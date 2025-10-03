בטורקיה טוענים: עצרנו סוכן מוסד שריגל תמורת 4,000 דולר

סוכנות הביון הטורקית (MİT), התובע הכללי של איסטנבול ומשטרת איסטנבול טוענים כי עצרו סוכן מוסד בשם סרקאן צ'יצ'ק במסגרת פעילות שלה קראו "מבצע מטרון".

לדבריהם, צ'יצק הודה שביצע מעקב אחרי פלסטיני "שהתנגד למדיניות של ישראל במזרח התיכון". מאז עסקת שליט, איסטנבול הפכה למוקד פעילות משמעותי של חמאס, במיוחד של מערך ניהול הנכסים בראשות זאהר ג'בארין. אותו מערך כולל חברות ונכסים מתחומים שונים ובמדינות שונות, כולל טורקיה וסודאן.

שמו האמיתי של צ'יצק, לפי סוכנות המודיעין הטורקית, הוא מוחמט פתיך קלש, כשהשינוי נבע מחובות במסגרת פעילותו העסקית. ב־2020 הוא ביצע שינוי קריירה והקים חברת חקירות פרטיות בשם "פנדורה". צ'יצ'ק קיים פגישות עם מוסא קוש ועורך דין טוע'רולהאן דיפ, שבעצמם עצורים באשמת פעילות למען ישראל, תוך שהם צברו מידע אישי ממקורות ציבוריים טורקיים - בתמורה לקבל הכנסות שונות.

באנקרה נטען כי ב־31 ביולי יצר קשר עם צ'יצ'ק סוכן מוסד, פייסל רשיד, דרך הווטסאפ - במסווה של פירמת עורכי דין ממדינה אחרת. רשיד דרש מצ'יצ'ק לעקוב אחרי הפלסטיני, ועבור העבודה הזו שילם לו ב־1 באוגוסט 4,000 דולר במטבעות קריפטוגרפיים. המעקב התבצע ברובע באשקשהיר שאמנם נמצא בצד האירופי של איסטנבול אבל חריג בהיותו פרו־ארדואני מובהק, לאחר שהמשטר פעל ליישוב אסלאמיסטים במקום.

לא מצא את היעד

בסוכנות המודיעין הטורקית מצאו כי צ'יצ'ק הבין כי היעד הוא פלסטיני תוך כדי עבודה. הוא ניגש ליעד שנתן לו, לכאורה, רשיד - אבל לא מצא אותו. לאחר מכן, ב־1 וב־2 באוגוסט הוא הגיע שוב לבאשקשהיר בטענה כי הוא מחפש דירה להשכרה. בשורה התחתונה, הוא נכשל - ורשיד החליט לנתק איתו קשר ב־3 באוגוסט.

בסיכומו של דבר, הבחירה של משטר ארדואן לפרסם את הסיפור דווקא הבוקר (ו') בכל כלי התקשורת שמזוהים עמם, ואלו לא מעט - מעוררת תהיות. טורקיה ליוותה עם מל"טים את משט סומוד שעליו השתלטו לוחמי חיל הים במהלך יום הכיפורים, והוא כלל תומכי חמאס טורקים.

לאחר מכן, אמש, התקיימה הפגנה מול הקונסוליה הישראלית באיסטנבול שבה תומכי חמאס קראו "עין תחת עין, שן תחת שן, נקמה, נקמה... מלחמה, ג'יהאד, שוהאדה". בד בבד, באדנה שבמזרח המדינה, אזרחים מקומיים יידו אבנים לתוך הקונסוליה האמריקאית. "גדול יותר, גדול יותר. אני מיידה את זה באמריקה", קראו המפגינים במחוז שמאכלס את בסיס אינג'ירליק, שבו מוצבים כוחות אמריקאיים באופן קבוע עם נשקים גרעיניים.