הניקיי מטפס; החוזים על מדדי וול סטריט נסחרים בירידות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
אחרי שזינק אתמול (ב') בכ-5% ורשם שיא חדש, גם היום הניקיי רושם עליות, ומטפס כעת ב-0.5%.
● עסקת ענק בענף המזון: גרין לנטרן רוכשת את תפוגן בחצי מיליארד שקל
● הישראלית שזינקה בכ-70% ביום אחד, וזו שנפלה בשיעור דו־ספרתי
חברת Fujikura, המייצרת כבלים למרכזי מחשוב, מובילה את העליות ביפן עם זינוק של כ-9%.
גם חברות השבבים היפניות מטפסות, בעקבות ההודעה אתמול על עסקה בין אנבידיה ל-AMD : חברת Advantest מוסיפה 2.9% ו- Renesas Electronics מתקדמת ב-3.2%.
בשל חגים לאומיים, לא מתקיים היום (ג') מסחר בסין, הונג קונג וקוריאה הדרומית.
החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בירידות קלות של עד 0.2%. אמש ננעלו הנאסד"ק וה-S&P 500 בשיא חדש, כשסגרו את יום המסחר בעלייה של 0.7% ו-0.3% בהתאמה. הדאו ירד בכ-0.1%.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.