקל.

ברחוב יצחק נבון בשכונת אריאל שרון, דירת 3 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 4 מתוך 31, עם חניה, נמכרה ב־2.93 מיליון שקל.

ברחוב נאוה סמל באונו הצעירה, דירת 4 חדרים, 100 מ"ר, בקומה 11 מתוך 13, עם חניה, נמכרה ב־3.25 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה