סדרת כתבות החברה שהפכה עובדים למיליונרים – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
סיכום שווקים שבועי / צילום: Shutterstock
חברת הלהיט מהבורסה שהפכה עשרות עובדים למיליונרים – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

התגמול החריג שמקבלים סוכני הביטוח עבור העברת כספי הלקוחות שלהם בגמל ובפנסיה • בית ההשקעות הוותיק איבד לקוחות בהיקף של 1.4 מיליארד שקל • העובדים של נקסט ויז'ן הרוויחו כבר יותר ממיליון שקל מהנסיקה במניית החברה • ולמה המדד של באפט בטוח שהמשקיעים משחקים באש?

למה סוכן הביטוח רוצה להזיז את הכסף שלכם דווקא עכשיו / צילום: צילומי מסך
סוכני ביטוח | בדיקת גלובס

הסוכן יקבל כרטיס למונדיאל: השיטה שתעביר את החסכונות שלכם דירה
נתנאל אריאל 29.09.2025
מצלמת NightHawk2 על רחפן / צילום: נקסט ויז'ן
נקסט ויז'ן

חברת הלהיט של הבורסה הפכה כבר עשרות עובדים למיליונרים
איתן גרסטנפלד 30.09.2025
יאיר לפידות ודוב ילין / צילום: איל יצהר
ילין לפידות | ניתוח

הסוכנים מתמרצים למשוך כספים: מה עובר על ילין לפידות?
איתן גרסטנפלד 29.09.2025
אורן מונטל, מנהל השקעות כספי עמיתים במנורה מבטחים / צילום: רמי זרנגר
המלצות אנליסטים

מנהל ההשקעות משוכנע: "למניות נדל"ן יש את הפוטנציאל הכי גבוה"
נתנאל אריאל 30.09.2025
וורן באפט / צילום: ap, Nati Harnik
וול סטריט

האינדיקטור של באפט מאותת: "המשקיעים משחקים באש"
בועז בן נון 30.09.2025