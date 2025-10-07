הניקיי מטפס; החוזים על מדדי וול סטריט נסחרים בירידות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

אחרי שזינק אתמול (ב') בכ-5% ורשם שיא חדש, גם היום הניקיי רושם עליות, ומטפס כעת ב-0.5%.

● עסקת ענק בענף המזון: גרין לנטרן רוכשת את תפוגן בחצי מיליארד שקל

● הישראלית שזינקה בכ-70% ביום אחד, וזו שנפלה בשיעור דו־ספרתי

חברת Fujikura, המייצרת כבלים למרכזי מחשוב, מובילה את העליות ביפן עם זינוק של כ-9%.

גם חברות השבבים היפניות מטפסות, בעקבות ההודעה אתמול על עסקה בין אנבידיה ל-AMD : חברת Advantest מוסיפה 2.9% ו- Renesas Electronics מתקדמת ב-3.2%.

בשל חגים לאומיים, לא מתקיים היום (ג') מסחר בסין, הונג קונג וקוריאה הדרומית.

החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בירידות קלות של עד 0.2%. אמש ננעלו הנאסד"ק וה-S&P 500 בשיא חדש, כשסגרו את יום המסחר בעלייה של 0.7% ו-0.3% בהתאמה. הדאו ירד בכ-0.1%.