הבורסה בדרך לפתיחה חיובית במיוחד, חוץ מאשר מניה גדולה אחת

שבוע המסחר החדש והמקוצר בישראל יהיה בסימן ההתפתחויות לקראת סיום המלחמה, והאפשרות שהסכם ייחתם בין ישראל וחמאס. מחר יתקיים מסחר בבורסת ת"א, ובימי רביעי וחמישי יתקיים מסחר מקוצר לאור חג סוכות.

כבר לפני היציאה לחופשה בשל יום כיפור, המסחר בתל אביב התנהל במגמה חיובית ברורה על רקע האופטימיות בעקבות ההסכם שהציג הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ולעסקת חטופים. האופוריה בבורסה הובילה לשבירת שיאים, כשהמדדים ת"א 35 ות"א 90 עלו ביום שני ב-2.8% וב-4%, בהתאמה. נציין שתגובת חמאס להסכם הגיעה רק ביום שישי בלילה, ובשוק יגיבו לה עם פתיחת המסחר מחר. חמאס הצהיר שהוא מוכן לשחרר את החטופים והביע הסתייגויות על פרטים אחרים בהסכם, ובתגובה טראמפ קרא לישראל לעצור תקיפות בעזה, דבר שאכן קרה. על פי הדיווחים השונים, בתוך זמן קצר, אולי אפילו כבר הלילה, צפוי להתקיים משא ומתן במצרים בשילוב משלחת ישראלית, נציגי חמאס, ארה"ב ומתווכות נוספות.

אירוע נוסף שירכז עניין בשווקים הוא השבתת הממשל בארה"ב, שהחל ביום רביעי האחרון ובגללו לא פורסמו אתמול נתוני האבטלה במשק האמריקאי. בינתיים, המשקיעים לא היו מוטרדים מההשבתה, שהתרחשה בשל אי הסכמה בין המפלגות לגבי התקציבים.

המדדים S&P 500 ודאו ג'ונס ננעלו בסוף השבוע בשיאים של כל הזמנים. ביום שישי מדד נאסד"ק נחלש מעט בזמן ששני המדדים האחרים המשיכו לעלות.

מתחילת השנה המניה עם התשואה הגבוהה ביותר במדד S&P 500 היא פלטפורמת המסחר רובין הוד שעלתה ב-299%, מתוכם עלייה של 22% בשבוע האחרון. מניית פלנטיר שעלתה ב-129% מתחילת השנה נחלשה ביום שישי ב-7.5%.



1 איך ההתקדמות לסיום המלחמה תשפיע על המסחר?

המסחר צפוי להיפתח מחר בעליות. כבר בשבוע שעבר, לאחר שטראמפ רק הציג את התוכנית שלו, מדד ת"א 35 השלים זינוק של 5.4%, ת"א 125 השלים קפיצה של 5.9% ומדד ת"א 90 השלים ריצה של 7.3%. הזינוק אף מרשים במיוחד לנוכח האזהרות של מנהלי השקעות רבים על כך שהבורסה בת"א "כבר לא זולה" וכי זה הזמן להסיט כספים החוצה

השפעה נוספת תהיה בשוק המט"ח, שיפתח בשני בבוקר. כבר בשישי השקל התחזק לאחר תשובת חמאס בכחצי אחוז, כששער הדולר ירד אל מתחת ל-3.3 שקלים. זוהי רמה המשקפת שיא לשקל שלא נראה זה שלוש שנים. בשבוע החולף הבורסה המקומית הגיבה בחיוב לאופטימיות בנוגע להתקדמות במגעים, עם שיאים יומיים שלא נראו זה כמה שנים.

עוד לפני האירועים אמש, בבנק האמריקאי וולס פארגו טענו כי "אם שני הצדדים יסכימו לתוכנית השלום, ייתכן שלשקל עדיין יהיה מקום להתחזקות. ראינו סימנים בעבר שהתבררו ככוזבים, כך שייתכן שהשווקים עדיין לא מתמחרים במלואם את התרחיש האופטימי ביותר".

2 אילו מניות צפויות לזנק מחר?

אחרי ארבעה ימי מסחר בוול סטריט, מספר מניות דואליות חוזרות למסחר בת"א (לעוד שבוע מקוצר, בשל חג סוכות) עם פערי ארביטראז' גדולים. בין הגדולות יותר ניתן להזכיר את קמטק שחוזרת עם פער חיובי של 7.8%, ונייס עם פער שלילי של 6.8%. טבע , טאואר , נובה ואלביט חוזרות עם פערים חיוביים של 1%-2% כל אחת.

בין המניות הקטנות יותר, מניית האוטוטק ארבה רובוטיקס חוזרת עם פער חיובי של כ-23% אחרי שעלתה ב-22% בימי המסחר האחרונים בנאסד"ק. לעומת זאת חברת זוז פאוור שהודיעה על קניית ביטקוין בתחילת השבוע שעבר, כחלק מהמהלך שלה להפוך לחברת אוצר, חוזרת עם פער שלילי של כ-12%. לייבפרסון חוזרת עם פער שלילי של כ-19%.

3 הסקטורים שעשוים להפתיע בוול סטריט

האם יש שינוי מגמה בהשקעות בתחום הבריאות? בבנק ההשקעות קנטור מציינים שבימים האחרונים יש הזרמות כספים מצד משקיעים מוסדיים ומשקיעי ריטייל ל-ETFs בתחום לעומת יציאות כספים מתחילת השנה. תחום הבריאות הציג ביצועי חסר השנה: לפי נתוני פידליטי, המבוססים על המדדים הסקטוריאליים של S&P, סקטור הבריאות הניב בשנה האחרונה תשואה שלילית של 6.6%, ומתחילת השנה תשואה חיובית צנועה של 4.4%. ה-ETF העוקב אחר מניות ביוטק, XBI, הניב תשואות טובות יותר, אך עדיין נמוכות ביחס למדד S&P 500.

בקנטור כותבים כי שני גורמים שהעיבו על מניות הפארמה כבר לא מעיבים עליהן. מדובר במכסים וב-MFN, והם מפרטים בנושא, כי ההכרזה על מכס של 100% כללה בתוכה מספיק אפשרויות שיבטיחו שרוב החברות לא יגיעו לרף המכס הזה (בין היתר, בניית מפעלים בארה"ב). באשר ל-MFN - המנגנון שאמור להבטיח שצרכנים בארה"ב ישלמו על תרופה מחיר זהה לזה שמשולם במדינות עם המחיר הנמוך ביותר - הם מציינים הסכם עליו חתמה חברת התרופות פייזר עם הממשל ומעריכים שהוא מסיר את החששות מהתרחיש הגרוע ביותר בתחום.