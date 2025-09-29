בשבועות האחרונים, נראה שאהרן פרנקל מצליח לבלבל גם את המשקיעים המנוסים שבבורסה. אחרי שמכר נתח משמעותי מהמניות שלו במאגר תמר לחברת סוקאר מאזרבייג'ן, הוא חוזר לרכוש מניות בגדול. השבוע קנה פרנקל 3.5% ממניות חברת תמר פטרוליום הציבורית, המחזיקה ב־16.75% ממאגר הגז השוכן בים התיכון. פרנקל שילם עבור המניות 126 מיליון שקל לסדרה של בעלי מניות קטנים. הרכישה הזו מצטרפת לרכישות אגרסיביות של פרנקל בשבועיים האחרונים שמסתכמות לסך של כחצי מיליארד שקל. כפי שנחשף בגלובס, את עיקר ההחזקות הוא רכש מידי חברת הביטוח מנורה מבטחים בתמר פטרוליום (10.5%) תמורת 372 מיליון שקל.

אלא שרק ביוני האחרון, פרנקל השלים מכירה של מניות תמר פטרוליום, וחלק מהחזקתו הישירה במאגר תמר, במה שנראה היה כמו אקזיט ענק. בפברואר השנה, חשפנו שפרנקל מכר 10% ממאגר תמר לסוקאר והכניס למעשה את ממשלת אזרבייג'אן, שזו חברת האנרגיה הלאומית שלה, כשותפה רשמית במאגר. פרנקל מכר באותה עסקה, שקיבלה אישורים רגולטוריים ארבעה חודשים לאחר מכן, חלק מאחזקותיו הישירות במאגר (כ־7%) ועוד נתח של כ־18% מתמר פטרוליום הציבורית שהחזיק, כל זאת תמורת כ־1.25 מיליארד שקל.

"יש אפליה מובנית בין לוויתן לתמר"

אז מדוע פרנקל מכר לסוקאר מניות, רק כדי לקנות כעת שוב מניות במחיר גבוה יותר יותר (לאחר שעלו בבורסה)? "נראה שהוא מאוד מאמין במאגר, והוא רוצה עמדת הובלה חזקה בו", אומר גורם במשק האנרגיה. להערכתו יש להסתכל על מכירת הנתח לסוקאר, כהכנת הקרקע למהלך אפשרי רחב יותר במשק האנרגיה. "הוא ידע למכור את המניות לסוקאר בעסקה מעולה. אנשים חשבו אחריה שפרנקל עשה אקזיט, להערכתי יש לו ראייה יותר רחבה".

באותה רכישת ענק מלפני שבועיים, אגב, פרנקל נתן לסוקאר אופציה לתקופה של חודשיים לרכוש ממנו מחצית מהמניות שרכש כעת בתמר פטרוליום. אם אכן סוקאר תממש את האופציה, היא תעלה להחזקה בתמר פטרוליום של כ־24.9%, ופרנקל יחזיק ב־15.8% ממניות החברה. כלומר סוקאר תגיע לתקרת ההחזקה האפשרית מבלי לצאת בהצעת רכש.

בחזרה לפרנקל עצמו: אותו גורם סבור שכיום נוצר מצב לא מאוזן במשק האנרגיה. "יש את מאגר תמר, שרובו מיועד למכירת הגז הטבעי לשוק המקומי (כ־74% ממנו), בעוד שמאגר לוויתן עוסק בעיקר בייצוא הגז לחו"ל (כ־80% מתפוקתו). ברמה המשקית, הכניסה המסיבית של פרנקל לתמר, ושינוי המבנה כך שהפך למאגר בינלאומי עם החזקות של שברון, סוקאר, חברת מובדאלה מהאמירויות, פרנקל, תמר פטרוליום ומשקיעים נוספים, עשויה לסמן ניסיון לבצע מפנה מול הרגולטור".

לדעת אותו גורם, בעתיד, ינסו בעלי תמר להוביל לשינוי במבנה הייצוא של הגז הטבעי לחו"ל, כך שהקשרים החדשים שנוצרו במאגר תמר ינוצלו למכירת גז למדינות אחרות בחו"ל. התוכנית עשויה לנסות לשכנע להגדיל את היקפי הייצוא של תמר. "להערכתי ירצו החברים במאגר לייצר איזון חדש בין ייצוא הגז לחו"ל מול המכירה למשק המקומי", אומר אותו גורם.

