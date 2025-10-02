אילון מאסק נמצא באמצע הדרך להפוך לטריליונר הראשון בעולם

לפי פורבס, אילון מאסק היה היום (ה') לאדם הראשון אי פעם ששוויו חצי טריליון דולר, זאת נכון לשעה 15:30 (שעון מזרח ארה"ב), לפי מעקב "המיליארדרים בזמן אמת" של פורבס. מאסק, שהפך בדצמבר לאדם הראשון ששוויו הגיע ל־400 מיליארד דולר או יותר, מקדים ב־150 מיליארד את המדורג שני, לארי אליסון - ובכך הגיע לחצי הדרך להפוך לטריליונר הראשון בעולם.

מניית טסלה עלתה בכ-3.5% במסחר המקדים בוול סטריט, מה שהוסיף אז להונו של מאסק כ־9.3 מיליארד דולר. כעת (20:00, שעון ישראל) טסלה דווקא יורדת ב-3.5%.

מניית יצרנית הרכב החשמלי כמעט הכפילה את עצמה מאז הודיע מאסק בשיחת הדוחות של אפריל כי הוא מתכוון לסגת מתפקידו כראש משרד יעילות הממשל של הנשיא טראמפ (DOGE) כדי להקדיש יותר זמן לחברה. חלקו של מאסק (12%) בטסלה שווה כעת 191 מיליארד דולר.

זה עוד לפני חבילת האופציות על מניות טסלה מ־2018 במסגרת תגמולו כמנכ"ל, שהייתה שווה היום 133 מיליארד דולר אלמלא נפסלה על ידי שופט בדלאוור בינואר 2024. פורבס ניכה 50% מערכן של אותן אופציות עד להכרעת הערעור שמאסק מנהל. בינתיים, בספטמבר הציע דירקטוריון טסלה חבילת תגמול חדשה ושוברת שיאים שיכולה להעניק למאסק מניות נוספות בשווי של עד טריליון דולר (לפני מסים ועלויות מימוש) אם טסלה תשיג יעדים שאפתניים במיוחד - כמו הגדלת שווי השוק שלה ביותר מפי שמונה לאורך עשר שנות ההסכם.

טסלה רשמה ברבעון השלישי של 2025 הפתעה חיובית, עם מסירת 497 אלף רכבים - מעל תחזיות השוק שעמדו על כ־448 אלף. מדובר בעלייה שנתית של 7%, גם לאחר פקיעתו של זיכוי מס מרכזי לרוכשי רכבים חשמליים בארה״ב. מנגד, הייצור נחלש ל־447 אלף רכבים, לעומת כ־470 אלף בתקופה המקבילה אשתקד. הנתונים ממחישים כי הביקוש נותר חזק, גם אם קצב הייצור מצביע על אתגרי אספקה ותפעול.

גם SpaceX מוסיפה להונו של מאסק

טסלה אינה החברה היחידה שתרמה להונו של מאסק. לפי החשבון שנערך בפורבס, יצרנית הטילים שלו, SpaceX, שהקים בשנת 2002, שווה כיום 400 מיליארד דולר לפי הצעת רכש פרטית באוגוסט, לעומת 350 מיליארד בדצמבר שעבר. מאסק מחזיק כ־42% מהחברה, חלק ששווה 168 מיליארד דולר. בנוסף, יש את xAI Holdings, שהוקמה במרץ כאשר מאסק מיזג את חברת הבינה המלאכותית החדשה שלו, xAI, עם חברת הרשת החברתית שרכש ב־2022 - X (לשעבר טוויטר) - בעסקה שהעמידה את שווי החברה הממוזגת על 113 מיליארד דולר. מאסק מחזיק בכ־53% ממניות xAI Holdings, בשווי 60 מיליארד דולר.