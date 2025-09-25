חברת Digital Owl, שפיתחה כלי לקריאה ולניתוח של מידע רפואי לתמיכה בהחלטות עבור חברות ביטוח ועבור עורכי דין בתחום הנזיקין, צפויה להימכר לחברת המידע הרפואי Datavant. על-פי ההערכות בשוק, האקזיט הוא בהיקף של לפחות 200 מיליון דולר.

החברה גייסה עד היום כמה עשרות מיליוני דולרים, כאשר בין משקיעיה נמצאים פרופ' אמנון שעשוע, מייסד מובילאיי והיום משקיע ומוביל מספר חברות בתחום הבינה המלאכותית; חברת הביטוח מנורה, שהייתה גם בין הלקוחות הראשונים של החברה; וכן הקרנות Insight, IBEX ו-Fusion VC.

Digital Owl מעסיקה כ-50 עובדים במרכז הפיתוח בישראל, אשר צפוי להישאר בארץ ואולי אף לצמוח אחרי הרכישה.

"מחשב יכול לעשות את זה"

החברה הוקמה ב-2017 על-ידי האחים יובל מן (המשמש כמנכ"ל) ועמית מן (סמנכ"ל הטכנולוגיה של החברה). בשיחה עם גלובס מספר יובל מן: "אני במקור עורך דין בתחום הנזיקין. יום אחר בארוחת ערב, בשיחה עם אחי, סיפרתי לו על עבודתי, והוא אמר 'נראה לי שמחשב יכול לעשות את זה'. בהתחלה נעלבתי - הרי למדתי חמש שנים כדי לקרוא ולהבין דיווחים רפואיים ולתרגם אותם למידע שיכול להיות חשוב לתביעה משפטית בתחום. אבל כשחזרתי לעבודה ביום ראשון ובימים למחרת, ובחנתי אותה דרך העיניים של עמית, הבנתי - מחשב יכול לעשות את זה".

עמית מן עשה את התואר השני שלו אצל שעשוע ועבד בחברה בבעלותו. כאשר החברה הוקמה, שעשוע היה אחד המשקיעים הראשונים.

Digital Owl הוקמה כאשר הבינה המלאכותית הג'נרטיבית לשימוש הציבור לא הייתה קיימת עדיין, והחברה פיתחה בעצמה את מודלי הבינה המלאכותית שלה, כאשר תחילה לימדה אותם לסכם את התיקים הרפואיים, ובשנה שנתיים האחרונות - גם להפיק תובנות מהם.

לדברי מן, "התחלנו מהרעיון המקורי ועבדנו עם עורכי הדין, אבל השיווק לעורכי הדין קשה, כי הם רבים ומבוזרים. הבנו שבצד השני של השולחן יושב לקוח ענק - חברת הביטוח".

כאשר החברה החלה לשווק את המוצר לחברות הביטוח, עלה הרעיון שהוא מתאים לא רק לניהול תביעות, אלא גם לקבלת החלטות חיתום של ביטוח חיים, על-פי המידע באותם תיקים רפואיים.

"אחד ועוד אחד שווה חמש"

הרוכשת היא חברת Datavant האמריקאית, העוסקת בהנגשה של מידע רפואי. כלומר, מסביר מן, אם חברת ביטוח מבקשת (בהסכמתו של לקוח) תיק רפואי מלא, Datavant מספקת לחברת הביטוח שירות במסגרתו היא אוספת באמצעים טכנולוגיים את המידע מכל הגורמים הרפואיים הרלוונטיים' ומציגה אותו לחברת הביטוח בצורה שהמערכות שלה יכולות לקרוא אותו. "הם מובילים בתחום השגת המידע, ואנחנו מובילים בתחום סיכום וניתוח המידע", אומר מן. "זו הפעם הראשונה שבה תתקיים חברה בארה"ב שמציעה את שני השירותים הללו יחד".

Datavant הוקמה גם היא ב-2017, ובשנת 2021 התמזגה עם חברת ניהול המידע הרפואי Croix במיזוג שערכו נאמד אז - ימי השיא של בועת טכנולוגיות הבריאות, ימי מגפת הקורונה - ב-7 מיליארד דולר. בתקופה שעברה מאז החברה הרבתה בביצוע רכישות אסטרטגיות, וביולי 2025 נכתב ב-Business Insider כי היא אחת החברות המעניינות להנפקה בשנה הקרובה.

הקשר בין החברות נוצר על-ידי Datavant. "האמת היא שכשהם פנו, לא הבנתי עד הסוף את גודל האירוע", אומר מן. "הם חברה שהתנהלה בשוק בשקט יחסי, מאחורי הקלעים. כאשר התחלנו לדבר על שיתוף-פעולה, היה ברור שאחד ועוד אחד שווה חמש".

מעמד ייחודי בשוק

היום חברות ביטוח החיים הן המגזר המוביל שמולו פועלת Digital Owl, ורוב החברות המובילות בתחום הן לקוחותיה. יש לה אף שיתוף-פעולה עם חברת ביטוח משנה בשם RGA, אשר מנסחת את הכללים לפיהן מתקבלות החלטות חיתום, ובמסגרת שיתוף-הפעולה החברות פועלות יחד כדי לנסח את הכללים הללו, מה שנותן לה מעמד מאוד ייחודי בשוק. RGA היא גם אחת המשקיעות בסבב הגיוס האחרון של החברה, שנסגר לפני כשנה בסכום של 12 מיליון דולר.

מגזר שני הוא חברות ביטוח, אבל לא ביטוחי חיים ולא תחום החיתום, אלא למשל חברה המבטחת נגד תאונות ורוצה לדעת מתי סביר שנפגע מסויים יוכל לשוב לעבודה. מגזר שלישי הוא תחום עורכי הדין, כלומר החברה כן מממשת את הרעיון שממנו נולדה.

הפעילות מתבצעת ברובה בשוק האמריקאי, כשבישראל מופצים מוצרי החברה על-ידי ערן מור.

שלוש טכנולוגיות

לחברה יש שלוש טכנולוגיות שפיתחה. הראשונה היא טכנולוגיית חילוץ ישויות. לא מדובר בטקס פגאני, אלא בניתוח של מסמכים רפואיים כדי להבין מה קרה בעצם למטופל. הטכנולוגיה השנייה היא מאגר מידע רפואי שפיתחה החברה, שעוזר לה לקרוא את התיקים. "המאגר כולל, נניח, את כל השמות האפשריים שיש ללחץ גבוה", הסביר לנו מן בעבר. הטכנולוגיה השלישית היא בינה מלאכותית ג'נרטיבית, שעוזרת לכתוב סיכום של התיק הרפואי.

"חלק מההחלטות הפשוטות מתקבלות בצורה חצי אוטומטית", אומר מן, "אבל החלטות מורכבות יותר דורשות וכנראה תמיד ידרשו עין אנושית. השקיפות חשובה אם רוצים לתמוך בהחלטה מבחינה משפטית. זה חשוב גם כדי שהמערכת לא תיפול להטיות שאנחנו לא מעוניינים בהן כחברה, כמו קבלת החלטות על בסיס גזע, מין, שכונת מגורים וכדומה.

"האלגוריתם שלנו מאוד שקוף, ולגבי כל תובנה, המשתמש יכול ללחוץ על קישור ולראות היכן בדיוק מופיע המידע הרלוונטי בתיק הרפואי ומה היה תהליך המחשבה של המכונה. זה להערכתנו יתרון משמעותי שלנו על מתחרים".