החברה המרכזית למשקאות (קוקה-קולה ישראל) הודיעה לבית המשפט העליון לפני כשבוע כי היא מושכת את מרבית הערעור שהגישה נגד החלטת הממונה על התחרות. המשמעות: פסיקת בית הדין לתחרות - לפיה החברה המרכזית ניצלה את מעמדה לרעה והפרה הוראות, צו מוסכם ותנאי מיזוג - עומדת בתוקף.

בשנת 2019 קבעה הממונה על התחרות דאז, עו"ד מיכל הלפרין, כי החברה ניצלה לרעה את מעמדה כבעלת מונופולין וכן הפרה הוראות שניתנו לה בעבר, צו מוסכם שנעשה איתה בעבר ותנאים שבהם הותנתה הסכמת הממונה למיזוג שלה עם חברת נביעות. אז, בגין 6 פרשיות שונות נקבע כי החברה תשלם היטל כספי בסך 39 מיליון שקל (ששולם כבר ב-2019). מדובר היה בעיצום מופחת ביחס לעיצום מקורי שהממונה התכוונה להטיל - שעמד בתחילה על כ-63 מיליון שקל.

החברה המרכזית ערערה לבית הדין לתחרות, שדחה את מרבית טענותיה והפחית את סכום העיצום ל-36 מיליון שקל, מה שהוביל את החברה המרכזית לערער לבית המשפט העליון.

דיון בנושא התקיים בתחילת החודש, ולאחריו - לאור הערות שהעלו השופטים במהלכו, ולאחר שהממונה סירבה להצעת השופטים להגיע להסכמות - הודיעה החברה כי היא מושכת את מרבית טענותיה.

הפרשיות שנסגרו - ואלה שנותרו פתוחות

הפרשיות שלגביהן משכה החברה המרכזית את הערעור מסתכמות בכ-21 מיליון שקל (במקום העיצום המקורי שכאמור עמד על 63 מיליון שקל), בגין מספר מקרים של הוצאת מקררים של חברות מתחרות מנקודות קמעונאיות (הפרה של הוראות לבעל מונופולין - עיצום כספי של כ-9 מיליון שקל); מדיניות של הוצאת מכשירי נסטי של חברת אסם מנקודות קמעונאיות (ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי, הפרה של הוראות לבעל מונופולין ושל צו מוסכם - עיצום כספי של כ-7 מיליון שקל); מספר הסכמות בלעדיות עם קמעונאים (הפרה של הוראות לבעל מונופולין, של צו מוסכם ושל תנאי מיזוג נביעות - עיצום כספי של כ-4 מיליון שקל; ושימוש בסטנדרט הנחות שקשר בין הנחות על מוצרי קוקה-קולה לבין רכישת מי נביעות (הפרה של תנאי מיזוג נביעות - עיצום כספי של כמיליון שקל).

לאחר הודעת החברה על משיכת מרבית הערעור, נותרו לדיון שתי פרשיות: שימוש בסעיף הסכם שאיים על לקוחות בביטול ההסכם במקרה שהלקוח יעביר חלק מרכישותיו לחברה מתחרה; וכן מדיניות החברה נגד יבוא מקביל. נותר לדיון גם ערעור שהגישה הממונה על קבלת חלק מטענות החברה בנושא יבוא מקביל על-ידי בית הדין לתחרות.

מבחינה משפטית, הודעתה של קוקה-קולה על משיכת רוב טענותיה בערעור סותמת את הגולל על האפשרות כי תוכל לחזור בה ולערער בכל זאת על קביעות בית הדין באותם נושאים. התיק אומנם יוסיף להתנהל כאמור בבית המשפט העליון, אך הדיון בו יוגבל לאותן טענות שהחברה עומדת עליהן - כמו גם לערעור שהגישה רשות התחרות על חלק מקביעותיו של בית הדין.

"לא יחמקו מעונש"

מרשות התחרות נמסר בתגובה כי "הממונה על התחרות רואה חשיבות רבה באכיפת חוק התחרות הכלכלית על בעלי מונופולין. משיכת מרבית הערעור של החברה המרכזית היא הוכחה לכך שבעל מונופולין שמנצל את כוחו לרעה ומפר את הדין, לא יחמוק מעונש".

מהחברה המרכזית לייצור משקאות קלים נמסר: "הדיון בערעור טרם הסתיים, ובית המשפט העליון צפוי לתת בו פסק דין. לאחר שמיעת טענות הערעור, בית המשפט המליץ לממונה ולחברה להסכים כי הערעור יתקבל בחלקו. הממונה דחתה את ההמלצה.

"בשים לב להערות בית המשפט, החברה הודיעה כי היא מותירה את הערעור בשני נושאים מרכזיים בתיק, ובנושאים אלה צפוי בית המשפט לתת פסק דין בערעור. החברה משכה את הערעור ביחס לאירועים אחרים שנכללו בתיק, אשר יצוין כי אין מחלוקת שלא גרמו פגיעה בתחרות (כפי שעולה כבר מהחלטת בית הדין לתחרות בתיק)".