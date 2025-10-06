צבי מרום ממשיך הלאה עם חתיכה מבאטם

חברת באטם , העוסקת בתחום הגנת הסייבר והמכשור הרפואי ונסחרת בתל אביב ובלונדון, מזוהה עם ד"ר צבי מרום, המייסד שבמשך שנים היה הדמות הדומיננטית בה. היום, כשלוש שנים אחרי פרישתו מתפקידו מנכ"ל החברה לטובת תפקיד דירקטור בלבד, מרום מחסל את אחזקותיו בחברה בדרך יצירתית: הוא מוכר לחברה את מניותיו, המהוות 22% מהחברה, ומקבל בתמורה את פעילות באטם בתחום הפצת מוצרי דיאגנוסטיקה ברומניה, המאוגדת תחת חברת AMS. בעקבות המהלך מרום גם יתפטר מדירקטוריון החברה.

העסקה מעריכה את שוויה של AMS ב-17.6 מיליון ליש"ט (כ-23.7 מיליון דולר) בהתבסס על מחיר הסגירה של מניות באטם בלונדון ב-3 בספטמבר 2025, שהוא יום המסחר שלפני חתימת הסכם המכירה.

באטם מסרה כי מדובר בפעילות שאינה בליבת עסקיה, וכי מכירתה היא חלק מתוכנית התמקדות שמוביל המנכ"ל מוטי נגר. מכירת AMS היא המכירה הרביעית בשנת 2025 של נכס שאינו בפעילות הליבה. באטם נסחרה הבוקר לפי שווי של 80 מיליון ליש"ט ובעקבות ההודעה היא נסחרת בעליות.

מלכתחילה, פעילותה של באטם מורכבת משני תחומים שנדיר למצוא באותה החברה, התקשורת והסייבר מצד אחד והרפואה מאידך. מרום עצמו הוא רופא במקור, וכאשר זיהה בתחילת העשור הקודם חולשה בתחום התקשורת המסורתית של החברה, הוא גידל לה את הרגל השניה, התחום הרפואי.

החלטה זו, וספציפית המיקוד בתחום האבחון, השתלמה לחברה מאוד בתקופת הקורונה, אז הוסיפה המנחה להערכה 200%. זאת, לשמחתם של המשקיעים בבורסה בתל אביב, אליה חזרה באטם ב-2019, לאחר שנמחקה ממנה כמה שנים לפני כן מסיבות רגולטוריות ובירוקרטיות.

אלא שעם חלוף המגפה, המגמה התהפכה ומניית והחברה איבדה כ-80% מערכה בשיא. ב-2022 הכריז מרום על פרישתו וב-2023 החלה תוכנית ההתמקדות. מאז מניית החברה יציבה פחות או יותר.

עם פרישתו אמר מרום לגלובס: "הגעתי לגיל הרשמי לצאת לפנסיה. בשמונה השנים האחרונות התחלנו להכשיר קאדר של מנהלים בצורה מסודרת". נראה כי כמו יזמים רבים שפרשו, גם אצל מרום חלום הפנסיה לא עמד במבחן המציאות, והוא החליט לחזור להוביל חברה, גם אם קטנה יותר.