מקורביו של פרנקל גם רואים את התמונה בצורה דומה. לדבריהם "יש אפליה מובנית בזה שמאגר לוויתן ושותפיו לא מספקים לחברת חשמל גז טבעי ומקבלים היתר למכור 80% מהגז לחו"ל. למאגר תמר שמספק את כל צרכי המדינה בשוק המקומי ואת חברת חשמל, אין היתרי ייצוא מספקים. הדרך היחידה וההוגנת היא להשוות את אחוז הייצוא ואחוז המכירה של הגז לשוק המקומי עבור שני המאגרים (תמר ולוויתן)".

ההחזקה במאגר עצמו: 18% מהמניות

מאגר תמר ממוקם בים התיכון 90 ק"מ מערבית לחיפה. הוא התגלה בשנת 2009 וההפקה ממנו החלה בראשית 2013. והוא מהווה את עיקר הגז שמשמש את המשק הישראלי. השותפים במאגר, לצד פרנקל ותמר פטרוליום, מובאדלה (11%) ושברון (25%), הן ישראמקו (28.75%) ודור גז.

את סבב הרכישות הנוכחי עושה פרנקל בחברת תמר פטרוליום כאמור, שנסחרת לפי שווי של כ־4 מיליארד שקלים. את הפוזיציה הישירה במאגר הגז בנה פרנקל באמצעות עסקת אופציה מול מובאדלה פטרוליום, שבבעלות ממשלת אבו דאבי, אותה מימש בדצמבר 2022, וכן ברכישה מידי חברת הביטוח הראל וקרן תש"י בסוף ספטמבר אשתקד.

נכון להיום פרנקל מחזיק לבדו 14.5% מהמאגר באופן ישיר וסה"כ יחד עם ההחזקה העקיפה מדובר על כ־18% מהמניות. סוקאר מחזיקה בנתח של 7%, ועוד 3% דרך שרשור החזקותיה בתמר פטרוליום. בין הצדדים אין ככל הידוע הסכמים או הבנות בנוגע להחזקות במאגר, מעבר להסכמי האופציות שהעמיד להם פרנקל.

פרנקל עצמו אמר לאחרונה לגלובס על ההשקעה בתמר, כי "זו השקעה שנוצרה כחלק מהתגובות להסכמי אברהם. נכנסתי אליה כתוצאה מהיחסים הטובים שיש לי באבו-דאבי ובאמירויות. ישבנו שם עם אנשים בכירים בצמרת שאמרו: איך נהפוך את החתימה על הנייר (בהסכמי אברהם) למשהו קונקרטי? ידענו שיצחק תשובה (בעל השליטה דלק קידוחים, ח"ש) היה חייב למכור החזקות במאגר תמר עד לדצמבר 2022. אז הם (מובאדלה, ח"ש) קנו ונתנו לי אופציה, אבל אני הייתי זה שיזם את העניין".

נזכיר כי בשנה שעברה התנהל מאבק כוח בין פרנקל לבעל המניות הגדול בתמר פטרוליום, אלי עזור. המאבק היה על מספר הדירקטורים שביקש פרנקל למנות בדירקטוריון החברה. לא ברור כעת לאחר רכישת המניות שביצע פרנקל, מה יהיו מהלכיו בתמר פטרוליום, אבל איש לא יופתע אם מאבק השליטה באותה חברה יתחדש. הפעם, להחזקה של סוקאר עשויה גם להיות משמעות לגבי זהות הדירקטורים שימונו.

הפיננסייר הופך לאקטיביסט?

אבל אם פרנקל רוצה להגדיל את האחיזה בתמר, מדוע מראש מכר את המניות? את זה אפשר להסביר בעסק אחר שמושך את תשומת ליבו - אלוני חץ. פרנקל רכש לאחרונה מניות של חברת הנדל"ן המניב שבשליטת נתן חץ והגדיל את החזקתו לכ־18% מהמניות. פרנקל שידר בעבר כי אינו רוצה בקרב שליטה באלוני חץ, וכי אין בכוונתו להזיז את נתן חץ מתפקידו. אבל הניסיון מלמד שכאשר הוא מגיע לעמדה של בעל מניות מרכזי בחברה, כמו שהיה בגב-ים וקודם לכן באירונאוטיקס, לפעמים מתפתח מאבק שליטה ייצרי. כעת כן משדרים בסביבתו שהוא רוצה "לנער" את החברה מהשמרנות שלה ולעודד אותה לבצע עסקאות "נועזות יותר", כדברי גורמים בסביבתו. כעת, כשהעסקה באלוני חץ מאחוריו, הוא יכול להתפנות חזרה לתמר. האם שתי העסקאות האלו מבשרות על שינוי באסטרטגיה של המשקיע שידוע כפיננסייר? התקופה הקרובה תגלה.