חברת Thinking Machines השיקה אתמול (ד') את מוצר הבכורה שלה: Tinker, ממשק API, כלומר ממשק תכנות שמאפשר למפתחים להתחבר לשירות דרך קוד פשוט - שנועד לאפשר לחוקרים ולמפתחים לבצע "פיין־טיונינג": התאמה של מודלי שפה גדולים (LLMs) לצרכים ספציפיים, מבלי להקים תשתיות מחשוב יקרות. השירות פועל כ"שירות מנוהל" - המשתמש מזין נתונים או בוחר מודל, והמערכת מטפלת מאחורי הקלעים בהקצאת משאבים, הרצת האימון וטיפול בתקלות.

בעצם, במקום לאמן מודל מאפס, Tinker מאפשר לקחת מודל פתוח קיים - כמו למשל Llama של מטא, ולהתאים אותו לשימושים ממוקדים, החל במודלים משפטיים או פיננסיים ועד מערכות לכתיבת קוד. לפי החברה, מעבר בין מודלים מתבצע באמצעות שינוי שורת קוד אחת בלבד. כדי לחסוך בעלויות, Tinker עושה שימוש בטכניקה שבעצם מאפשרת להריץ מספר עבודות אימון במקביל על אותו מאגר חומרה. ובמקביל - הושק גם Tinker Cookbook, ספריית קוד פתוח ב־GitHub עם כלים מתקדמים לעבודה עם המערכת.

בשלב זה השירות תומך רק במודלים "פתוחי־משקל", כלומר כאלה שהחברות חושפות את פרמטרי האימון שלהם. המשמעות היא ש־Tinker אינו עובד עם מודלים מסחריים סגורים כמו GPT של OpenAI או קלאוד של אנתרופיק, שאינם זמינים לפיין־טיונינג מלא.

מימון אדיר לחברות של העוזבים, טרם ישנם מוצרים

החברה הוקמה לפני פחות משנה, בפברואר 2025 - על ידי מוראטי, ששימשה כאמור בעבר כסמנכ"לית הטכנולוגיה של OpenAI והובילה את הפיתוחים המרכזיים בחברה, בהם ChatGPT. היא אף כיהנה לתקופה קצרה כמנכ"לית זמנית לאחר ניסיון הדחתו של סם אלטמן ב־2023. שלושה חודשים בלבד לפני השקת המוצר, השלימה החברה סבב גיוס של 2 מיליארד דולר לפי שווי של 12 מיליארד דולר, סכום יוצא דופן לחברה שעד אז לא הציגה מוצר. את הסבב הובילן אנדריסן הורוביץ והשתתפו בו גם אנבידיה, AMD, אקסל, סיסקו ו-ServiceNow.

בדומה לחברות נוספות שהוקמו בידי בכירים לשעבר מ-OpenAI, כמו למשל חברת SSI של איליה סוצקובר, מי שכיהן כמדען הראשי של OpenAI - שגייסה עד היום סכום כולל של כ-3 מיליארד דולר בשני סבבי גיוס מרכזיים (מיליארד דולר בספטמבר 2024 לפי שווי של 5 מיליארד דולר, ו-2 מיליארד דולר נוספים באפריל 2025 לפי שווי של 32 מיליארד דולר) - זאת עוד טרם השיקה מוצר, גם Thinking Machines נבחנת כעת בשאלה האם תוכל להצדיק את המימון האדיר שקיבלה. בינתיים, Tinker הושק בגרסת בטא סגורה, וחוקרים ומפתחים מוזמנים להירשם לרשימת המתנה באתר החברה. בשבועות הקרובים מתכננת החברה לעבור למודל תמחור מבוסס שימוש.