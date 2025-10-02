תוכנית השלום של טראמפ לסיום המלחמה נתנה את אותותיה בבורסה בת"א במסחר ביום שלישי; המדדים המובילים רשמו עליות חדות ושברו שיא, והשקל התחזק אל מתחת ל-3.3 שקלים, לראשונה בשלוש שנים. בסוכנות הידיעות בלומברג אף נאמר שהשקל הוא אחד המטבעות עם הביצועים הכי טובים בעולם מתחילת השנה, עם התחזקות של 10% מול הדולר.

אך בעוד שפרטי התוכנית ידועים, השאלה כעת היא האם ארגון הטרור חמאס יסכים לה. "ברור שאנחנו עכשיו אחרי שיא החששות, אבל תמיד יכול להיות מרכבות גדעון ג'. לכן, מנעד האפשרויות הוא רחב מאוד מבחינה גיאופוליטית, והוא גם רציף, כלומר זה לא חייב להיות תרחישים שונים בצורה קיצונית זה מזה", אומר יוני פנינג, אסטרטג עסקאות ראשי בחדר המסחר של בנק מזרחי טפחות.

אריאל מולדובן, סמנכ"ל ההשקעות בבית ההשקעות פסטרנק שהם, מסכים, ומציין ש"למרות גל האופטימיות מתחילת השבוע, המשקיעים עדיין לא קיבלו את מה שהם הכי זקוקים לו - ודאות. בין שני הקצוות קיימים עוד תרחישים רבים, שתורמים כולם לאותה תחושת אי־ודאות בשווקים".

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת ת"א, מסכים ומציין כי "בשוק עדיין מתומחרת, ובצדק, מידה רבה של זהירות נוכח העובדה שצריך שניים לטנגו. כולנו ממתינים בדריכות לתשובת חמאס".

גם בוול סטריט הסתכלו על ההתפתחויות באמביוולנטיות. בבנק האמריקאי וולס פארגו מעריכים כי התוכנית של טראמפ יכולה לחזק את השקל, ודווקא האכזבות הקודמות מהמשא ומתן על המצב בעזה משאירות מקום לאופטימיות לגבי השווקים. "אם שני הצדדים יסכימו לתוכנית השלום, ייתכן שלשקל עדיין יהיה מקום להתחזקות", מעריכים בבנק. "ראינו דגלים כוזבים כאלה בעבר, כך שייתכן שהשווקים עדיין לא מתמחרים במלואם את התרחיש האופטימי ביותר".

ובכל זאת, ניתן לשרטט כעת שלושה תרחישים עיקריים, והשאלה היא מה יקרה לכלכלה הישראלית ולשוק ההון בכל אחד מהם. גלובס שוחח עם המומחים כדי לסמן את תמונת המצב בכל אחד מהם: תוכנית טראמפ מתממשת כפי שהיא; מריחת זמן מצד חמאס וחוסר ודאות אם אכן התוכנית תקרה; או שחמאס מסרב והעסקה יורדת מהשולחן.

1 תוכנית טראמפ מתממשת כפי שהיא

פנינג: "זה 'אם' מאוד גדול, אבל אם יקרה משהו שאפילו דומה להצעת טראמפ, ההשפעה תהיה מאוד גדולה, בייחוד מהכיוון של המשקיעים מחו"ל, ולכן צפוי מהלך גדול לשוק המקומי. התמחור של הפיננסים לא זול, ואילו התמחור של חברות אחרות, ובפרט יזמיות נדל"ן, משקף את המלחמה (כלומר זולות) ואת הריבית הגבוהה".

פגוט מהבורסה: "ככל שתהיה תשובה חיובית (של חמאס), יש מקום להמשך המגמה של הימים האחרונים, שכן היא משנה מקצה לקצה את האופק הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל בעתיד הנראה לעין, וצפויה להשפיע הן על המדיניות הפיסקאלית והמצרפים הפיסקאליים והן על המדיניות המוניטרית".

