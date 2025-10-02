מגמה מעורבת בוול סטריט; חברות השבבים רושמות עליות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים



מגמה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק מתחזק ב-0.3%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים בכ-0.1%.

● האזהרה של המשקיע הוותיק והסטארט-אפ היקר בעולם: חדשות כלכליות מיום כיפור

● בין וול סטריט לתל אביב: "השווקים עדיין לא מתמחרים את התרחיש האופטימי ביותר"

חברות השבבים מטפסות: אנבידיה עולה ב-1.1%, ברודקום מזנקת ב-2.6%, AMD קופצת ב-4% ואינטל מתקדמת ב-3.1%.

המסחר באירופה ננעל מוקדם יותר היום במגמה מעורבת - מדד דאקס התקדם ב-1.4%, מדד קאק עלה ב-1.1% ומדד פוטסי נחלש ב-0.2%. מניות השבבים הובילו את העליות - Be Semiconductor קפצה ב-4.5%, ASMI עלתה ב-6.6% ו-ASML התחזקה ב-4.3%.

תאגיד הרכב סטלנטיס - 543448 רשם זינוק של 8.3%. ריקו לומן, כלכלן בכיר בתחום התחבורה והלוגיסטיקה ב-ING אמר ל-CNBC כי מכירות סטלנטיס צפויות להאט ברבעון הרביעי, אך לדבריו לא צפויה התכווצות בנתונים השנתיים של החברה.

באסיה ננעל המסחר בעליות: ניקיי התחזק ב-0.9%, מדד שנחאי ומדד שנזן עלו ב-0.5% ו-0.4% בהתאמה, וההאנג סאנג הוסיף 1.6%. מדד קוספי הדרום קוריאני זינק ב-2.7%.

לפי פורבס, אילון מאסק היה היום לאדם הראשון אי פעם ששוויו חצי טריליון דולר. זאת נכון לשעה 15:30 (שעון מזרח ארה"ב), לפי מעקב "המיליארדרים בזמן אמת" של פורבס.

טסלה רשמה ברבעון השלישי של 2025 הפתעה חיובית, עם מסירת 497 אלף רכבים - מעל תחזיות השוק שעמדו על כ־448 אלף. מדובר בעלייה שנתית של 7%, גם לאחר פקיעתו של זיכוי מס מרכזי לרוכשי רכבים חשמליים בארה״ב. מנגד, הייצור נחלש ל־447 אלף רכבים, לעומת כ־470 אלף בתקופה המקבילה אשתקד. הנתונים ממחישים כי הביקוש נותר חזק, גם אם קצב הייצור מצביע על אתגרי אספקה ותפעול.