השבתת הממשל מוסיפה לאתגרי שוק הדיור בוושינגטון הבירה

שוק הדיור של וושינגטון די.סי. החזיק מעמד טוב מהצפוי השנה, למרות גלי פיטורים נרחבים בממשל הפדרלי. אולם כעת, עם השבתת הממשל ועם סיום תקופת תשלום מענקי הפרישה לעשרות אלפי עובדים פדרליים, ניצב השוק בפני אתגריו הקשים ביותר עד כה.

על פי נתוני משרד ניהול כוח האדם הפדרלי, כשליש מ-154 אלף עובדי הממשל שקיבלו מענקי פרישה מוקדמים בתחילת השנה הפסיקו לקבל שכר ביום שלישי האחרון. היתר צפויים לצאת מרשימת מקבלי השכר מהממשלה עד סוף השנה.

אמנם לא כל העובדים הללו מתגוררים באזור וושינגטון, אך הסרת רשת הביטחון הכלכלית הזו צפויה לדחוף בעלי בתים נוספים לחפש עבודה מחוץ לבירת ארצות הברית.

השבתת הממשל הנוכחית עלולה גם היא להגדיל את שיעור המובטלים באזור, לאחר שמשרד התקציבים של הבית הלבן הורה לסוכנויות הפדרליות להכין תוכניות לקיצוץ קבוע בכוח האדם שלהן.

"עדיין יש הרבה מאוד אי-ודאות בקרב עובדי הממשל - במיוחד לנוכח ההשבתה", אמרה ליסה סטרטבנט, הכלכלנית הראשית בחברת הנתונים האזורית Bright MLS. "אני לא חושבת שראינו את סוף הסיפור הזה".

ההאטה מתונה יחסית

האפשרות לפיטורים נוספים מגיעה בזמן שבו השוק כבר מאט. מספר הנכסים המוצעים למכירה במטרופולין וושינגטון עלה באוגוסט ב-54.7% לעומת השנה הקודמת - העלייה החדה ביותר מבין 50 אזורי המטרופולינים הגדולים בארצות הברית. גם משך הזמן שבו בתים עומדים למכירה התארך, לפי אתר Realtor.com, המופעל על ידי News Corp - החברה האם של וול סטריט ג'ורנל.

עם זאת, ההאטה הייתה מתונה יחסית לחששות של בעלי בתים וסוכני נדל"ן רבים. מכירות הבתים בשמונת החודשים הראשונים של השנה ירדו ב-0.9% בלבד לעומת התקופה המקבילה ב-2024, לפי Bright MLS. מחירי המכירה החציוניים באזור אף עלו לעומת השנה שעברה.

יש לכך כמה סיבות. מלאי הבתים באזור ירד בשנים האחרונות לרמות שפל, כך שגם לאחר העלייה במספר הנכסים המוצעים, ההיצע הכולל עדיין נמוך מהרמות לפני המגפה. מי שמשרותיהם לא נפגעו מהפיטורים המשיכו לקנות בתים, בעיקר בשוק היוקרה.

למעלה מ-60% ממשקי הבית באזור וושינגטון שיש להם משכנתא נהנים מריבית נמוכה מ-4%, לעומת 53% מהמשכנתאות הארציות, לפי חברת Intercontinental Exchange. עם ריבית משכנתא ל-30 שנה העולה כיום על 6%, יש לבעלי הבתים הללו תמריץ נוסף שלא למכור ולעבור.

חלק מהאנשים שאיבדו את עבודתם בתחילת השנה כבר מכרו את בתיהם ועזבו את האזור. אך רבים אחרים עדיין מהססים באשר לצעדיהם הבאים - במיוחד אם תשלומי המשכנתא הנוכחיים שלהם נמוכים משמעותית מהעלות של שכירות או רכישה באזור.

לא נרשמה עלייה בשיעור הפיגורים בתשלומי המשכנתא: שיעור הפיגור באזור וושינגטון נע לאחרונה בהתאם לממוצע הארצי, לפי Intercontinental Exchange.

"ציפינו לגרוע מכול, וזה לא היה נורא", אמרה קימברלי ססטארי, סוכנת נדל"ן במחוז וושינגטון, על השוק באביב. "אני חושבת שאנשים נשארים במקומם ומחפשים תעסוקה כאן... זה פשוט יקר מדי לעבור".

חשש מבריחת מוחות

אזור המטרופולין של וושינגטון, הכולל מחוזות במרילנד, וירג'יניה ומערב וירג'יניה, נהנה זה זמן רב משוק עבודה יציב הודות לתעסוקה הפדרלית ולארגונים ללא מטרות רווח ולחברות המבוססות על מענקים וחוזים ממשלתיים.

השנה, הפיטורים במגזר הציבורי והפרטי מעוררים חשש מ"בריחת מוחות", משום שעובדים מחפשים הזדמנויות במקומות אחרים, אומר טרי קלאוור, מנהל המרכז לניתוח אזורי באוניברסיטת ג'ורג' מייסון בווירג'יניה.

ג'ון ברג, שאיבד את עבודתו כקבלן פדרלי בינואר, הגיש מועמדות למשרות ברחבי המדינה ובחו"ל. עם זאת, אם ייאלץ לעבור, הוא ואשתו יעדיפו להשכיר את ביתם בטקומה פארק, מרילנד, ולא למכור אותו.

לדבריו, הם רכשו את הבית בשנת 2009 במחיר נמוך בהרבה מערכו הנוכחי, ואחרי כמה מיחזורי משכנתא, שיעור הריבית שלהם עומד על פחות מ-3%, אמר ברג.

"אנחנו יודעים שבכל תרחיש סביר נשלם ריבית משכנתא גבוהה בהרבה", אמר. "מבחינת השקעה ארוכת טווח, לא יהיה לנו כדאי למכור ולעזוב".

דירות הקונדו במחוז קולומביה מתקשות במיוחד להימכר. השוק הזה היה חלש כבר לקראת 2025, והלך ונחלש עוד יותר, משום שעלייה בדמי ועד הבניין ואי-ודאות כלכלית מרתיעים קונים, אמר ג'סטין לויטש, נשיא סוכנות התיווך RLAH @properties.

גם קוני דירות בעיר עצרו את צעדיהם לאחר שנשיא טראמפ שלח באוגוסט את כוחות המשמר הלאומי לוושינגטון. "יש פשוט הרבה מאוד שליליות סביב די.סי. בכלל", אמר לויטש.

עם זאת, לדבריו, בעלי בתים שאיבדו את עבודתם או שקיבלו מענקי פרישה לא צפויים לקבל החלטות פזיזות לגבי נכסיהם. הם עשויים להמתין עד האביב כדי למכור - העונה שבה שוק הדיור בדרך כלל פעיל במיוחד.

"יש הרבה אנשים שיושבים על הון עצמי גדול מאוד", אמר סוכן הנדל"ן ארש שיראזי. "אני לא חושב שאנשים באזור הזה ימהרו למכור את בתיהם במחירי הפסד".