הניקיי מטפס; החוזים על מדדי וול סטריט נסחרים בירידות

חברת Fujikura, המייצרת כבלים למרכזי מחשוב, מובילה את העליות ביפן עם זינוק של כ-9% • בשל חגים לאומיים, לא מתקיים היום מסחר בסין, הונג קונג וקוריאה הדרומית • החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בירידות קלות של עד 0.2%

שירות גלובס 07:47
הבורסה בטוקיו, יפן / צילום: Shutterstock, Ned Snowman
אחרי שזינק אתמול (ב') בכ-5% ורשם שיא חדש, גם היום הניקיי רושם עליות, ומטפס כעת ב-0.5%.

חברת Fujikura, המייצרת כבלים למרכזי מחשוב, מובילה את העליות ביפן עם זינוק של כ-9%.

גם חברות השבבים היפניות מטפסות, בעקבות ההודעה אתמול על עסקה בין אנבידיה ל-AMD : חברת Advantest מוסיפה 2.9% ו- Renesas Electronics מתקדמת ב-3.2%.

בשל חגים לאומיים, לא מתקיים היום (ג') מסחר בסין, הונג קונג וקוריאה הדרומית.

החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בירידות קלות של עד 0.2%. אמש ננעלו הנאסד"ק וה-S&P 500 בשיא חדש, כשסגרו את יום המסחר בעלייה של 0.7% ו-0.3% בהתאמה. הדאו ירד בכ-0.1%.