הישראלית שזינקה בכ-70% ביום אחד, וזו שנפלה בשיעור דו־ספרתי

המסחר בוול סטריט התנהל ביום שישי במגמה מעורבת, כששניים מהמדדים המובילים - S&P 500 ודאו ג'ונס - ננעלים ברמות שיא של כל הזמנים, למרות השבתת הממשל. מספר מניות ישראליות בלטו במסחר בשבוע שעבר (שבוע בו בישראל יצאו לחופשת חג בשל יום כיפור).

Wix איבדה 1.6 מיליארד דולר משוויה בשבוע, ללא סיבה ברורה

מניית Wix איבדה בשבוע שעבר 16% מערכה, ללא סיבה נראית לעין, ובכך שווי החברה ירד בכ-1.6 מיליארד דולר. חברת האינטרנט, בניהולו של המייסד אבישי אברהמי, נסחרת כיום בנאסד"ק לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר. יש לציין שבשבועות שקדמו לירידה, המניה עלתה בחדות: מכ-115.4 דולר באמצע אוגוסט עד כ-180.7 דולר בסוף ספטמבר, עלייה של 56.5%.

Wix מספקת למשתמשים בה פתרון להקמה ולניהול של אתרי אינטרנט. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, רוב האנליסטים המסקרים את המניה חיוביים לגביה, וחלק קטן מהם נייטרלי. מחיר היעד הממוצע בו הם נוקבים הוא 208.6 דולר, המשקף פרמיה של 37.4% על המחיר בנאסד"ק.

בחודש אוגוסט, החברה פרסמה את דוחות הרבעון השני. Wix סיימה את הרבעון עם צמיחה של 12.4% בהכנסות ל-490 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 2.28 דולר למניה, ובכך עקפה את תחזיות השוק.

באתר המשקיעים Simply Wall Street, פרסמו בסוף השבוע כתבה על מניית החברה, בה ציינו שלמרות שקונצנזוס האנליסטים מצביע על כך שהמניה מוערכת כיום בחסר, עדיין מכפיל הרווח שלה גבוה יחסית לחברות דומות.

סולאראדג': נדב צפריר פרש מהדירקטוריון

בשבוע שעבר, מניית סולאראדג' נחלשה במצטבר ב-8.1%, אך מתחילת השנה, היא זינקה ב-166%, לשווי נוכחי של 2.15 מיליארד דולר. נזכיר שבעבר, לזמן קצר, סולאראדג' הייתה החברה הישראלית הגדולה ביותר בוול סטריט, עם שווי שהתקרב ל-20 מיליארד דולר. החברה, בניהולו של שוקי ניר, מספקת פתרונות טכנולוגיים לתעשיית האנרגיה הסולארית.

בשבוע שעבר, קרוב לשנה לאחר שנכנס לתפקיד מנכ"ל חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט, נדב צפריר הודיע שהוא פורש מתפקידו כדירקטור בסולאראדג'. צפריר, שהיה עד השנה שעברה יו"ר דירקטוריון סולאראדג', נכנס לתפקיד זה באוגוסט 2019, תחילה לצדו של המייסד-המשותף גיא סלע, וזמן קצר לאחר מכן כיו"ר יחיד, לאחר שסלע ז"ל הלך לעולמו ממחלת הסרטן.

סולאראדג' נקלעה בשנים האחרונות לסחרור, על רקע קשיים בשוק שהובילו לירידה בביקושים, כמו גם אובדן נתחי שוק, וכאמור גם לנפילה בשווי. עם זאת, בחודשים האחרונים, תחת ניהולו של המנכ"ל ניר, שנכנס לתפקידו בסוף השנה שעברה, החברה עוברת תהליך טרן-אראונד שבא לידי ביטוי גם בתוצאות החברה ובמניה.

במכתבו לעובדי סולאראדג', צפריר כתב כי בשנותיו בדירקטוריון, "חגגנו הצלחות גדולות ועמדנו בפני אתגרים משמעותיים. ניווטנו יחד במגפה עולמית, שיבושים בשרשרת האספקה, מלחמות באירופה ובישראל, עליית ריבית ושינויי רגולציה". לדבריו, הוא עוזב עם אמון מלא בעתיד סולאראדג': "יש לנו את האסטרטגיה הנכונה, המנהיגות הנכונה והרוח הנכונה להמשך צמיחה. עם תוצאות חזקות רצופות ויותר מהכפלת שווי השוק שלנו ב-2025, אני יודע שזה הזמן הנכון עבורי להעביר את השרביט ולמקד את האנרגיה שלי כמנכ"ל צ'ק פוינט".

מניית אקטליס קפצה לאחר שחתמה על הסכם מימון

חברת הטכנולוגיה הישראלית הקטנה אקטליס נטוורקס (Actelis Networks) זינקה ביום שישי ב-68.8%, במחזור מסחר ענק שבו מספר המניות שנסחר היה גבוה משמעותית מהסחורה הצפה (float). המחזורים היו גבוהים עוד לפני כן, בימים רביעי וחמישי, אך בהם לא נרשם שינוי מהותי במחיר המניה.

בסוף השבוע, ננעלה מניית אקטליס במחיר של 62.5 סנט, המשקף לחברה שווי שוק של 9.2 מיליון דולר. החברה, בניהולו של טוביה ברלב, הונפקה לראשונה בבורסה המשנית של נאסד"ק ב-2022, לפי שווי של 70 מיליון דולר. אקטליס מספקת פתרונות רשת לתקשורת מהירה עבור יישומי IoT ופס רחב. בשבוע שעבר, היא פרסמה שני דיווחים: הראשון נוגע להזמנה בהיקף של 0.3 מיליון דולר שקיבלה מספקית תקשורת אירופית, והשני קשור למימון החברה. אקטליס חתמה על הסכם עם חברת ההשקעות האמריקאית White Lion Capital, שהתחייבה לרכוש במקרים מסוימים ולבקשת החברה מניות של אקטליס תמורת עד 30 מיליון דולר. ההסכם כולל גם הנפקה של מניות בשווי 750 אלף דולר לחברת ההשקעות, תוך 30 ימי עסקים.