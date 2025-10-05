אלו 50 החברות הפרטיות היקרות בעולם, ויש גם ישראלים בפנים

חברת המחקר CB Insights פרסמה דירוג מעודכן של 50 החברות הפרטיות היקרות בעולם לשנת 2025, הממחיש יותר מכל את היקפה והשפעתה של מהפכת הבינה המלאכותית. במקום הראשון ניצבת OpenAI, שהביאה לעולם את ChatGPT ,עם שווי מוערך של 500 מיליארד דולר - חסר תקדים עבור חברה פרטית.

אחריה מדורגת SpaceX של אילון מאסק, שהתמקמה בצמרת הרשימה בשנים האחרונות עם שווי של 400 מיליארד דולר. במקום השלישי נמצאת ByteDance, החברה הסינית שבבעלותה טיקטוק, עם שווי של 300 מיליארד דולר.

את העשירייה הראשונה משלימות חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק - אולי המתחרה העיקרית של OpenAI , בשווי של 183 מיליארד דולר; חברת הפינטק סטרייפ בשווי של 106.7 מיליארד; Databricks בשווי של 100 מיליארד; חברת הבנקאות Anduril וחברת הטכנולוגיות הביטחונית Revolut - כל אחת בשווי של 75 מיליארד דולר; פלטפורמת העיצוב Canva האוסטרלית בשווי של 42 מיליארד וחברת בינה מלאכותית נוספת -Figure AI בשווי של 39 מיליארד דולר. מרבית החברות ברשימה מגיעות מארה"ב, אחריה סין, ולאחר מכן שתי חברות מבריטניה. הייצוג האירופי כולל גם את גרמניה וצרפת, שכל אחת מהן מיוצגת על ידי חברה אחת בלבד.

שורשים ישראליים ומרכז פיתוח בת"א

לצד הענקיות הגלובליות, לשלוש חברות ברשימה יש זיקה ישראלית - חלקן בזכות מוצא מייסדיהן, ואחרות גם בזכות פעילות מחקרית בישראל.

כך, חברת הפינטק דיל (Deel), ששווייה מוערך בכ־12 מיליארד דולר, הוקמה בשנת 2019 על ידי היזמים אלכס בואזיז, שואו ואנג ועופר סימון. החברה, שמרכזה בסן פרנסיסקו, מפתחת פלטפורמה לניהול תשלומים, חוזים וניהול עובדים בינלאומיים, ומספקת שירותי העסקה גלובליים עבור חברות שפועלות במספר מדינות.

דיל צמחה בקצב מהיר מאז השתתפותה בתוכנית ההאצה של Y Combinator, וכיום היא פועלת ביותר מ־70 מדינות ומעסיקה כ־6,000 עובדים ברחבי העולם. בואזיז, הוא יליד צרפת שגדל בישראל ולמד ב־MIT.

גם Safe Superintelligence Inc (SSI), שהוקמה ב־2024 על ידי איליה סוצקובר, דניאל גרוס ודניאל לוי, כוללת שני מייסדים עם רקע ישראלי מובהק - סוצקובר עלה לישראל בילדותו ואף למד בנעוריו באוניברסיטה הפתוחה, וגרוס גדל גם הוא בארץ ועזב טרם השירות הצבאי. SSI רשומה כחברה אמריקאית וישראלית ואף מפעילה מרכז מחקר בתל אביב, והיא אחת מחברות ה־AI הצעירות הבולטות ביותר בתחום כיום. טרם הקים את החברה, שימש סוצקובר כמדען הראשי של OpenAI.

חברה נוספת בדירוג, גו־פאף (GoPuff), הוקמה בשנת 2013 בפילדלפיה על ידי יקיר גולה, בן למהגר ישראלי, ורפאל אילישייב, יהודי ממוצא רוסי. החברה מפעילה שירות מקוון להזמנת מוצרי מכולת, מזון וצריכה בסיסיים, ומוגדרת כמעין חנות נוחות דיגיטלית הפועלת סביב השעון. כיום גו־פאף פעילה בלמעלה מ־500 ערים ברחבי ארה"ב ובריטניה, ולפי הנתונים השווי שלה מוערך ב־15 מיליארד דולר.

קרב ענקים

הדירוג של CB Insights מבליט את העליונות המוחלטת של החברות האמריקאיות: כ־34 מתוך 50 החברות, כלומר כ־68% מהרשימה כולה. סין ממוקמת הרחק מאחור עם חמש חברות בלבד, ובריטניה עם שתיים. המדינות היחידות שמצליחות להשתחל לרשימה מעבר למעצמות אלה הן אוסטרליה, גרמניה, צרפת וסינגפור - כל אחת עם נציגה אחת בלבד.



צילום: Reuters, Shelby Tauber

מעבר לכך, ההגמוניה של תחום הבינה המלאכותית בולטת במיוחד, זאת כאשר יותר משליש מהחברות ברשימה פועלות ישירות בתחום או מבססות עליו את פעילותן.