עושה כבוד לקיגל: "קיטון" משמרת מסורות בישול על סף הכחדה

על קיטון סוג מטבח: יהודי, מזרח אירופאי

כשר: לא

עיצוב המסעדה: קרן אופנר ואורנה רסקין

סוג תפריט: צהריים וערב

כמה מנות בתפריט: כ-55

טווח מחירים: 32-96 שקלים למנה

כתובת: דיזנגוף 145 תל אביב

טלפון: 03-5233679

שעות הפתיחה: ראשון-שישי: 12:00-21:30; שבת: 12:00-17:00

צריך להזמין מראש: אמצ"ש - לא, שישי-שבת - כן

"קיטון" הוא ביסטרו יהודי משפחתי בן 80 שנה. תחילתו ב-1945, כשבני הזוג שרה וצבי רוזנברג, עולים צעירים מפולין, פתחו בצפון דיזנגוף בתל אביב מזנון לממכר גזוז, גלידה ואבטיחים. עם השנים המזנון התפתח למסעדה שבה הגישה רוזנברג מאכלים מהבית. קישקע, כבד קצוץ, גפילטע פיש, קיגל, צ'ולנט וכמובן גולדן יוך (מרק עוף) עם עוף מכובס, אטריות, קניידלך או קרפלך, הוגשו ללקוחות שמחפשים בית חם, בהם פוליטיקאים, מצביאים, אמנים ואנשי רוח. עם הקבועים נמנו דוד בן גוריון, נתן זך, נעמי שמר, מנשה קדישמן, יגאל תומרקין, יפה ירקוני ואלכסנדר פן. האחרון העניק למסעדה את שמה, שפירושו "חדר קטן", והוא מונצח במקומו הקבוע במסעדה בלוחית מתכת הנושאת את שמו, המוצבת ליד הכניסה. היום מנוהלת המסעדה על ידי הדור השלישי, הנכדה של הרוזנברגים, אורנה רסקין, אחות במקצועה, שב-1999 לקחה את המושכות לידיה.

למה בחרנו בה

גם היום, אחרי 80 שנה, קיטון ממשיכה להיות מסעדה משפחתית קטנה ומקסימה, שמשמרת לא רק את הרוח של מייסדיה, אלא גם מסורות בישול שהולכות ונעלמות, כמעט נכחדות, בתרבות האוכל המקומית. באקלים הנוכחי מאכלים נהדרים מהמטבח של יהדות אשכנז כמו גפילטע פיש, רגל קרושה, קיגל, צ'ולנט וקומפוט הפכו למושאי לעג; הם נחשבים חיוורים ותפלים מול מאכלים מזרח תיכוניים וצפון אפריקאיים.

קיטון מוכיחה שזה רחוק מהמציאות. המטבח של יהדות אשכנז חי וקיים בה ומצליח להיות סקסי ורלוונטי גם בקרב הדור הצעיר. בעולם של טרנדים, טיקטוק ומחיקת זהויות, לקיטון יש תפקיד חשוב בתרבות האוכל המקומית. המסעדה שומרת באדיקות על המתכונים והטעמים של המייסדת. ככה משמרים זהות, תרבות והיסטוריה קולינרית.

מנת הדגל

● מרק עוף

התואר הבלתי מעורער ניתן למרק העוף, המכונה בתפריט "מרק סבתא" בשל סגולותיו הידועות כפניצילין היהודי - תרופת סבתא לטיפול בשפעות והצטננות. "אנחנו הראשונים שיודעים מתי פורצת מגפת שפעת", צוחקת רסקין, "לפי הזינוק בהזמנות של מרק עוף".

עם אטריות (לוקשן), עם קניידלך (לא רק בפסח!), עם קרפלך, עם אורז או שקדי מרק - הכל הולך כאן כל השנה, חורף וקיץ. אם אוכל הוא זיכרון וגעגוע - המרק הזה הוא חיבוק חם מהבית.

ורניקס / צילום: שני בריל

מנת אינסטגרם

● כיסונים

בקיטון מגישים שני סוגי כיסונים מזרח אירופיים: קרפלך (ממולאים בעוף ובשר) וורניקס (ממולאים בתפוחי אדמה). את שניהם אפשר לקבל בשלושה אופנים: מאודים ומוגשים במרק, מטוגנים ומוגשים עם בצל מטוגן, או מטוגנים עם רוטב קיטון (המכונה כאן גם "רוטב אדום או "רוטב בשר"). אותו רוטב, שתפגשו במנות רבות במסעדה, הוא מעין דמי גלאס (רוטב בשר חום-אדמדם, עשיר בטעמים, שנהוג להגיש עם מנות במטבח האירופי הקלאסי). פה מכינים אותו מהמשקעים שנותרים במטבח אחרי צליית נתחי העוף. בקשו כמה פרוסות של לחם פועלים כדי לנגב.

מתכונים מהקיטון גולדן יוֹיְךְ - מרק עוף ל-12 מנות:

● 1 עוף בגודל בינוני

●½ גרון הודו

● 200 גרם כתף בקר, נתח מס' 5 (אם אוהבים)

● 4 גזרים שלמים מקולפים

● 4 בצלים בגודל בינוני שלמים מקולפים

● 2 תפוחי אדמה שלמים מקולפים

● 3 גבעולי סלרי אמריקאי

● 1 שורש סלרי שלם מקולף

● 2 שורשי פטרוזיליה שלמים מקולפים

● 1 כף מלח

● 2 קישואים שלמים

● 1 צרור פטרוזיליה

● 1 צרור שמיר ההכנה: 1. מניחים בסיר בנפח 5 ליטר את העוף, הגרון וכתף הבקר, מכסים בהרבה מים קרים ומביאים לרתיחה.

