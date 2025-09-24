חברת הפינטק טיפלתי מודיעה על גיוס 200 מיליון דולר בחוב

חברת הפינטק הישראלית טיפלתי פרסמה היום (ד') כי גייסה 200 מיליון דולר במסגרת חוב מקרן Hercules Capital, מהלך שלדבריה נועד לספק לה גמישות פיננסית להמשך צמיחה ופיתוח. הכסף יופנה, בין היתר, להשקעות נוספות בפלטפורמת האוטומציה הפיננסית וביכולות בינה מלאכותית שמפתחת החברה, המיועדות לייעול תהליכי תשלום, ניהול ספקים ורכש. בשונה מהשקעות הון, מדובר בגיוס חוב שאינו כרוך בשינוי מבנה הבעלות או בהערכת שווי חדשה- ולפיכך שוויה של החברה נותר ללא שינוי.

פיטרה עובדים וממשיכה לצמוח

הגיוס מגיע כאמור כחודשיים בלבד לאחר מהלך התייעלות משמעותי שבו פיטרה טיפלתי עשרות עובדים, מתוכם כ-40 בישראל, על רקע שינוי אסטרטגי במבנה מערכי המכירות. במסגרת ההתייעלות צמצמה החברה את התמיכה בלקוחות קטנים שאינם נחשבים רווחיים, והתמקדה בשוק ה-mid-market - כלומר חברות בינוניות שמייצרות לחברה הכנסות חוזרות משמעותיות.

לצד זאת, טיפלתי מדווחת על המשך צמיחה בפעילות העסקית: היא חצתה את רף ה-200 מיליון דולר בהכנסות חוזרות שנתיות (ARR). עוד לדבריה, היקף התשלומים שהיא מעבדת עלה ביותר מ-30% בשנה החולפת והגיע לכ-75 מיליארד דולר. בראיית החברה - הנתונים האלו מדגישים את הביקוש ההולך וגובר לפתרונות אוטומציה פיננסית בארגונים גלובליים.

החברה נוסדה ב־2010 על ידי חן עמית, המכהן כמנכ״ל, ואורן זאב, המשמש כיו״ר החברה ואחד המשקיעים הראשונים בה. החברה מתמחה כאמור באוטומציה של תהליכי תשלומים, רכש וניהול ספקים עבור חברות בינוניות הפועלות בשווקים גלובליים, ומציעה פתרונות לניהול חשבוניות, תאימות מס ותשלומים בינלאומיים.

משרדיה הראשיים נמצאים בקליפורניה, עם מרכז פיתוח בישראל. בשיאה, ב־2021, גייסה החברה 270 מיליון דולר לפי שווי של 8.3 מיליארד דולר, מה שהפך אותה בזמנו לאחת מחברות הפינטק הפרטיות הגדולות בישראל. מאז הרחיבה טיפלתי את סל המוצרים שלה באמצעות רכישות של חברות דוגמת Approve ו־Statement, והיא משרתת כיום יותר מ־5,000 לקוחות, המעבירים דרכה תשלומים למיליוני ספקים ביותר מ־200 מדינות, כך לפי החברה.