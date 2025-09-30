רוסיה חשקה בה, וגם חתרה, אבל מולדובה החליטה להישאר באירופה

1 לא־פוטו־פיניש

קשה להיזכר אימתי בחירות בארץ כה קטנה, ענייה ושולית עוררו כה הרבה עניין ומתח, בייחוד באירופה. נראה שרוסיה עשתה כמיטב יכולתה החתרנית להשפיע על התוצאות.

● טראמפ קורא לה "נמר של נייר" אבל רוסיה אומרת שהיא נשארת דוב

● טראמפ מבקר, סטארמר צונח, 3,500 ק"ג קוקאין מוברחים בצוללת לספרד

הארץ הזו היא מולדובה, רצועה צרה בין אוקראינה לרומניה, שבאה אל העולם בזכות תהפוכות פוליטיות וטריטוריאליות של מאה השנה האחרונות. היא הספיקה להיות חלק מן האימפריה הרוסית, מרומניה ומברית המועצות לפני שנעשתה עצמאית ב־1991.

עכשיו מולדובה היא נכס אסטרטגי פוטנציאלי בשביל רוסיה, נגד אוקראינה ונגד נאט"ו. המאבק על השלטון במולדובה התרחש במידה רבה בטיקטוק ובטלגרם, ואגב רינונים בלתי פוסקים על איומים ועל שוחד של הביון הרוסי.

הציפייה הייתה לפוטו־פיניש. אבל ביום א', למרבה ההפתעה, מפלגת השלטון הפרו־מערבית, הרוצה לצרף את מולדובה לאיחוד האירופי, קיבלה יותר מ־50% של הקולות, פי שניים מן המפלגה הפרו־רוסית.

נשיאת מולדובה מאיה סנדו

2 ויג'יי לשלטון

עצרת בחירות בדרום הודו הזכירה לנו השבוע את מוזרויותיה של הפוליטיקה ההודית ואת סכנותיה.

בחירות לפרלמנט המקומי עומדות להיערך באביב הבא במדינת טאמיל־נאדו, שהעיר צ'נאיי (לשעבר מדראס) היא בירתה, ואוכלוסייתה משתווה לזו של גרמניה. זו אחת המדינות המעטות בהודו, שאת כל ממשלותיה ב־60 השנה האחרונות הנהיגו מפלגות מקומיות, השייכות לקבוצה האתנית הטאמילית השלטת.

הפוליטיקה המקומית שזורה סיפורים על כוכבי קולנוע, המגיחים מן האקרן ונכנסים לפוליטיקה. שלושה מהם היו ראשי הממשלה ב־43 מ־59 השנה האחרונות. מה הפלא שכוכב קולנוע פופולרי להפליא, ויג'יי (הטאמילים מסתפקים בשם אחד), החליט לעשות הסבה לפוליטיקה בגיל 50, לאחר שהופיע ב־68 סרטים.

הוא הגיע באיחור ניכר לעצרת בחירות, בחום אימים (תמיד חום אימים בדרום הודו). נחיל של מעריצים, בעיקר נשים, הסתערו על הבמה כדי להתבונן ב'מפקד' (זה כינויו). לפחות 40 בני אדם נרמסו למוות.

ועדת חקירה משפטית הוקמה מייד, מפני שבהודו יש מכניזמים קבועים לחקירת מאורעות כאלה. הם תכופים, ומתרחשים בדרך כלל במאורעות דתיים. ויג'יי הכריז בינתיים שזו הייתה קונספירציה מתוכננת נגדו, והוא דורש ועדת חקירה עצמאית.

3 "לסדר אותן"

דונלד טראמפ מצפה שתתנהגו יפה. "אם אתם רוצים למכור לצרכנים אמריקאיים, עליכם לשחק בכדור (play ball) עם נשיא ארה"ב". זה מה שאמר השבוע שר המסחר של ארה"ב, המיליארדר הווארד לוטניק, נושא כליו הנאמן של טראמפ.

לוטניק, שאינו ניחן בטקט או בעכבות, מאיים על הודו, על ברזיל ועל שווייץ. "צריך לסדר אותן", הוא אמר, והשתמש במילה fix, המזוהה עם עגת המאפיה. לוטניק מושווה עכשיו עם ה'קונסיליירי', יועץ הסתרים מן 'הסנדק'.

לוטניק רכש תשומת לב מיוחדת בתחילת השנה, כאשר הכריז, בתגובה על עיכובים בתשלומי ביטוח לאומי, כי חמותו אינה מודאגת מאי־קבלת הצ'ק. שוויו של לוטניק מוערך ב־3.4 מיליארד דולר.

4 לא נכנעים

לפני 60 שנה ויותר, מפלגה שהציעה לבטל את מס ההכנסה עשתה חיל בפוליטיקה של דנמרק. מנהיג המפלגה רצה לחסוך כסף. במקום לממן צבא, הוא הציע, דנמרק תציב רמקול על הגבול, שישמיע את המסר 'אנחנו נכנעים', ברוסית.

הצבא לא בוטל, והבדיחה איבדה הרבה מטעמה. השבוע נראו כטב"מים לא מזוהים מעל בסיס הצבא הגדול ביותר במדינה. בתגובה, דנמרק התחילה לגייס מילואים. החשד הוא כמובן שהכטב"מים הם רוסיים, או שלוחי רוסיה.

החששות הגוברים מפני התנהגותה האגרסיבית של רוסיה כלפי ארצות נאט"ו הביאו את הדנים הקיץ להחיל גיוס חובה על נשים, 11 חודשים לכל בת 18.

5 עגבניות ערוכות

זה חודשים, אולי שנים, שמדענים מתעניינים בעריכת הצופן הגנטי של עגבניות.

השבוע אנחנו שומעים, כי מכון מחקר באוניברסיטת נוריץ' באנגליה עומד להציע דיאטה של מרק עגבניות, שעברו שינוי גנטי, ל־76 בני אדם הסובלים מגירעון בוויטמין D. החוקרים ניטרלו את אחת מפרודות העגבנייה, כדי לאפשר לה ליצור ויטמין D עם כל חשיפה לאור.

המחקר נעשה במימון ממשלתי, לאחר אישור של ועדה לענייני אתיקה. בחודש מאי הפרלמנט הבריטי אימץ חוק חדש, המסדיר גידול ומכירה של פירות וירקות ערוכי־DNA.

עורכי הניסוי החדש מקווים שהעגבניות הערוכות יפחיתו את הסיכון לסרטן ויחזקו שיניים, עצמות ושרירים.

נראה שעריכת הגנים בעגבניות קלה יותר מאשר עריכת הגנים בשאר ירקות. היא לא הייתה מתאפשר בכרוב, למשל.