2. מקפים את הקצף שעל פני המרק בעזרת כף, כך שיישאר צלול לחלוטין.

3. מוסיפים גזרים, בצלים, תפוחי אדמה, סלרי ושורשים בשלמותם, מוסיפים מלח, מכסים ומבשלים על סף רתיחה כשעה, עד שהעוף רך.

4. מוציאים את העוף מהמרק. ניתן להשתמש בו להכנת קרפלך.

5. ממשיכים לבשל את המרק על אש קטנה, עד שגם בשר הכתף רך.

6. מוסיפים את הקישואים, הפטרוזיליה והשמיר ומבשלים 15 דקות.

7. טועמים ומתקנים תיבול אם צריך. מוציאים את הירקות, הכתף והגרון לכלי נפרד ומשאירים את עשבי התיבול. את בשר הכתף אפשר לפרוס ולהגיש ברוטב או בכריך עם חרדל.

8. מסננים במסננת דקה, למרק צלול.

9. מגישים בתוספת קרפלך, קניידלך, אטריות או שקדי מרק. קוגל ירושלמי לסיר ג'חנון קטן בקוטר 22-20 ס"מ:

● 400 גרם אטריות דקות (לא דקיקות)

● 1 כפית שטוחה מלח לבישול האטריות

● 1 כוס סוכר לבן

● ½ כוס שמן צמח

● 2 כפיות מלח

● 3 ביצים טרופות

● 2 כפיות פלפל שחור (הפלפל השחור הוא המאפיין הבולט של הקוגל הירושלמי. אל תתפתו להפחית בכמות) ההכנה: 1. מחממים תנור ל־180 מעלות.

2. מרפדים סיר ג'חנון בנייר אפייה, כך שהוא מכסה את התחתית ואת השוליים ומשמנים היטב.

3. מבשלים את האטריות במים מומלחים בכפית שטוחה מלח לפי הוראות היצרן. מסננים אותן מבלי לשטוף.

4. בזמן שהאטריות מתבשלות, יוצקים לסיר נוסף את השמן ומפזרים את הסוכר בשכבה אחידה. מבשלים על אש גבוהה עד שהסוכר נמס ומתקבל קרמל בגוון עמוק. להקפיד לא לשרוף.

5. מכבים אש, מוסיפים את האטריות בזהירות לקרמל ומערבבים היטב.

6. מוסיפים מלח ופלפל שחור ומערבבים. מצננים מעט את התערובת.

7. מוסיפים את הביצים ומערבבים היטב לתערובת אחידה.

8. יוצקים לסיר הג'חנון, מכסים בנייר אפייה וסוגרים עם המכסה.

9. אופים במשך שעה. מנמיכים את התנור ל־90 מעלות ואופים 5 שעות לפחות, עד להשחמה.

הקינוח

● קומפוט

קומפוט (גלגולה הסלאבי של המילה הצרפתית compoter, שפירושה תערובת/ רסק או לבשל עד שמתרכך) הוא משקה מתוק מפירות מבושלים במים עם סוכר - קינוח ביתי, זול וזמין שמנצל פירות עייפים. בחורף הוא מוגש חם, בקיץ קר כמשקה צונן. בקיטון תפוחי עץ גרני סמית, שזיפים ומשמשים מיובשים מבושלים במי סוכר מתובלים בקינמון ולימון ומוגשים בכוס גביע אלגנטית. לא לוותר, ולו בשביל הפולקלור.

תפריט היינות והאלכוהול

בשנת 2007 ניסתה רסקין להפוך את קיטון בשעות הלילה לבר וודקה יהודי שמגיש מאזטים מהמטבח הזה. זה לא צלח ("לעבודה בלילה יש מחיר ולא יכולתי כאמא לעמוד בו", היא אומרת). באותם ימים היא פיתחה עם המיקסולוג מוש בודניק קוקטיילים עם "נגיעות" מזרח-אירופיות, כמו וודקה עם מיצוי של שמיר או חזרת. עכשיו היא מתכננת להגיש אותם בצד דרינקים נוספים (כמו וודקה-קומפוט) בהפי האוור שיתחיל במסעדה ככל הנראה אחרי החגים. בינתיים אפשר להתענג על חמיצת סלק קרה (בורשט) עם שמנת, מבחר צנוע של יינות ובירות ועל וודקה פולנית קפואה.

השירות

האווירה ביתית, המפות לבנות, הצוות קטן ואינטימי. תרגישו בבית, ולא משנה מאיזה בית באתם.

מה אכלנו

קרפלך (3 יח')- 38

מעיים (קישקע)- 39

גפילטע פיש- 32

מרק סבתא- 38

שוק אווז צלויה עם פירה וכוסמת- 96

לשון עגל בציר בקר עם שפצלה וכרוב מאודה- 74

קומפוט- 34

סה"כ ל־2 סועדים (ללא טיפ ושתייה): 351 שקלים