ברמה המאקרו כלכלית, אלדד תמיר, מנכ"ל ובעלים של תמיר פישמן השקעות, מוסיף כי "הסכם סיום המלחמה טומן בחובו בשורות כלכליות משמעותיות לישראל: ירידה צפויה בגירעון ובחוב הממשלתי, שהלך ותפח מדי יום במהלך הלחימה; ריסון הגירעון יאפשר בהמשך גם ירידה בריבית - צעד שיתרום לצמיחת המשק ולחיזוק הפעילות הכלכלית".

במגדל שוקי הון סבורים, כי "ההסכם יוכל לתמוך באפשרויות הצמיחה של הכלכלה הישראלית, בין היתר באמצעות הרחבת הסכמי אברהם מול חלק ממדינות ערב. הסכם גם יסייע להגדלת רמת הוודאות בשוק ולהקל על בנק ישראל להוריד ריבית, עניין שיספק לשוק דחיפה נוספת קדימה".

מנגד, אלכס זבזינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב, מציין כי "במקרה שכן יהיה הסכם יכולה להיות תפנית לכיוון חיובי בכלכלה אך מוגבלת, כי מבחינת הצריכה הפרטית לא היה פיגור גדול. מבחינת שוק המניות תהיה תגובה קצרת-טווח אך אני לא חושב שאחר כך נראה את השוק הישראלי עולה משמעותית, כי הוא כבר עשה את המהלך".

2 מריחת זמן מצד חמאס וחוסר ודאות

אביאל אזואלוס, מנהל מחלקת השקעות, פרופאונד בית השקעות, מציין כי "מריחה של ההסכם זה רע לכל הצדדים ולא יאפשר לנגיד להוריד את הריבית בשלב זה".

פנינג ממזרחי טפחות: "לא נשמע שחמאס ילכו לתרחיש של סירוב, אך גם כמות המשקיעים המקומיים שמצפים לעסקה כפי שהיא לא גבוה. רוב התחזקות השקל הגיעה ממשקיעים זרים, המשקיעים הישראלים פחות אופטימיים".

ארז וילף, מנהל השקעות בכיר באלטשולר שחם, מציין כי "אם התוצאה היא שסיימנו את 7 באוקטובר ונכנסים לסייקל חדש עד לאירוע הבא, בלי אופק מדיני, אז רוב הסיפור החיובי כבר מתומחר בשוק, ברוב הסקטורים. נכון לעכשיו הרוב כבר מגולם ולכן אני לא רואה כאן הזדמנות. מובן שאם הולכים למהלך מדיני ארוך-טווח שיוביל ל'מזרח תיכון חדש', כולל הסכמי אברהם 2 ועוד, זה לא מתומחר בשוק, כי הכלכלה הישראלית תיראה אחרת, אבל כרגע ההסתברות לכך נמוכה מאוד".

3 חמאס מסרבים והעסקה יורדת מהשולחן

אזואלוס מפרופאונד: "סביר להניח כי סירוב של חמאס לאחר הסכמת ישראל להסכם יחזיר לישראל לפחות חלק מהלגיטימציה שלה בעולם וייתכן שיחזיר חלק מהלקוחות שבחרו שלא לעשות עסקים עם ישראל בתקופה זו. כך שנראה שלפחות מבחינה כלכלית עצם הסכמת ישראל להסכם תשפר את מצבה הבינלאומי".

ויש גם מי שמעריך שאין הבדל בין תרחישים 2 ו-3. "בין שיקרה התרחיש שאין הסכם ובין אם התרחיש של מסמוס, שזה אותו דבר, רק שייקח יותר זמן להבין שאין הסכם, המשק ייחלש", אומר זבזינסקי ממיטב.

עם זאת, הוא סבור שהריבית בכל זאת תרד, שכן "בנק ישראל כרגע עדיין רואה כלכלה חזקה ואם לא יהיה הסכם הוא יראה כלכלה הרבה יותר חלשה וזה מה שיוביל להורדת ריבית".

וילף מאלטשולר שחם סבור אחרת: "אם לא מגיעים להסכם וחוזרים ללחימה, הריבית לא תרד. מספיק לשמוע את נגיד בנק ישראל בהחלטת הריבית האחרונה. סביר להניח שאם המלחמה תימשך נראה הורדות דירות של חברות הדירוג ונישאר באותו מצב נוראי ומעצבן שהוא לא אופטימלי לכלכלה הישראלית".